本周中国区精选(10月25日-11月1日) China Weekly
2013年10月28日12时05分许，一辆吉普车由北京南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向天安门金水桥护栏后起火，造成5人死亡，38人受伤。REUTERS/Jason Lee
10月30日，中国北京警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。(图为游客在天安门广场前拍照。)REUTERS/Kim Kyungmore
10月30日，新疆鄯善县鲁克沁镇，警察在检查站盘查过往车辆。REUTERS/Carlos Barria
10月30日，北京，警察登记在10.28车撞天安门金水桥事件中遇难的菲律宾医生Rizalina Bunyi的护照信息。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月30日，上海浦东一所酒店内展示的长25米，宽12.6米充满粉色与绿色海洋球的泳池通过了吉尼斯世界纪录的认证。它作为“粉红十月”活动的一部分旨在提高乳腺癌的预防意识。REUTERS/Aly Song
10月29日，北京日坛公园，一名男子在练习中国传统武术——太极拳。REUTERS/Jason Lee
10月29日，2013世锦赛—汇丰冠军赛在上海开幕，北爱尔兰高尔夫选手罗里·麦克罗伊(Rory McIlroy)亮相现场。REUTER/Aly Song
10月29日，北京，主题为“刺”的胡社光高级定制时装发表会现场。REUTERS/Jason Lee
10月28日，中国时装周期间，Oudifu-李祖亮以“趣味之旅”为主题的2014春夏发布会在北京举行。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月26日，中国北京时装周上，模特们展示设计师Lin Ruoping的作品。REUTERS/Jason Lee
10月28日，香港佳士得展出了一颗重约14.82克拉的橙色钻石。这颗钻石将在11月12日在日内瓦拍卖，估价在1700万美元到2000万美元之间。REUTERS/Bobby Yip
10月23日，北京，一名男子抱着方便面走在肯德基门前。近日，中国快餐企业大军正在挑战麦当劳和百胜集团，推出米汉堡、莲菜等健康美食吸引中国食客，迫使这些美国快餐连锁店在中国市场增长放缓。REUTERS/Kim Kyung-more
10月28日，中国妇女第十一次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。图为一名壮族的少数民族代表抵达人民大会堂。REUTERS/Jason Lee
10月28日，北京，中国国家主席习近平出席中国妇女第十一次全国代表大会。REUTERS/Jason Lee
10月28日，北京，雾霾中人们戴着口罩站在公交站台处。中国环保部表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月27日，伊斯坦布尔，2013年WTA年终总决赛决赛上小威廉姆斯以2：1战胜李娜夺得冠军。REUTERS/Osman Orsal
10月26日，北京，一名男子穿着胸罩观看一场旨在提升乳腺癌意识的慈善音乐表演。据活动组织者称，他们鼓励男性参与者穿胸罩以便更好地了解女性，而女性则可以不穿戴胸罩。REUTERS/Jason Lee
10月26日，上海美兰湖高尔夫俱乐部，观众观战2013年BMW大师赛。REUTERS/Carlos Barria
10月26日，香港，用于拍摄《变形金刚4》的汽车亮相街头。REUTERS/Tyrone Siu
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金水桥事件定性为恐怖袭击 Tiananmen
(Reuters) - 中国北京警方初步认定，“10.28”车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划，有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。5名在逃涉案人员已全部抓获。
地铁变T台 Subway fashion
(Reuters) - 在人流攒动的地铁站欣赏高级时装秀？在圣保罗时装周上就上演一场如此“怪异”的时装表演。
品尝昆虫大餐 Insects on the menu
(Reuters) - “Le Festin Nu”餐厅位于法国巴黎18时尚街区，是法国第一家供应新奇、美味昆虫菜肴的餐厅。
德国锁定美情报部门窃听站位置 U.S. Wiretap
(Reuters) - 德国媒体报道称，美国情报部门在美驻德国使馆房顶设置了监听站，可能在窃听德总理默克尔手机上发挥了重要作用。
精选图集
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.
Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Protest of one
From a woman blocking an armored vehicle at Venezuela's "mother of all marches" to Beijing's infamous tank man, the moments when an isolated protester comes face to face with police.
China's mega statues
The structures that pierce the nation's skylines.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela the day after nationwide opposition protests, in which three people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Journey to the Space Station
The Soyuz MS-04 spacecraft carrying the crew of Jack Fischer of the U.S. and Fyodor Yurchikhin of Russia blasts off to the International Space Station.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.