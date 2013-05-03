本周中国区精选(4月26日-5月3日) China Weekly
5月2日，北京，工人在街道长椅上小憩。汇丰(HSBC)当日公布数据显示，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，较初值小幅小修，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。 REUTERS/Kim Kyumore
5月2日，知名度充气橡皮黄鸭在香港维多利亚港亮相。这只高16.5米的巨鸭由荷兰艺术家霍夫曼(Florentijn Hofman)设计，将在香港展出至6月9日。 REUTERS/Bobby Yip
5月1日，上海，市民在松江政府门前抗议，抗议国轩新能源汽车动力电池基地落户松江。REUTERS/Carlos Barria
4月30日，云南沧源佤族自治县勐董镇，民众参加2013中国佤族司岗里摸你黑狂欢节。 REUTERS/Wong Campion
中国加强对朝鲜往来货物的检查，但是进出朝鲜的货物流似乎并未受到太大影响。近两个月前，中国同意执行联合国对朝鲜的最新制裁，加强对边贸活动的检查。(4月12日，一辆朝鲜货车通过鸭绿江大桥进入中国边境。) REUTERS/Jamore
4月29日，草莓音乐节在北京通州运河公园举行，一名女子参加人浪活动。音乐节为期3天，设置主题各异的八大舞台，邀请到160余组海内外艺人参加。 REUTERS/Barry Huang
4月30日，北京密云，一名游客在白河峡谷攀岩。REUTERS/Jason Lee
4月29日，上海，民众参加一场“摸车耐力赛”。在持续了51小时16分钟后，一位来自上海的29岁选手汤女士在这场极限考验中成为赢家，赢得一辆小轿车。REUTERS/Carlos Barria
4月29日，新台北市，一名工人为传统市场消毒。为防范H7N9禽流感疫情，台湾将于5月17日起禁止传统市场(菜市场)宰杀和贩售活禽，当局农业主管部门2日在台湾流行疫情指挥中心新闻发布会上公布了相关奖励措施。 REUTERSmore
4月26日， 国立台湾大学医学院的一处口罩贩卖机。台湾流行疫情指挥中心宣布，自5月1日起，包括大陆游客在内的非台籍且非台湾健保保险对象的H7N9禽流感感染者，隔离期间的病房费、病毒检验费、抗病毒药剂和膳食费由台湾当局支付more
4月27日，第七届“B-BOY IN SHANGHAI”国际霹雳舞大赛在上海虹口区1933老场坊玻璃空中舞台开幕。 REUTERS/Carlos Barria
以“让世界看见中国”为主题的霹雳舞大赛吸引了中国及来自美国、韩国、瑞士、法国等国家和地区的千余人参赛。(女孩们观看霹雳舞大赛。) REUTERS/Carlos Barria
4月27日，上海，一名工人在明珠公园照顾鹅。 REUTERS/Aly Song
4月26日，北京，农民工居住的平房外面晾晒着衣服的合成图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月26日，上海的一处步行街。中国国家外汇管理局发布的一季度国际收支平衡表初步数据显示，一季度中国国际收支经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1018亿美元。 REUTERS/Carlos Barria
4月26日，北京，一名工人在废品回收中心分类塑料瓶。根据中国首部循环经济发展战略规划，到“十二五”(2011－2015年)末，中国主要资源产出率提高15%，资源循环利用产业总产值达到1.8万亿元。REUTERS/Kim more
4月29日，云南沧源县，佤族男子剽牛祭神。REUTERS/Wong Campion
4月26日，北京，一名水果摊贩等待顾客期间小憩。中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平，规模以上工业生产增速在10%左右。 REUTERS/Kmore
5月2日，北京，一名男子头戴防毒面具行走在街道上。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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本周中国区精选(4月26日-5月3日) China Weekly
(Reuters) -聚焦4月26日至5月3日中国区新闻事件和热点动态。
24小时时事新闻(5月3日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
最牛法棍面包 Best in baguette
(Reuters) - 法国巴黎举行一年一度的“长棍面包大赛”，42岁的突尼斯裔面包师傅卡迪尔力压其余202名对手，登上冠军宝座，不但得到“面包王”荣衔，还可成为法国总统府御用面包供货商一年。
奥巴马白宫晚宴抖笑料 Whitehouse Correspondents' dinner
(Reuters) - 4月27日美国总统奥巴马出席白宫记者晚宴，奥巴马席间演讲笑料不断，不仅以笑话自嘲，还发布“齐刘海”造型照片，引发全场爆笑。
精选图集
From Minnesota to Manitoba: Seeking asylum in the north
Migrants, fearing they will be swept up in President Donald Trump's immigration crackdown, follow the railway tracks as they leave Noyes, Minnesota and head toward the Canadian border.
French youths protest election results
Riot police in Paris clash with youths when a demonstration against Marine Le Pen and her rival Emmanuel Macron turned violent.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Gaza by night
Scenes from Gaza after the sun has gone down.
Streets of Venezuela
Inside the near-daily demonstrations by both opponents and supporters of President Nicolas Maduro.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region
Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.