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图片 | 2012年 12月 6日 星期四 16:02 BJT

本周中国区精选(11月30日-12月7日) China Weekly - 07 Dec 2012

12月5日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂出席会议。 REUTERS/Ed Jones/Pool

12月5日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂出席会议。 REUTERS/Ed Jones/Pool

2012年 12月 6日 星期四
12月5日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂出席会议。 REUTERS/Ed Jones/Pool
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12月5日，上海，一名交警指挥交通。A policeman directs traffic at a busy street of downtown Shanghai December 5, 2012. While the opportunities are vast in China's estimated $50 billion auto insurance industry, there are roadblocks aplenty - from poor driving standards to a new generation of car owners unfamiliar with the concept of buying protection against accidents and repairs. In 2010, China reported 3.9 million road accidents that killed 65,225 people and injured 254,075. For comparison, there were 30,797 fatal crashes in the United States in 2009, according to the National Highway Traffic Safety Administration, which has almost 2.5 times as many registered vehicles as China. REUTERS/Carlos Barria

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2012年 12月 6日 星期四
12月5日，上海，一名交警指挥交通。A policeman directs traffic at a busy street of downtown Shanghai December 5, 2012. While the opportunities are vast in China's estimated $50 billion auto insurance industry, there are roadblocks aplenty - from poor driving standards to a new generation of car owners unfamiliar with the concept of buying protection against accidents and repairs. In 2010, China reported 3.9 million road accidents that killed 65,225 people and injured 254,075. For comparison, there were 30,797 fatal crashes in the United States in 2009, according to the National Highway Traffic Safety Administration, which has almost 2.5 times as many registered vehicles as China. REUTERS/Carlos Barria
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12月5日，上海，电影《十二生肖》导演兼主演成龙带领新晋龙女郎姚星彤、张蓝心，接受吉尼斯世界纪录中华区总裁罗文颁发的“表演特技最多的演员”“一部影片中身兼职务最多的电影人”两项吉尼斯世界纪录证书。 REUTER/Aly Song

12月5日，上海，电影《十二生肖》导演兼主演成龙带领新晋龙女郎姚星彤、张蓝心，接受吉尼斯世界纪录中华区总裁罗文颁发的“表演特技最多的演员”“一部影片中身兼职务最多的电影人”两项吉尼斯世界纪录证书。 REUTER/Aly more

2012年 12月 6日 星期四
12月5日，上海，电影《十二生肖》导演兼主演成龙带领新晋龙女郎姚星彤、张蓝心，接受吉尼斯世界纪录中华区总裁罗文颁发的“表演特技最多的演员”“一部影片中身兼职务最多的电影人”两项吉尼斯世界纪录证书。 REUTER/Aly Song
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12月5日，安徽合肥，商贩在批发市场采购生猪肉。 REUTERS/Stringer

12月5日，安徽合肥，商贩在批发市场采购生猪肉。 REUTERS/Stringer

2012年 12月 6日 星期四
12月5日，安徽合肥，商贩在批发市场采购生猪肉。 REUTERS/Stringer
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12月2日，北京，行人步过一座天桥。中国指数研究院近日发布11月全国百城价格指数，数据显示11月全国100个城市新建商品住宅均价8791元/平方米，环比10月上涨0.26%，这已是自今年6月止跌后，全国房价连续第6个月环比上涨。 REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: BUSINESS SOCIETY CITYSCAPE)

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2012年 12月 6日 星期四
12月2日，北京，行人步过一座天桥。中国指数研究院近日发布11月全国百城价格指数，数据显示11月全国100个城市新建商品住宅均价8791元/平方米，环比10月上涨0.26%，这已是自今年6月止跌后，全国房价连续第6个月环比上涨。 REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: BUSINESS SOCIETY CITYSCAPE)
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日产高管日前表示，其在华经销店客流量已经逐渐恢复去年的水平。今年1到11月,日产在华累计销量为109万辆,较之2011年同期下滑了 3.3%。(摄于12月5日，日本横滨，日产汽车展室。) REUTERS/Yuriko Nakao

