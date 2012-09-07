本周中国区精选(8月31日-9月7日) China Weekly

9月6日，北京，朝鲜大使馆外展示栏展示朝鲜领导人金正恩的照片。宣称经历在朝鲜投资“噩梦”的西洋集团称，中国不应鼓励国内企业投资朝鲜，因朝鲜仍不具备保护外国投资者的条件。朝中社则抨击西洋集团违反合同，仅履行了50%的投资义more