本周中国区精选(10月25日-11月1日) China Weekly

10月30日，中国北京警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。(10月31日，一名工人在天安门广场调整监控摄像头。) REUTEmore