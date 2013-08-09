本周中国区精选(8月2日-9日) China Weekly

恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌并波及多地，新西兰恒天然集团首席执行官西奥·史毕根斯于8月5日在北京召开发布会，对此进行解释并道歉，他表示可口可乐和娃哈哈集团所出售more

恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌并波及多地，新西兰恒天然集团首席执行官西奥·史毕根斯于8月5日在北京召开发布会，对此进行解释并道歉，他表示可口可乐和娃哈哈集团所出售的奶粉是安全的。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Close