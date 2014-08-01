本周中国区精选(7月25日-8月1日) China Weekly
7月31日，第十二届中国国际数码互动娱乐展览会在上海开幕，吸引全球30多个国家和地区的近500家企业参展。展会表演者席地而坐吃午饭。 REUTERS/Aly Song
7月30日，在中国国际数码互动娱乐展览会上，微软互动娱乐事业行销策略部门高管Yusuf Mehdi介绍Xbox One，称将于9月23日在中国发布Xbox One游戏机。REUTERS/Carlos Barria
7月31日，云南昆明，一位老人经过一处拆迁工地。国际货币基金组织(IMF)称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。 REUTERS/Wmore
7月31日， 解放军驻港部队在位于香港中环的军营举行招待会，庆祝中国人民解放军建军八十七周年。香港特区政府主要官员、中央驻港机构主要负责人、港区全国人大代表和全国政协委员、部分社会知名人士及外国驻港领事官员等约200人应more
7月31日，NBA球星科比·布莱恩特飞抵上海开启中国行，在江湾球馆为“黑曼巴球场”揭幕。 REUTERS/Aly Song
7月30日，山西太原，游客在游乐场玩耍。REUTERS/Jon Woo
7月30日，上海，一条河流上绿藻泛滥。REUTERS/Aly Song
7月29日，鉴于前中共中央政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。(摄于2007年more
7月30日，北京，一家报刊亭售卖有关周永康立案审查报道的报纸。针对中国前中央政治局常委周永康涉嫌严重违纪被立案审查，人民日报刊登评论员文章称，中央的这一决定彰显了“治国必先治党、治党务必从严”的坚定决心，证明党纪面前人人more
7月29日，安徽合肥，农民工躺在隧道里睡觉。为进一步推进户籍制度改革，中国拟统一城乡户口登记制度，并全面实施居住证制度，计划到2020年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。 REUTERS/Stringermore
7月28日，上海，一家麦当劳餐厅张贴有限的可供应食物的菜单。在上海电视台爆光上海福喜涉嫌提供过期肉等之后，上海市食品药品监督管理局介入调查，近日查实了上海福喜新的涉嫌违法线索，即福喜将退货的去年5月生产的六个批次烟熏风味more
7月29日，上海的一家肯德基。百胜集团称，对于中国供应商上海福喜不当处理食品的报导，已对过去10天百胜集团在中国肯德基和必胜客餐厅的同店销售产生“巨大负面影响”。 REUTERS/Aly Song
日本麦当劳全面停用中国鸡肉，将考虑使用巴西食材。中国供应商福喜因食品安全问题被停业整顿。(7月29日，日本麦当劳首席执行官Sarah Casanova在东京召开新闻发布会。) REUTERS/Yuya Shino
7月29日，香港，韩国人气男团Big Bang出席香港动漫电玩节，为手机游戏《神魔之塔》代言。 REUTERS/Tyrone Siu
7月29日，北京，中国外交部长王毅同加拿大外交部长贝尔德举行会谈。王毅表示，中方欢迎加拿大总理哈珀11月出席北京亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议并访华。 REUTERS/Ng Han Guan/Pool
7月30日，内蒙古锡林郭勒盟，摔跤手在那达慕大会上跳起舞蹈。 REUTERS/Jacky Chen
7月26日，云南昆明， “毛泽东”特型演员曾德胜参加一个公司宣传活动。 REUTERS/Wong Campion
7月26日，北京，一名女子在日坛公园拍照。 REUTERS/Jason Lee
7月27日，云南昆明，一名工人在展厅清洁楼盘模型。国际货币基金组织(IMF)亚太区副主席兼中国工作组主管Markus Rodlauer表示，中国房地产行业疲弱对该国经济构成短期风险。由于有政府政策的缓冲，中国经济的短期风more
7月27日，HUBLOT宇舶表携手法甲豪门巴黎圣日耳曼足球俱乐部在香港举办一场别开生面的时尚T台秀，俱乐部球星伊布拉希莫维奇(Zlatan Ibrahimovic)亮相秀场。REUTERS/Alex Lee
7月28日，北京，居民行走在一个房地产商宣传广告附近。路透调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中国住宅均价料仅微幅上涨，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承受较大幅度的下跌，但不至于崩盘more
7月29日，上海，穆斯林妇女在开斋节祷告结束后在小摊上购买头巾。 REUTERS/Aly Song
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本周中国区精选(7月25日-8月1日) China Weekly
聚焦7月25日至8月1日中国区新闻事件和热点动态。
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