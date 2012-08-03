本周中国区精选(7月27日-8月3日) China Weekly

8月1日，辽宁沈阳，工人在钢铁批发市场内休息。据消息人士透露，为帮助钢铁企业脱困，近期工信部酝酿“以产顶进”政策的恢复实行，并已开始大力推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型。在“以产顶进”政策下，经过批准的钢铁企业，以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”，实行全额退(或免抵)17%增值税。REUTERS/Stringer