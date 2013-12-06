本周中国区精选(11月29日-12月6日) China Weekly
12月5日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行欢迎仪式，欢迎乌克兰总统维克多·亚努科维奇访华。 REUTERS/Wang Zhao/Pool
12月4日，北京，市民在国家大剧院前的空地上抛彩带锻炼。 REUTERS/Stringer
12月5日，雾霾下的上海金融区，上海市气象台当日发布入冬以来首个大雾橙色预警。大范围雾霾天气侵袭中国中东部，造成天津、河北、山东、江苏、安徽、河南、浙江、上海等多地污染天气。 REUTERS/Aly Song
12月2日，云南昆明，环卫工人清理河道泥沙。 REUTERS/Wong Campion
12月5日，正在中国访问的法国总理让-马克·埃罗参观北京故宫博物院，民众聚集围观。应中国国务院总理李克强的邀请，法国总理让-马克·埃罗当日起开始对中国展开为期5天的正式访问。 REUTERS/Mark Ralston/Pmore
12月2日1时30分，搭载着嫦娥三号的长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空并准确入轨。 REUTERS/China Daily
12月1日，环球贸易广场(ICC)与国际竞速联盟(ISF)共同举办香港首届垂直马拉松世界巡回赛，参赛者挑战2120级楼梯，登上位于环球贸易广场100楼的天际100观景台，角逐2013年度垂直马拉松世界巡回赛冠军。这项比赛more
12月2日，北京人民大会堂，中国国务院总理李克强欢迎来华进行正式访问并出席中英总理年度会晤的英国首相戴维·卡梅伦(David Cameron)。 REUTERS/Ed Jones/Pool
12月1日，2013上海国际马拉松赛在外滩陈毅广场开跑，共有来自84个国家和地区的全程马拉松、半程马拉松、10公里跑和健身跑的选手参与。 REUTERS/Carlos Barria
11月29日，北京的一家巴宝莉(Burberry)品牌专卖店。巴宝莉集团近日对中国限制颁发Burberry品牌标志性格子图案皮制品商标权的决定提起上诉。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月29日，2013中国·安宁八街大黑山矿山摩托车越野赛开幕，一名选手在赛道上跌倒。 REUTERS/Wong
12月5日，北京，正在访华的美国副总统拜登与中国美国商会和美中商务理事会的代表见面，并发表演讲。 REUTERS/Lintao Zhang/Pool
12月3日，中国艺术家艾未未的艺术作品在迈阿密佩雷斯艺术博物馆展出。 REUTERS/Joe Skipper
12月4日，乌克兰总统维克托·亚努科维奇(右)在西安参观秦始皇兵马俑。应中国国家主席习近平邀请，乌克兰总统维克托·亚努科维奇3日抵达西安，开始对中国进行为期三天的国事访问。 REUTERS/Mykhailo Markivmore
12月3日，上海，两名男子在街头下棋。 REUTERS/Aly Song
12月2日，香港斯宾克拍卖行副主李丹娜女士展示已故功夫影星李小龙的“战衣”及双截棍。今年是一代巨星李小龙逝世40周年，一位美国电影界私人收藏家推出14件李小龙的遗物拍卖。据透露，此次拍卖的藏品总价值超过100万港元。 Rmore
12月1日，北京街头，一名男子驾驶电动三轮车运载货物。 REUTERS/Jason Lee
12月5日，福特新一代野马(Mustang)在上海举行首发仪式。 REUTERS/Aly Song
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(Reuters) - 聚焦11月29日至12月6日中国区新闻事件和热点动态。
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Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.
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Protest of one
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