本周中国区精选(10月25日-11月1日) China Weekly
10月28日12时05分许，一辆吉普车由北京南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向天安门金水桥护栏后起火，造成5人死亡，40人受伤。REUTERS/Jason Lee
10月30日，中国北京警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。(10月31日，一名工人在天安门广场调整监控摄像头。) REUTEmore
北京警方查明，10月28日午间，乌斯曼·艾山、其母库完汗·热依木及其妻古力克孜·艾尼三人驾乘吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。(1more
10月30日，菲律宾遇难者的家属抵达北京某医院。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月30日，上海浦东嘉里大酒店，人们在长25米、宽12.6米的海洋球池内玩耍。由100万只粉红和绿色海洋球组成的“最大海洋球池”通过吉尼斯世界纪录认证，活动旨在提高乳腺癌的预防意识。REUTERS/Aly Song
10月26日，《变形金刚4》中的重要角色“汽车人”亮相香港街头，等待参与拍摄工作。 REUTERS/Tyrone Siu
10月29日，2013世锦赛—汇丰冠军赛在上海开幕，“高球王子”罗里·麦克罗伊(Rory McIlroy)亮相。REUTER/Aly Song
10月26日，梅赛德斯-奔驰中国国际时装周(2014春夏系列)在北京开幕，在为期九天的时间里，有来自国内外的56家时尚品牌和机构、51位中外设计师举办48场发布会。 REUTERS/Jason Lee
10月29日，在中国时装周上，模特展示设计师胡社光的作品《刺》。REUTERS/Jason Lee
10月28日，香港，佳士得展出重约14.82克拉的橙色钻石“The Orange”，这是世上已知橙色钻石中最大的一颗，估价为1,700万至,000万美元。REUTERS/Bobby Yip
10月23日，北京一家肯德基门店。近日，中国快餐企业大军正在挑战麦当劳和百胜集团，推出米汉堡、莲菜等健康美食吸引中国食客，迫使美国快餐连锁店在中国市场增长放缓。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月28日，中国妇女第十一次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。图为一名壮族的少数民族代表抵达人民大会堂。REUTERS/Jason Lee
中国国家主席习近平出席中国妇女第十一次全国代表大会。REUTERS/Jason Lee
10月28日，北京，戴口罩的人们在公交站台候车。中国环保部表示，将派检查组前往空气污染严重的省市，以确保应对空气污染的措施得以落实。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月29日，北京日坛公园，一名男子练习太极拳。REUTERS/Jason Lee
10月26日，北京，一名男子身穿胸衣观看一场旨在提升乳腺癌意识的慈善音乐表演。据活动组织者称，他们鼓励男性参与者穿胸衣，以便更好地了解女性。REUTERS/Jason Lee
10月26日，上海美兰湖高尔夫俱乐部，观众观战2013年BMW大师赛。REUTERS/Carlos Barria
10月31日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮。 REUTERS/Alexei Nikolsky/RIA Novosti/Kremlin
日本防卫省统合幕僚监部10月25日至27日连续3天发布消息称，发现中国空军2架Y-8预警机及2架H-6轰炸机飞越冲绳本岛和宫古岛之间的公海水道上空，在东海和太平洋之间往返飞行。日本防卫省同时承认，中国军机并没有进入“日本more
10月26日，2013中国国际旅游交易会开幕式在云南昆明举行，一名印尼表演者身穿节日服装表演。 REUTERS/Wong Campion
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本周中国区精选(10月25日-11月1日) China Weekly
(Reuters) -聚焦10月25日至11月1日中国区新闻事件和热点动态。
金水桥事件定性为恐怖袭击 Tiananmen
(Reuters) - 中国北京警方初步认定，“10.28”车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划，有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。5名在逃涉案人员已全部抓获。
精选图集
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.