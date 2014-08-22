本周中国区精选(8月15日-22日)

8月20日，北京，中国女艺术家周洁(左)与男友在“北京现在画廊”的展厅睡在一个未完成的铁丝床上，这一艺术项目被命名为“36天”，而这36天里，她可以正常进食、洗漱、如厕，以及玩手机等。 REUTERS/Jason Lee