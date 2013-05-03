本周中国区精选(4月26日-5月3日) China Weekly

4月26日， 国立台湾大学医学院的一处口罩贩卖机。台湾流行疫情指挥中心宣布，自5月1日起，包括大陆游客在内的非台籍且非台湾健保保险对象的H7N9禽流感感染者，隔离期间的病房费、病毒检验费、抗病毒药剂和膳食费由台湾当局支付more

4月26日， 国立台湾大学医学院的一处口罩贩卖机。台湾流行疫情指挥中心宣布，自5月1日起，包括大陆游客在内的非台籍且非台湾健保保险对象的H7N9禽流感感染者，隔离期间的病房费、病毒检验费、抗病毒药剂和膳食费由台湾当局支付，其余医疗费用由病人自行负担。 REUTERS/Pichi Chuang

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