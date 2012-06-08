本周中国区精选(6月1日至8日) China Weekly 2012

6月4日，新疆阿克苏地区沙雅县，一名男子观望手术室内妻子生产情况。中国去年人口统计发现，全国人口总数为13.4亿人，其中6.7亿是城镇居民。2020年中国城镇人口将超过8亿，其中很多人是没有养老和医疗保险的农民工。 REmore