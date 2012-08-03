本周中国区精选(7月27日-8月3日) China Weekly
8月2日，安徽合肥，一只小老虎与猕猴幼崽玩耍。 REUTERS/Stringer
8月2日，上海，一个女孩在黄浦江畔涉水前行。今年第9号台风“苏拉”和第10号台风“达维”向中国沿海逼近，中国国务院总理温家宝要求，各地、各部门高度重视、严密防控，做好台风“苏拉”和“达维”应对工作，确保人民群众生命财产安全。 REUTERS/Aly Song
8月1日，辽宁沈阳，通用汽车停车场。中国交通运输部发布的《交通运输业智能交通发展战略(2012-2020年)》预测，2020年，中国汽车保有量将超过2亿辆。随着城市化进程不断加快和机动化水平的进一步提升，经济社会对交通智能化发展提出更高的要求。 REUTERS/Stringer
8月1日，安徽合肥，一名工人在建筑工地的帐篷内吃饭。中国指数研究院发布报告称，今年7月，该机构监测的全国100个城市新建住宅平均价格为8717元/平方米，较6月上涨(环比)0.33%，这是自上月止跌后再次环比上涨。其中二三线城市为首领涨，部分涨幅超2%。 REUTERS/Stringer
8月1日，辽宁沈阳，工人在钢铁批发市场内休息。据消息人士透露，为帮助钢铁企业脱困，近期工信部酝酿“以产顶进”政策的恢复实行，并已开始大力推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型。在“以产顶进”政策下，经过批准的钢铁企业，以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”，实行全额退(或免抵)17%增值税。REUTERS/Stringer
8月1日，安徽合肥，孩子们在活动中心练习芭蕾舞。 REUTERS/Stringer
8月1日，台北，一名男子撑伞抵抗台风苏拉登陆带来的暴风。REUTERS/Pichi Chuang
7月30日，香港，汇丰银行总部大楼内宣传人民币产品的广告。汇丰银行公布半年报显示，今年前6个月，汇丰银行税前利润达到127亿美元，同比增长11%，但扣掉应对罚款的拨备，该行净利润同比下降8%。为了支付之前报道出的涉及洗钱和违规销售保险事件的罚款，该行准备20亿美元拨备。受此影响，上半年银行净利润同比下降8%，降至84亿美元。 REUTERS/Bobby Yip
7月30日，上海，股民在证交所内查看股市信息。中国股市沪综指当日收跌至近41个月收盘新低，退市恐慌令B股重挫，盘中跌幅一度超过7%；ST股则因证交所新规遭集体打压，拖累大盘下行。 REUTERS/Aly Song
7月30日，上海，一名股民在证券交易所查看电子显示屏上的股市行情。 REUTERS/Aly Song
7月31日，辽宁沈阳，一辆和谐号列车驶入火车站。今年以来，铁路投资同比降幅逐月缩窄，显现回暖迹象，铁道部最近将2012年铁路基建投资目标上调640亿元，至4,700亿元人民币。 REUTERS/Stringer
(由上至下)7月26日至29日北京景观。《中国日报》曾援引北京一名卫生官员的话报导称，过去十年间，北京市的肺癌发病率增加了60%，而同期内的抽烟率却未见明显上升。今年，经济学人信息部的居住环境指数将北京的污染程度定为4.5(5为最严重污染)。REUTERS/Jason Lee
7月29日，北京，一名男子在雕塑附近打电话。数据显示，上半年，全国移动电话用户累计净增6572.7万户，达到105,198万户。其中3G用户净增4,733万户，达到17575.3万户。 REUTERS/Jason Lee
7月28日，驻港部队开放昂船洲军营与香港市民共庆“八一”建军节，官兵表演猎人战斗持枪翻越“钻火圈”。活动共吸引15,000名市民前往参观，驻军官兵为市民进行了军乐队列、拳术、枪械团体操、猎人战斗等富有军事特色的表演。 REUTERS/Tyrone Siu
7月27日，北京，车辆在交通高峰时期在三环路行驶。2012年乘用车全年销量预计为1,609万辆，同比预计增长11.1%。其中轿车销量预计实现1,118万辆，同比预计增长10.5%，SUV全年预计销量为207万辆，预计同比增长30%。MPV全年预计销量为56万辆，同比预计增长13%。 REUTERS/Jason Lee
7月31日举行的羽毛球女双小组赛中，中韩印尼八名选手被指消极比赛故意输球，国际羽联取消包括中国头号组合于洋/王晓理(右)在内的八名选手参赛资格。(赛事监督打断比赛，进入现场和于洋/王晓理等四名球手交谈，希望她们能有更专业的发挥。) REUTERS/Bazuki Muhammad
7月27日，香港动漫电玩节在香港会议展览中心举行，一对新人(中)与动漫迷在香港会展中心外面合影。 REUTERS/Bobby Yip
7月28日，在女子400米混合泳决赛中，16岁的叶诗文以4分28秒43的佳绩夺冠，并打破世界纪录。叶诗文夺得两块金牌的惊人表现使得外界纷纷猜测她使用了有助于提高比赛成绩的药物，叶诗文对此回应否认自己在比赛中作弊。 REUTERS/David Gray
8月2日，浙江杭州，一个孩子在陈经纶体校学习游泳。杭州陈经纶体校为奥运双料金牌得主叶诗文幼年时期学游泳的母校。 REUTERS/Carlos Barria
8月2日，香港，亚洲首富李嘉诚与长子Victor出席和记黄埔中期业绩答问会。李嘉诚表示，和记黄埔于全球53个国家的业务“未来2年内都有钱赚，相信未来5年只会比今天更好”。 REUTERS/Tyrone Siu