本周中国区精选(8月30日-9月6日) China Weekly
9月4日，MTV反人口贩卖行动发布会在北京举行，代言人韩庚正式宣布纪录片《人口贩运(中国)》全球首映。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月4日，为期5天的第32届香港钟表展在香港会展中心开幕，本次展览共吸引来自18个国家及地区的750余家公司参展。 REUTERS/Bobby Yip
9月4日，安徽合肥，一名工人卸载西红柿。 REUTERS/Stringer
9月4日，上海江宁路海防路路口，一名女子因隆胸失败在富华医疗美容医院楼顶欲跳楼轻生，后被民警劝下。 REUTERS/Aly Song
9月3日，北京，中石油加油站附近的旗帜。中石油超大手笔支出的日子可能已经结束，正努力摆脱蒋洁敏时代的后续影响。曾任中石油董事长的蒋洁敏因涉嫌严重违纪，目前正接受当局调查。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月3日，北京，一位店主在鞋摊上小憩。此前公布的8月制造业数据显示，全球第二大经济体的经济可能正在趋稳，且其对商品的需求可能增加。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月3日，安徽合肥，大一新生在军训间隙玩耍。 REUTERS/Stringer
9月3日，前NBA球星丹尼斯·罗德曼抵达北京国际机场，准备赶赴朝鲜平壤与“好友”朝鲜领导人金正恩见面。 REUTERS/Petar Kujundzic
9月1日，中国房地产指数系统公布，8月份中国100个城市住宅平均价格较上年同期上涨8.6%，份住宅平均价格较前月上涨0.92%。(8月29日，北京CBD俯瞰图。) REUTERS/Jason Lee
9月1日，安徽合肥，管道向南淝河排放污水。 REUTERS/Stringer
8月28日，贵州镇宁，现年52岁的刘万勇骑着其发明的“水上自行车”在白马湖进行第五次试水实验。 REUTERS/Stringer
9月2日，北京，一名建筑工人在工地围栏外休息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月29日，北京，一名顾客在超市内选购商品。 REUTERS/Jason Lee
8月31日，上海宝山区丰翔路翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏事故，警察在事故现场警戒。事故已造成15人死亡、20余人受伤，其中5人重伤。 REUTERS/Aly Song
8月31日，在乌克兰基辅举行的2013年世界艺术体操锦标赛上，中国选手邓森悦在女子个人全能决赛以70.374分的成绩获得第四名。 REUTERS/Gleb Garanich
8月30日，辽宁沈阳，书法家张克思在巨型条幅上写下“中国梦”，以庆祝第 12 届全运会在沈阳开幕。 REUTERS/Sheng Li
8月30日，北京十里河市场，一名摊主检查鸟笼。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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