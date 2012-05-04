中美战略经济对话 China-U.S. Eco Partnerships 2012
2012年5月3日，第四轮中美战略与经济对话框架下经济对话在北京钓鱼台开幕，主题为“深化战略沟通与务实合作，推进持久互利的中美经济关系”。 REUTERS/Jason Lee
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中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国，同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳将共同主持本次对话。 REUTERS/Jason Lee
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中国国家主席胡锦涛出席开幕式并致辞。 REUTERS/Jason Lee
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美国国务卿希拉里·克林顿出席开幕式。 REUTERS/Shannon Stapleton
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美国财政部长蒂莫西·盖特纳。 REUTERS/Jason Lee
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本次战略对话将举行多场会谈，议题涉及推进中美合作伙伴关系建设，构建新型大国关系；增进中美战略互信；中美关系及在重大国际与地区问题上的协调合作；促进中美在亚太良性互动等。 REUTERS/Jason Lee
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中国国家主席胡锦涛在致辞中表示，发展中美新型大国关系需要相互信任。 REUTERS/Shannon Stapleton
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中美双方围绕本次对话的主题讨论促进强劲、可持续和平衡增长；拓展贸易和投资机遇；金融市场稳定和改革等议题。 REUTERS/Jason Lee
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中国国家副主席习近平当晚在钓鱼台国宾馆会见美国务卿希拉里与财政部长盖特纳。 REUTERS/Jason Lee
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习近平与希拉里出席晚宴。 REUTERS/Shannon Stapleton
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5月2日，中国国务委员戴秉国（左一）陪同希拉里参观北京万寿寺。 REUTERS/Shannon Stapleton
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