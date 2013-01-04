本周中国区精选(12月28日-1月4日) China Weekly

1月1日，陕西省咸阳市礼泉县，一场婚礼上的“闹公婆”习俗，右边两人是新郎的父母身穿道具扮丑。“闹公婆”是一种独特的民间习俗，新郎的父母通过各种颜料或道具扮丑，借此与宾客或亲属分享欢乐，从而拉近彼此的距离。 REUTERSmore