本周中国区精选(7月26日-8月2日) China Weekly
8月1日，北京，一栋新建设大楼。中国国务院召开常务会议研究推进政府向社会购买公共服务，并表示要加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月29日，云南大理，一名街头艺术家售卖中国国家主席习近平的画像。REUTERS/Stringer
7月31日，闪电划过北京夜空。 REUTERS/Petar Kujundzic
7月31日，在巴塞罗那游泳世锦赛男子800米自由泳决赛中，孙杨以7分41秒36的成绩成功卫冕。这是孙杨在本届世锦赛上继400米自由泳后再度摘金，也是中国军团在世锦赛历史上获得的第100金。REUTERS/Michael more
7月31日，美国海关查获的黑莓手机赝品。美国和中国联合行动打击假冒商品，在长达一个月的联合打假行动中，美国海关共查获超过24.3万件假冒电子产品，包括苹果、三星和黑莓等知名消费品牌。 REUTERS/U.S. Customore
7月31日，北京的一家古董店。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月28日，澳门，两名女子行走在渔人码头入口处附近。渔人码头将分3个阶段进行重建工程，未来3年内兴建3间酒店。 REUTERS/Tyrone Siu
7月26日，北京，顾客在购物区选购手镯。中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月29日，北京，宝马首款纯电动车i3正式在北京、伦敦、纽约三座城市同步全球首发。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月29日，中国军方向媒体开放驻扎在西安临潼的47集团军防空旅，中外媒体近80名记者首次零距离接触防空旅部队，并观看了新型高炮武器系统和官兵们的操演。 REUTERS/Petar Kujundzic
7月26日，上海，一名男子撑伞行走在高架公路下。中共中央政治局召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。Rmore
7月26日，安徽合肥，武警女兵参加夏季训练。 REUTERS/Stringer
7月27日，中国国家副主席李源潮和朝鲜领导人金正恩在平壤观看阅兵式，以庆祝朝鲜战争停战60周年。 REUTERS/Jason Lee
7月26日，持续的强降雨引发山体滑坡，让宝(鸡)天(水)高速一处路面损毁。REUTERS/Rooney Chen
7月26日，安徽合肥，一只狗“妈妈”哺育动物园里的老虎幼崽。REUTERS/Stringer
8月1日，浙江杭州，天都城住宅小区内仿建的法国埃菲尔铁塔。 REUTERS/Aly Song
下一个
宠物狗绑架案 Dog Kidnappings in Mexico
(Reuters) - 现代社会宠物作伴风潮愈来愈盛行，宠物已经成为家庭中的重要一员。因此墨西哥犯罪集团已把下手目标转向了宠物，近几年宠物遭绑架的案件激增。
彭丽媛入选《名利场》2013年度最佳着装榜 Best-Dressed List
(Reuters) -《名利场》杂志发布一年一度的最佳着装榜，中国“第一夫人”彭丽媛入选。
24小时时事新闻(8月2日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
美国小姐拼美貌 MISS USA
(Reuters) - 美国小姐是世界上历史最悠久的选美比赛之一，从1852年开始每年举行一次，由美国50个州以及一个特区的佳丽代表参加。参赛选手要求未婚，年龄在18至27岁之间。
精选图集
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington.
May Day rallies
May Day demonstrations, rallies and celebrations around the world.
Pictures of the month: April
Our top photos from the past month.
Reunited for three minutes at Mexico-U.S. border
Separated relatives are briefly reunited as U.S. border patrol agents open a gate to allow families to hug along the Mexico and U.S border.
U.S. forces in Syria
Images of U.S. military forces operating within Syria.
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.