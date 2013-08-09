本周中国区精选(8月2日-9日) China Weekly
8月7日，浙江德清县，东苕溪因干旱露出部分河床。6月中旬以来，贵州、湖南、湖北、重庆等13省区市遭受旱灾，已造成594.8万人饮水困难，403.4万人需生活救助。REUTERS/William Hong
日本海上保安厅8月8日拍摄并发布的照片显示，一艘中国海警船在中国东海海域的钓鱼岛附近航行。日本第11管区海上保安总部称，在钓鱼岛12海里海域航行的4艘中国海警船，在该海域停留超过28小时，刷新迄今最长纪录。 REUTERmore
8月8日，青海西宁，穆斯林在东关大清真寺进行大规模祈祷，以庆祝开斋节。 REUTERS/Simon Zo
8月7日，在加拿大多伦多举行的罗杰斯杯上，中国网球选手李娜对阵俄罗斯选手帕夫柳琴科娃(Anastasia Pavlyuchenkova)。 REUTERS/Mark Blinch
恒天然公司8月2日发布消息称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌并波及多地，新西兰恒天然集团首席执行官西奥·史毕根斯于8月5日在北京召开发布会，对此进行解释并道歉，他表示可口可乐和娃哈哈集团所出售more
8月7日，北京，一家超市货架上摆放的雅培奶粉。雅培(上海)贸易有限公司也受到新西兰恒天然肉毒杆菌事件的影响，中国国家质检总局已要求雅培公司履行主体责任，召回相关产品，切实保护中国消费者健康。REUTERS/Kim Kyumore
8月7日，香港，记者在新闻发布会上拍摄香港海关查获的金钱豹豹皮。香港海关根据内地提供的情报，于8月6日检查两个由尼日利亚运抵香港的货柜，发现21个俗称“木棺材”的密封木箱，共载有1,120支象牙、13支犀牛角及5张非洲金more
8月5日，北京，一名工作人员在柏翠酒窖进行清洁。柏翠酒窖收藏了18万瓶葡萄酒，大部分进口自欧洲。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月5日，实名举报华润电力高管贪腐的前《山西晚报》记者李建军离开香港法院。 REUTERS/Tyrone Siu
8月4日，深圳，NBA球星科比来到耐克专卖店与球迷见面，警察在现场站岗维持秩序。 REUTERS/Bobby Yip
8月4日，安徽合肥举行动漫展，一名爱好者装扮成《寂静岭》中的“恐怖护士”。 REUTERS/Stringer
8月2日，云南丽江，孩子们围观一名模特拍照。 REUTERS/Stringer
8月3日，上海中心大厦举行封顶仪式，最后一根钢梁吊装就位。上海中心大厦总高632米，预计于2014年年末全部完工，将成为中国最高、世界第二高的摩天大楼。 REUTERS/Carlos Barria
8月2日，上海，一名员工进入法国制药商赛诺菲办公室。继葛兰素史克丑闻爆发以来，赛诺菲、礼来这两家大型外资药企也遭到中国工商部门的调查并引发外界担忧这些调查是否重点针对外资企业，以及会不会影响跨国公司对华投资的信心。REUmore
8月2日，中国军事网游《光荣使命OL》的宣传画面。《光荣使命OL》已上线，由巨人网络集团和中国人民解放军共同开发，作为中国军队模拟训练科目。REUTERS/Giant Interactive Group Inc/Handmore
8月6日，湖北武汉，动物园里的大熊猫趴在冰块上消暑。中国多个城市持续出现高温天气，最新数据显示，35摄氏度以上的高温覆盖面积约158万平方公里，约占全国陆地国土面积的六分之一，40摄氏度以上覆盖面积约7万平方公里，两项指more
5月2日，上海，一名患有神经母细胞瘤的4岁患儿在上海儿童医院接受化疗。 REUTERS/Aly Song
8月6日，云南大理，一名村民在洱海钓鱼。 REUTERS/Jason Lee
8月8日，北京，农民发明家相礼花费30万元，打造了一个高2.1米的智能机器人。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月6日，北京，一名顾客在商店选购李宁品牌运动鞋。李宁集团2012年年报显示，公司去年收入67.39亿元，较上年跌幅达到了24.5%；公司亏损19.79亿元，为公司上市八年来首次出现年度大幅度亏损。 REUTERS/Kimore
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24小时时事新闻(8月9日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
炎炎夏日 中国全民避暑 Heat Weave in China 2013
(Reuters) -中国多个城市创下数十年高温纪录，炎炎热浪炙烤华东和华南地区之际，民众消暑各出高招。
杭州版“鬼城” Eiffel Tower in China
(Reuters) - 浙江杭州临平星桥镇“天都城”住宅小区为吸引有钱客户购买，不仅模仿了巴黎的建筑风格，还修建了“埃菲尔铁塔”。但建成后入住率非常低，大部分时间成为新人拍摄婚纱照的场地，并被称为“鬼城”。
24小时时事新闻(8月8日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.
China's all-girl 'boy band'
Sporting short bobs, loose T-shirts and barely there makeup, FFC-Acrush is the first Chinese pop band with the androgynous look of 'handsome girls'.
Mannequins on the frontline
Fighters use mannequins to attract and locate snipers on the battlefield.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.