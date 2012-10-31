本周中国区精选(10月26日-11月2日)
10月30日，中国国际时装周在北京举行，模特展示设计师Gulnara Karimova为Guli品牌设计的新品服装。REUTERS/Jason Lee
10月29日，法国ESMOD高级时装艺术学院亮相中国国际时装周，一名模特展示毕业生作品。 REUTERS/Jason Lee
日本日立公司公布其第二财季的营业利润下跌15.4%，主要原因是全球经济疲弱导致需求不振，对中国、印度、巴西及欧洲的出口均下跌。(10月27日，日本东京，一名女子在商店内选购日立电冰箱。) REUTERS/Toru Hanai
10月24日，辽宁丹东市郊一个村庄的临时工厂，一名来自朝鲜的工人摆放运动鞋。自7月开始全面运营以来，这家工厂已卖出了近一万双售价为100美元的鞋子，其中半数销往韩国。 REUTERS/Aly Song
10月30日，北京，中国航空工业集团公司总部大楼外面陈列着一架歼-10飞机模型。据中国航空工业人士称，目前北京正在评估一项价值1,000亿人民币的研究项目，以推动国内发动机研发。 REUTERS/Jason Lee
10月30日，河南郑州，一名女子在火车站观看火车车厢。据公布的最新一期铁路建设债券募集说明书显示，今年全国铁路固定资产投计划总规模较9月再提高200亿元至6,300亿元，其中基本建设投资提至5,160亿元。而铁道部今年1-9月完成的铁路固定资产投资为3,441.56亿元。 REUTERS/David Gray
10月29日，美军两栖攻击舰“邦霍姆·理查德”在香港逗留，一名敬礼的美军士兵。美军两栖攻击舰“邦霍姆·理查德”当日开放给媒体登舰参观。 REUTERS/Tyrone Siu
10月29日，河南郑州，世界高尔夫球坛的传奇人物、现世界排名第二的“老虎”伍兹与现世界排名第一的新星罗里·麦克罗伊举行18洞表演赛，一名模特在比赛间隙展示珠宝。“老虎”伍兹赛后对今年以来自己状态的回升感到高兴，并表示明年有望回到世界第一的位置。 REUTERS/David Gray
10月29日，北京饭店用2万朵绢花制成巨幅党旗迎接十八大的胜利召开。 REUTERS/Jason Lee
日本本田汽车把2012财年全球汽车销量目标从430万辆下调至412万辆，减少了18万辆，其中13万辆归因于在华销量的下降。(摄于10月23日，日本东京的本田汽车公司展厅) REUTERS/Toru Hanai
10月28日，辽宁沈阳一家商场，一名男子经过一件超大男装西服。这件西服高6.5米，耗费近300米制作面料，用时两个月制作完成。 REUTERS/Stringer
10月27日，安徽合肥，工人在建筑工地的住处吃饭。中国国家统计局发布的最新报告显示，9月份当月全国规模以上工业企业实现利润同比增长7.8%，而8月份当月还是同比下降6.2%。 REUTERS/Stringer
10月27日，北京，一名游客拍摄新建成的银河Soho大厦。由世界著名建筑师、第一位普利兹克奖女性获得者扎哈·哈迪德设计的银河Soho正式亮相，总建筑面积近33万平方米，每栋建筑个体都有中庭和交通核心，并在不同层面上融合在一起，没有角落，创造了连续流动的空间。 REUTERS/Jason Lee
10月27日，北京，一名男子躺在塔院外交办公楼大门口的三轮车上小憩。 REUTERS/Petar Kujundzic
10月27日，北京，阴霾天气中的过街天桥。北京市于2011年4月份发布的《北京市清洁空气行动计划（2012—2020年大气污染控制措施）》指出，“十二五”大气各项主要污染物浓度下降15%；2012年北京市大气各项主要污染物年均浓度均同比下降2%，到2015、2020年分别再淘汰30万辆、90万辆。 REUTERS/David Gray
10月26日，微软公司正式向全球用户发布Windows 8操作系统，一名员工在香港旗舰店检查一台电脑。自10月26日起，全球消费者和企业用户将通过1000余款Windows 8认证PC及平板电脑设备，获得Windows 8带来的全新体验，以及随Windows应用商店正式上线的众多应用和游戏。 REUTERS/Bobby Yip
10月26日，安徽合肥，一名股民在证交所将双脚放在座椅背上。中国股市沪综指当日收跌1.7%至一个月新低。上市公司三季报披露期业绩风险犹存，同时基本面及资金面利多缺乏仍制约市场。 REUTERS/Stringer
新华社报导，原重庆市委书记薄熙来因涉嫌犯罪，最高人民检察院经审查决定，依法对其立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在依法进行中。据新华社稍早报导，重庆市人大常委会已罢免了薄熙来的十一届全国人大代表职，意味着其代表资格的终止。(2012年3月3日，中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第五次会议在北京人民大会堂开幕。) REUTERS/Jason Lee
10月28日，浙江宁波，由于担忧中石化宁波镇海炼化分公司炼化一体化项目可能影响环境质量，村民对此举行抗议活动。宁波的官员当日表示，将暂停国有石油天然气巨头中国石油化工集团公司旗下子公司经营的一家炼化厂扩建计划，并进行进一步的论证。此外，宁波政府还表示，将放弃该工厂中设计用于生产化工原料对二甲苯的部分。 REUTERS/Stringer