本周中国区精选(7月26日-8月2日) China Weekly

7月31日，在巴塞罗那游泳世锦赛男子800米自由泳决赛中，孙杨以7分41秒36的成绩成功卫冕。这是孙杨在本届世锦赛上继400米自由泳后再度摘金，也是中国军团在世锦赛历史上获得的第100金。REUTERS/Michael more