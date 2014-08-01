本周中国区精选(7月25日-8月1日) China Weekly

7月28日，上海，一家麦当劳餐厅张贴有限的可供应食物的菜单。在上海电视台爆光上海福喜涉嫌提供过期肉等之后，上海市食品药品监督管理局介入调查，近日查实了上海福喜新的涉嫌违法线索，即福喜将退货的去年5月生产的六个批次烟熏风味more