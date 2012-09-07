本周中国区精选(8月31日-9月7日) China Weekly
9月6日，女星李冰冰在香港杜莎夫人蜡像馆与自己的蜡像合影。蜡像所穿的服饰是李冰冰之前出席奥斯卡身穿的白色美人鱼装。 REUTERS/Bobby Yip
9月6日，北京，朝鲜大使馆外展示栏展示朝鲜领导人金正恩的照片。宣称经历在朝鲜投资“噩梦”的西洋集团称，中国不应鼓励国内企业投资朝鲜，因朝鲜仍不具备保护外国投资者的条件。朝中社则抨击西洋集团违反合同，仅履行了50%的投资义more
9月6日，两只中国大熊猫“凯凯”和“嘉嘉”抵达新加坡樟宜国际机场，准备入住河川生态园新家，开始10年的旅居生活。 REUTERS/Tim Chong
9月5日，北京，中国国务院总理温家宝在中南海会见美国国务卿希拉里。希拉里当日起对中国进行为期两天的访问，此行是她今年内二度访华。 REUTERS/Jim Watson/Pool
9月5日，上海，非法外币兑换商在一家银行外面等待顾客。 REUTER/Aly Song
9月5日，上海，一名工人在广告牌附近工作。 REUTER/Aly Song
9月5日，上海的一处拆迁地。中国国家统计局发布公告，根据2011年统计年报资料、部分行业财务资料和抽样调查资料，经初步核实，2011年国内生产总值现价总量为472882亿元，按不变价格计算的增长速度为9.3%，比初步核算more
9月5日，上海，一名工人更换街头广告牌。 REUTER/Aly Song
9月4日，北京，一名女子体验墙壁上的人体模型。REUTERS/David Gray
中国国务委员兼国防部长梁光烈9月4日在印度新德里与印国防部长安东尼会谈后检阅仪仗队。梁光烈此行是应安东尼邀请，于2日抵达印度进行正式友好访问，双方4日还就访问成果发表联合新闻公报。 REUTERS/B Mathur
9月4日，为迎接国庆节和“十八大”召开，北京天安门城楼进入修缮期。 REUTERS/Jason Lee
9月3日，山东青岛，游客在海军博物馆乘坐快艇。 REUTERS/Stringer
8月29日，香港景色。香港特首梁振英强调，政府对优先照顾本地居民自置居所需要的“港人港地”政策立场不变，不过尚不清楚如何运作。 REUTERS/Bobby Yip
9月3日，上海，一座高达6.8米、宽7.7米的“超级大沙发”。这座相当于放大70多倍的巨型沙发平时放置在南京路商场中央展示，周末将变成一个大舞台进行表演。 REUTER/Aly Song
9月2日，北京丰台，人们使用简易筏渡过洪水淹没的街道。 REUTERS/China Daily
9月2日，浙江台州，一名男子在楼顶跑酷。 REUTERS/Stringer
9月2日，日本东京都调查团乘坐租用的2500吨海难救助船“航洋丸”号抵达钓鱼岛周边海域进行调查。调查团团长坂卷政一郎称这次行程是基于政府商讨购买土地而设。 REUTERS/Kyodo
9月1日，江苏南京，夫子庙小学320名一年级新生来到夫子庙举行“开笔礼”。孩子们跟着老师祭拜孔子、诵读《论语》、学写“人”字、撞启蒙钟，聆听寄语和祝愿，并由师长点朱砂开智，在一系列传统仪式中“开笔破蒙”，正式入学，成为一more
9月1日，香港居民举行示威活动，抗议政府计划在当地的学校设立国民教育课程。 REUTERS/Tyrone Siu
8月31日，来访的德国总理默克尔参观天津食品街。 REUTERS/Bundesregierung/Guido Bergmann/Pool
8月23日，大陆游客携带所购商品在上水站排队等待乘坐地铁。香港特首梁振英称，非深圳户籍居民赴港“一签多行”(一年多次往返香港)暂缓三周，香港方面担心基础设施难以应付大量游客赴港。REUTERS/Bobby Yip
8月30日，江苏宿迁，男子王健经过对二手车的改装和自制，花费6万元制造了一辆“兰博基尼超级跑车”，被网友戏称为“史上最牛跑车”。王健称，这辆车是严格按照兰博基尼雷文顿超级跑车1:1比例制造出来的，为了造这辆车，他先后买过more
8月31日，北京，一名女子在购物商场与旅游促销广告合影。中国出境旅游交易会项目总监汤姆森曾表示，普遍预期在今年年底之前，中国将超过德国和美国成为世界最大的出境旅游客源市场。 REUTERS/David Gray
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美国第一夫人演讲吸引超高人气 Michelle Obama at DNC
(Reuters) - 米歇尔·奥巴马在美国民主党大会发表情真意切的演讲，引发微博好评如潮，且提升其丈夫奥巴马在社交媒体的势头。
24小时时事新闻(9月7日) 24Hours
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贩卖人体器官纪实 Selling Organs To Survive
(Reuters) - 全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，巨大市场需求催生出买卖“黑市”。
瑞士获评最具竞争力经济体 Competitiveness Rankings 2012
(Reuters) -世界经济论坛(WEF)在其年度调查中称，瑞士连续第四年被评为全球最具竞争力经济体，美国的排名则连续四年滑落。中国依然是金砖集团中排名最靠前的，但从去年的第26位下滑至第29位。
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Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
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Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
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South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
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On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.