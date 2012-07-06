本周中国区精选(6月29日-7月6日) China Weekly 2012
7月4日，陕西华阴县，道士在全真道观玉泉院吃饭。玉泉院是中国北方一座有名的全真道观，也是中国道教活动主要场 所之一，建于宋神宗皇佑年间。 REUTERS/Rooney Chen
7月3日，贵州高安土城村，村民参加斗牛活动。土城斗牛比赛已有300年的历史，于每年农历五月十五举行。 REUTERS/Stringer
6月30日，四川遂宁，中学生参加中国共产党建党91周年庆祝活动。 REUTERS/China Daily
7月1日，庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼在会展中心举行，香港特别行政区第四届政府主要官员在梁振英带领下上台宣誓就职，中国国家主席胡锦涛监誓。 REUTERS/Bobby Yip
6月30日，香港，建筑工人等待中国国家主席胡锦涛到启德邮轮码头项目参观。胡锦涛于6月29日至7月1日赴香港出席庆祝香港回归中国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼。 REUTERS/Tyrone Siu
6月30日，香港，表演者在庆祝香港回归15周年的文艺演出中候场。 REUTERS/Bobby Yip
6月30日，香港，一个孩子手执香港特别行政区区旗。 REUTERS/Carlos Barria
7月4日，香港大屿山，一只小鸟飞过天坛大佛。天坛大佛座落在香港大屿山木鱼峰顶，是世界上最大的户外青铜座佛，佛像身高23米，加上莲花座及基座总高约34米，重250吨，由202块青铜焊接而成。 REUTERS/Bobby Ymore
7月4日，香港大屿山，来自河南的僧侣和道士在宝莲禅寺参加少林和武当功夫盛典。 REUTERS/Bobby Yip
7月3日，四川遂宁，武警遂宁市支队官兵在暴雨中进行“雨中集结”、“搬运冲锋舟”等科目抗洪演练。近期，四川省多地持续降雨，连续发生地质灾害。针对遂宁降雨量逐渐增多，持续时间较长，有可能引发地质灾害的情况，武警遂宁市支队官兵more
6月29日，神舟九号返回舱在内蒙古四子王旗草原安全着陆，中国首位女宇航员刘洋(中)出舱。天宫一号与神舟九号载人交会对接任务获得圆满成功。 REUTERS/China Daily
7月4日，保钓人士搭乘全家福号渔船(中)前往钓鱼台水域，日本巡防舰阻挠全家福号继续靠近钓鱼台，且派员企图登上全家福号。对台湾保钓船进入钓鱼台海域一事，中国外交部发言人刘为民表示，中方将继续采取必要措施，坚决维护钓鱼台主权more
7月4日，四川什邡，居民聚集在市政府附近的街道。四川什邡市本周二宣布放弃建设钼铜项目，并称宏达钼铜项目群体性事件已基本得到控制。 REUTERS/Petar Kujundzic
6月30日，安徽合肥，一名乐迷在玩石音乐节上准备玩人浪。玩石音乐节于6月29日至7月1日在合肥三国遗址公园举行，由玩石文化、风羽文化、中林文化联合主办，旨在打造中国第三大户外音乐节。 REUTERS/Stringer
7月5日，北京人民大会堂，仪仗队士兵为古巴总统劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)访华的欢迎仪式做准备活动。劳尔·卡斯特罗于7月4日至7日对中国进行正式外交访问，这是他自2008年担任古巴国务委员会主席兼部长会议主席more
7月4日，安徽合肥，工人们在高速铁路高架桥建设现场作业。三位消息人士向路透表示，中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币，这一水平较去年增五成。 REUTERS/Stringer
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科学神教名星信徒 Celebrity Scientologists
(Reuters) - 作为世界上最受争议的宗教之一，科学神教因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。
路透记者镜头下的香港变迁 Hong Kong: 15 years later
(Reuters) - 2012年7月1日，香港回归15周年，路透记者用镜头记录香港经济文化和民生的发展和变化。
科学神教下的名人 Celebrity Scientologists
(Reuters) - 因好莱坞明星汤姆·克鲁斯的离婚事件成为媒体焦点，新闻集团董事长默多克并在Tweeter上称，汤姆·克鲁斯是科学神教(又称山达基教)第二或第三号人物，该教派“令人毛骨悚然”但很有钱。科学神教是世界上最受争议的宗教之一，常被媒体描述为邪教。
24小时时事新闻(7月6日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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