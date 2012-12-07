本周中国区精选(11月30日-12月7日) China Weekly - 07 Dec 2012

日产高管日前表示，其在华经销店客流量已经逐渐恢复去年的水平。今年1到11月,日产在华累计销量为109万辆,较之2011年同期下滑了 3.3%。(摄于12月5日，日本横滨，日产汽车展室。) REUTERS/Yuriko Nakao