本周中国区精选(12月28日-1月4日) China Weekly
2013年1月2日，香港，一名海洋食品店主站在一个鲨鱼皮下。香港是世界鱼翅交易中心，鱼翅在许多干货店和餐馆内都有出售。 REUTERS/Bobby Yip
1月2日，香港，一家工厂屋顶晾晒近万张鲨鱼皮。鱼翅汤在香港被视为海味珍品，按照传统，婚宴等场合都少不了这一道菜。 REUTERS/Bobby Yip
1月1日，陕西省咸阳市礼泉县，一场婚礼上的“闹公婆”习俗，右边两人是新郎的父母身穿道具扮丑。“闹公婆”是一种独特的民间习俗，新郎的父母通过各种颜料或道具扮丑，借此与宾客或亲属分享欢乐，从而拉近彼此的距离。 REUTERSmore
1月1日，安徽合肥，欢乐岛公园举行第二届龙灯会，一条巨型长龙灯笼。本届龙灯会于1月1日至2月25日举行。 REUTERS/Stringer
1月1日，上海，居民在玉佛寺焚香祈福。REUTER/Aly Song
1月1日，香港维多利亚港烟花汇演迎新年。 REUTERS/Tyrone Siu
1月2日，根据美国宇航局发布的照片，美国宇航局水文气象卫星中分辨率成像光谱仪捕捉到了中国西部新疆塔里木盆地塔克拉玛干沙漠被大雪覆盖的景象。据悉，自2012年12月26日暴风雪袭击之后，大雪将塔克拉玛干沙漠覆盖。 REUTmore
1月1日，浙江杭州，消防官兵在火灾现场救火。当日凌晨2时39分左右，位于杭州萧山区瓜沥镇临港工业园区友成机工有限公司发生火灾。在扑救过程中，三名消防队员不幸遇难。REUTERS/Stringer
1月2日，安徽合肥，一名工人在建筑工地脚手架上工作。2012年11月份全国70个大中城市中新建住宅销售价格环比上涨的城市数上升至53个，比10月份增加了19个，房价平均涨幅也有所扩大，11月份再次出现了全国房价普涨的局面more
2012年12月29日，上海，一名男子在风雪天乘坐公共汽车。 REUTER/Aly Song
12月27日，停泊在海南省海口市的“海巡21”。当天，可起降直升机的大型海事巡航船“海巡21”正式列编海南海事局，服役南海，我国南海由此迎来第一艘海事远海巡航船舶。REUTERS/China Central Televimore
12月28日，北京，一名保安在后海乘坐滑冰椅。 REUTERS/Jason Lee
12月29日，“闽霞渔运05307”号渔船疑因在日本专属经济水域内违法作业，包括船长在内的9名船员被鹿儿岛海上保安部扣押。“闽霞渔运05307”号渔船在完成了缴纳保证金的相关手续后，船长和全体船员31日被释放回国。 REmore
12月28日，在泰国参加表演赛的中国网球选手李娜与白俄罗斯的阿扎伦卡在华欣市出席一场时装秀。李娜29日在泰国海边城市华欣举行的表演赛中对战目前世界排名第一的白俄罗斯选手阿扎伦卡并获胜。 REUTERS/Chaiwat Smore
下一个
好莱坞最具商业价值明星榜 Best Actors For The Buck
(Reuters) - 福布斯网站Forbes.com公布好莱坞最具商业价值的明星榜单，奥斯卡影后娜塔丽·波特曼名列榜首，片商在她身上每投资1美元便可赚到42.70美元。
寰宇搜奇 Oddly(19)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
精选图集
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.
Indigenous protest turns violent in Brazil
Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
Build your own nuclear bunker
A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.
Time 100 Gala
Red carpet style at the Time 100 Gala.
Views from America's National Parks
Spectacular views from America's national parks.
Ivanka Trump on the world stage
The daughter and adviser to President Donald Trump attends the W20 Summit and visits the Holocaust Memorial during a trip to Berlin, Germany.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.