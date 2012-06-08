本周中国区精选(6月1日至8日) China Weekly 2012
6月5日，北京，一名男子骑三轮车运载沙发。外国保险商垂涎中国车险市场，但顾虑中国驾驶人，仅2010年一年，中国就有390万起道路事故报告，造成65,225人死亡，伤254,075人。 REUTERS/David Gray
6月2日，安徽合肥，一名学生趴在课桌上午休。2012年全国普通高等学校招生考试于6月7日、8日进行。 REUTERS/Stringer
6月7日，四川遂宁，监考人员通过监控屏幕查看高考考场情况。2012年普通高等学校招生考试6月7日起举行，有915万考生走入全国31万个高考考场。由于适龄人口下降等原因，高考报名人数已连续第四年下降。 REUTERS/Stmore
6月7日，安徽淮北，一名监考人员将交通警示牌放到高考考场外面。 REUTERS/Stringer
6月7日，江苏南京，在高考第一场考试结束后，家长们在考场外迎接考生。 REUTERS/Sean Yong
6月3日，新疆阿克苏，一名维吾尔族患者在医院病床上输液。 REUTERS/Stringer
6月4日，北京，士兵列队经过故宫端门。 REUTERS/Jason Lee
5月31日，北京，一名工人在乔治·阿玛尼时装秀场附近奔跑躲雨。为庆祝乔治·阿玛尼进入中国十周年，品牌创始人乔治·阿玛尼先生当日携旗下五个系列的重磅设计在北京798艺术院区“New Tank”举办盛大的“唯有今宵.北京”(more
6月5日，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县，小学生们趴在课桌上午睡。 REUTERS/Stringer
6月4日，上海，一名清洁工在国际金融中心清洁地面。中国目前是全球第三大个人奢侈品市场，市场规模至少为1,600亿元。预计未来三年，中国将超过日本和美国，成为全球最大个人奢侈品市场，消费额高达1,800亿元。 REUTERmore
6月7日，香港，世界第一高人、土耳其男子苏丹·科森(Sultan Kosen)在金紫荆广场参加宣传活动。REUTERS/Bobby Yip
5月29日，浙江嘉兴，一名入殓师学员在天泉佳境礼体中心的课堂上学习技艺。天泉佳境礼体中心是一家入殓服务机构，里面有着9名大陆第一批职业入殓师，由来自台湾的专职入殓师教授技艺。 REUTERS/Carlos Barria
6月4日，新疆阿克苏地区沙雅县，一名男子观望手术室内妻子生产情况。中国去年人口统计发现，全国人口总数为13.4亿人，其中6.7亿是城镇居民。2020年中国城镇人口将超过8亿，其中很多人是没有养老和医疗保险的农民工。 REmore
6月6日，北京，一栋大厦笼罩在雾霾中。中国环保部副部长吴晓青表示，个别国家驻华使领馆应停止发布中国空气质量信息，称此举违反相关法律，也不符合国际公约。今年1月，中国提高空气污染监测标准，但官方数据与美国驻华使馆数据常常相more
6月4日，安徽淮北，一名股民在证券交易所内小憩。当日，沪指大跌64.89点，跌幅2.73%，创今年以来最大单日跌幅。 REUTERS/Stringer
6月1日，广东惠州，中国五矿建设公司投资60亿元建设“山寨”奥地利小镇哈斯塔特(Hallstatt)，并取名为“五矿哈斯塔特”。 REUTERS/Tyrone Siu
6月2日，世界钢管舞锦标赛中国区总决赛在天津大学体育馆开战，一名选手在准备活动中帮助另一名女子拉伸身体。来自全国18个省市的40多位选手参加赛事，年龄覆盖17至41岁，成绩优异者将代表中国出战世锦赛。 REUTERS/Jmore
6月7日，北京人民大会堂，国家主席胡锦涛与出席上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议的各成员国元首，准备参加相关文件签字仪式。上海合作组织成员国元首当日在北京签署了《上合组织成员国元首关于构建持久和平、共同繁荣地区的宣more
6月6日，北京，一名工人清洁一栋大楼的窗户。中国房地产调控正处于关键阶段，中央强调要进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设。 REUTERS/Jason Lee
6月6日，北京，“金星凌日”美景。金星在6个半小时的时间里缓慢穿越太阳的视圆面。而下一次的金星凌日要等到105年之后的2117年才会发生。 REUTERS/David Gray
6月5日，北京，天安门广场上的一名清洁工。 REUTERS/David Gray
6月5日，北京，行人撑伞冒雨前行。 REUTERS/David Gray
6月2日，在美国俄勒冈州尤金市举办的国际田联钻石联赛男子110米栏比赛中，刘翔以12秒87的成绩夺得冠军。REUTERS/Steve Dipaola
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24小时时事新闻(6月8日) 24Hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
关注农民工子女 Children of China's Migrant Workers 2012
(Reuters) -
奥巴马与克林顿
(Reuters) - 比尔·克林顿于1992年大选中获胜，成为第42任总统并成功连任。奥巴马则赢得2008年大选，当选为第44任总统，成为美国第一位黑人总统。
世界第一高塔 Tokyo Sky Tree 2012
(Reuters) - 日本东京新地标“东京天空树”高达634米，为世界第一高塔，于2012年5月22日正式对外开放。
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The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
The long road to Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
International Women's Day
Events marking International Women's Day around the world.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Drought-hit Somalia faces famine
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Malta's Azure Window collapses into sea
Malta's famed natural structure, known as the Azure Window, collapsed after the Maltese islands were hit by rough seas and stormy weather.
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