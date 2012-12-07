本周中国区精选(11月30日-12月7日) China Weekly - 07 Dec 2012
12月5日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂出席会议。 REUTERS/Ed Jones/Pool
12月5日，上海，一名交警指挥交通。 REUTERS/Carlos Barria
12月5日，上海，电影《十二生肖》导演兼主演成龙带领新晋龙女郎姚星彤、张蓝心，接受吉尼斯世界纪录中华区总裁罗文颁发的“表演特技最多的演员”“一部影片中身兼职务最多的电影人”两项吉尼斯世界纪录证书。 REUTER/Aly Song
12月5日，安徽合肥，商贩在批发市场采购生猪肉。 REUTERS/Stringer
12月2日，北京，行人步过一座天桥。中国指数研究院近日发布11月全国百城价格指数，数据显示11月全国100个城市新建商品住宅均价8791元/平方米，环比10月上涨0.26%，这已是自今年6月止跌后，全国房价连续第6个月环比上涨。 REUTERS/Jason Lee
日产高管日前表示，其在华经销店客流量已经逐渐恢复去年的水平。今年1到11月,日产在华累计销量为109万辆,较之2011年同期下滑了 3.3%。(摄于12月5日，日本横滨，日产汽车展室。) REUTERS/Yuriko Nakao
12月5日，北京，士兵在朝鲜驻中国大使馆外站岗。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月3日，有着“法兰西玫瑰”之称的女星苏菲·玛索携新片《邂逅幸福》亮相北京做宣传。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月2日，上海国际马拉松赛开跑，来自76个国家和地区的3万余名马拉松、半程马拉松和健身跑选手参与其中。 REUTERS/Carlos Barria
12月1日，第29届ELITE世界精英模特大赛总决赛在上海举行，60位来自世界各地的模特前来参赛。 REUTERS/Aly Song
后台的一双高跟鞋。(摄于12月1日，上海) REUTERS/Aly Song
11月30日，第14届Mnet亚洲音乐盛典在香港会议展览中心举行，台湾男星彭于晏与大陆女星白百合携手出席。 REUTERS/Bobby Yip
12月6日，香港特区行政长官梁振英(左)与丹麦王储菲德烈出席设计营商周开幕典礼。 REUTERS/Tyrone Siu
12月6日，辽宁沈阳，一家店卖场内的诺基亚广告牌。由于市场担心移动设备竞争加剧，苹果股价于5日放量大跌，重挫逾6%，市值蒸发350亿美元，创四年来最大单日跌幅。而受与中移动合作发售Lumia 920T智能手机和发布低价版Lumia 620手机提振，当日诺基亚纽交所股价大涨13%。REUTERS/Stringer
12月6日，位于上海的中国平安保险大厦外景。汇丰控股5日宣布，将向泰国正大集团旗下的4个子公司出售汇控持有的15.57%平安保险股份，交易总价约合93.85亿美元。 REUTER/Aly Song
12月6日，中国作家莫言前往瑞典斯德哥尔摩领取2012年诺贝尔文学奖，并在瑞典皇家科学院出席新闻发布会。 REUTERS/Janerik Henriksson/Scanpix
12月6日，北京，一商场展示的珠宝柜台。路透综合27家机构预测中值结果显示，中国11月社会消费品零售总额年率料将上升14.6%，与国家统计局公布的10月水平一致。 REUTERS/David Gray