本周中国区精选(8月15日-22日)
8月21日，蒙古乌兰巴托，中国国家主席习近平与蒙古国总统额勒贝格道尔吉在签字仪式上举杯共饮。 国家主席习近平于8月21日至22日对蒙古国进行国事访问。 REUTERS/B. Rentsendorj
8月21日，香港，冯检基等议员准备前往深圳与中央官员会面。中国国务院港澳办主任王光亚、全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞及香港中联办主任张晓明在深圳与香港立法会议员举行座谈会，聆听他们对政改的意见。REUTmore
8月21日，“光辉历程——纪念邓小平诞辰110周年”大型展览在香港会展中心开幕。 REUTERS/Tyrone Siu
8月20日，中海集装箱运输股份有限公司的集装箱船停泊在美国加州洛杉矶港。 REUTERS/Lucy Nicholson
8月20日，北京，国务院总理李克强在人民大会堂会见乌兹别克斯坦总统卡里莫夫。 李克强表示，中乌关系已经驶入发展的快车道。 REUTERS/How Hwee Young/Pool
北京警方8月19日称，香港功夫巨星成龙的儿子房祖名及台湾电影明星柯震东因吸毒在北京被拘留。成龙经纪公司群石国际有限公司发表声明称，现以群石国际有限公司名义，暂代房祖名本人一起向社会公众致歉，对于此次事件造成的社会影响，公more
8月18日，上海，游客雨中欣赏外滩。 中国7月实际使用外资(FDI)同比降17%至78.1亿美元，创自2012年7月以来的两年新低，不过商务部认为，在加大结构调整大背景下个别月FDI波动是正常的。 REUTERS/Carmore
8月17日，香港，青年举着中国国旗参加“保普选、反占中”的游行。香港社会各界19.3万人参加由“保普选、反占中”大联盟发起的“和平普选大游行”，表达各界落实“一国两制”方针和基本法，依法实行普选的愿望和诉求。REUTERmore
示威者坐在地上休息。 REUTERS/Liau Chung-ren
8月10日，江苏姜堰，东方巴黎城小区门前的山寨凯旋门，高近10米，已成为当地一座具有特色的标志性建筑，外形设计、精美浮雕与世界著名的法国凯旋门媲美。 REUTERS/Stringer
8月21日，2014首届（北京）梦想车展FB-SHOW在北京举行，游客观看一辆布加迪威龙EB 16.4。展会总面积超过6万平方米，参展车辆包括越野车、皮卡、老爷车、摩托车、越野房车、全地形车等多种类型。 REUTERS/more
8月16日，第二届夏季青年奥林匹克运动会在江苏省南京市开幕，中国国家主席习近平及夫人彭丽媛欢迎斐济总统埃佩利·奈拉蒂考出席开幕式。 REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool
国际奥委会主席巴赫在开幕式上登场致辞，随后掏出手机邀请大家一起来自拍。 REUTERS/Aly Song
8月21日，在南京青奥会上，选手参加4X100米混合泳接力赛。 REUTERS/Aly Song
8月19日，江苏南京，随着青奥会的举行，南京地铁机场线开通青奥会主题专列，各车厢分别围绕足球、篮球、游泳等青奥会比赛项目，设置主题地板、体育海报等设施，使乘客体验青奥氛围。 REUTERS/Aly Song
8月14日，北京，北医三院展示3D打印技术人工定制的枢椎椎体。 北京大学第三医院近日完成国内首例3D打印人工定制枢椎应用于恶性肿瘤的治疗。 REUTERS/Jason Lee
8月20日，北京，中国女艺术家周洁(左)与男友在“北京现在画廊”的展厅睡在一个未完成的铁丝床上，这一艺术项目被命名为“36天”，而这36天里，她可以正常进食、洗漱、如厕，以及玩手机等。 REUTERS/Jason Lee
8月21日，北京，某公园外矗立兵马俑雕塑。 REUTERS/Jason Lee
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全球十大宜居城市 Top 10 Cites
经济学人智库的调查显示，墨尔本连续四年成为全球最适宜居住的城市，低犯罪率、世界级医疗保健和领先的教育机构是墨尔本再次荣登榜首的原因。
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美司法部长抵达弗格森 Fury in Ferguson
美国司法部长霍尔德周三抵达密苏里州弗格森与当地代表会面，承诺将对黑人青年布朗被警察枪杀事件进行彻查。此次枪杀事件引发了弗格森骚乱。
24小时时事新闻(8月21日) 24Hours
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Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
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Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
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