日产高管日前表示，其在华经销店客流量已经逐渐恢复去年的水平。今年1到11月,日产在华累计销量为109万辆,较之2011年同期下滑了 3.3%。(摄于12月5日，日本横滨，日产汽车展室。) REUTERS/Yuriko Nmore

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日产高管日前表示，其在华经销店客流量已经逐渐恢复去年的水平。今年1到11月,日产在华累计销量为109万辆,较之2011年同期下滑了 3.3%。(摄于12月5日，日本横滨，日产汽车展室。) REUTERS/Yuriko Nakao
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12月5日，北京，士兵在朝鲜驻中国大使馆外站岗。 REUTERS/Petar Kujundzic

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2012年 12月 6日 星期四
12月5日，北京，士兵在朝鲜驻中国大使馆外站岗。 REUTERS/Petar Kujundzic
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12月3日，有着“法兰西玫瑰”之称的女星苏菲·玛索携新片《邂逅幸福》亮相北京做宣传。 REUTERS/Petar Kujundzic

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12月3日，有着“法兰西玫瑰”之称的女星苏菲·玛索携新片《邂逅幸福》亮相北京做宣传。 REUTERS/Petar Kujundzic
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12月2日，上海国际马拉松赛开跑，来自76个国家和地区的3万余名马拉松、半程马拉松和健身跑选手参与其中。 REUTERS/Carlos Barria

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12月2日，上海国际马拉松赛开跑，来自76个国家和地区的3万余名马拉松、半程马拉松和健身跑选手参与其中。 REUTERS/Carlos Barria
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12月1日，第29届ELITE世界精英模特大赛总决赛在上海举行，60位来自世界各地的模特前来参赛。 REUTERS/Aly Song

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12月1日，第29届ELITE世界精英模特大赛总决赛在上海举行，60位来自世界各地的模特前来参赛。 REUTERS/Aly Song
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后台的一双高跟鞋。(摄于12月1日，上海) REUTERS/Aly Song

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后台的一双高跟鞋。(摄于12月1日，上海) REUTERS/Aly Song
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11月30日，第14届Mnet亚洲音乐盛典在香港会议展览中心举行，台湾男星彭于晏和大陆女星白百合出席。 REUTERS/Bobby Yip

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11月30日，第14届Mnet亚洲音乐盛典在香港会议展览中心举行，台湾男星彭于晏和大陆女星白百合出席。 REUTERS/Bobby Yip
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12月6日，香港特区行政长官梁振英(左)与丹麦王储菲德烈出席设计营商周开幕典礼。 REUTERS/Tyrone Siu

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12月6日，香港特区行政长官梁振英(左)与丹麦王储菲德烈出席设计营商周开幕典礼。 REUTERS/Tyrone Siu
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12月6日，辽宁沈阳，一家店卖场内的诺基亚广告牌。由于市场担心移动设备竞争加剧，苹果股价于12月5日放量大跌，重挫逾6%，市值蒸发350亿美元，创四年来最大单日跌幅。而受与中移动合作发售Lumia 920T智能手机和发布低价版Lumia 620手机提振，当日诺基亚纽交所股价大涨13%。REUTERS/Stringer

12月6日，辽宁沈阳，一家店卖场内的诺基亚广告牌。由于市场担心移动设备竞争加剧，苹果股价于12月5日放量大跌，重挫逾6%，市值蒸发350亿美元，创四年来最大单日跌幅。而受与中移动合作发售Lumia 920T智能手机和发布more

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12月6日，辽宁沈阳，一家店卖场内的诺基亚广告牌。由于市场担心移动设备竞争加剧，苹果股价于12月5日放量大跌，重挫逾6%，市值蒸发350亿美元，创四年来最大单日跌幅。而受与中移动合作发售Lumia 920T智能手机和发布低价版Lumia 620手机提振，当日诺基亚纽交所股价大涨13%。REUTERS/Stringer
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