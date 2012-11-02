本周中国区精选(10月26日-11月2日)

10月26日，微软公司正式向全球用户发布Windows 8操作系统，一名员工在香港旗舰店检查电脑。自10月26日起，全球消费者和企业用户将通过1000余款Windows 8认证PC及平板电脑设备，获得Windows 8带more

10月26日，微软公司正式向全球用户发布Windows 8操作系统，一名员工在香港旗舰店检查电脑。自10月26日起，全球消费者和企业用户将通过1000余款Windows 8认证PC及平板电脑设备，获得Windows 8带来的全新体验，以及随Windows应用商店正式上线的众多应用和游戏。 REUTERS/Bobby Yip

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