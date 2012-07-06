本周中国区精选(6月29日-7月6日) China Weekly 2012

7月5日，北京人民大会堂，仪仗队士兵为古巴总统劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)访华的欢迎仪式做准备活动。劳尔·卡斯特罗于7月4日至7日对中国进行正式外交访问，这是他自2008年担任古巴国务委员会主席兼部长会议主席more

7月5日，北京人民大会堂，仪仗队士兵为古巴总统劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)访华的欢迎仪式做准备活动。劳尔·卡斯特罗于7月4日至7日对中国进行正式外交访问，这是他自2008年担任古巴国务委员会主席兼部长会议主席以来的首次出访。 REUTERS/Jason Lee

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