本周中国区精选(11月2日-9日) China Weekly
中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日上午9时在北京人民大会堂开幕，会期11月8日至11月14日，共7天。(一名安保人员在开幕式上警戒。) REUTERS/Carlos Barria
胡锦涛与江泽民交谈。 REUTERS/Jason Lee
11月9日，北京，一名与会代表乘车离开会场，车窗映出人民大会堂外观。 REUTERS/Carlos Barria
11月9日，北京人民大会堂。 REUTERS/Petar Kujundzic
11月8日，安徽黄山，工人通过电视观看国家主席胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会开幕式上作报告。REUTERS/Stringer
11月6日，上海，复旦大学25个院系的260多名大一新生党员身着统一服装，组成红色党徽图案，迎接党的十八大召开。 REUTER/Aly Song
11月7日，首届中国(黄山)非物质文化遗产传统技艺大展在安徽黄山举行，一名服务员装扮成古代士兵参加表演。本次大展是全国非物质文化遗产传统技艺的集中展示。为了综合呈现全国各地传统特色，大展包含了国家级传统技艺类及传统美术类more
11月7日，北京，美国大使馆举行美国总统选举活动，一名游客与总统奥巴马和罗姆尼的肖像板合影。REUTERS/David Gray
11月7日，北京，一名游客在北汽新能源汽车有限公司观看北汽E150EV。财政部网站发布消息称，为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》、进一步提高新能源汽车产业技术创新能力、more
11月6日，北京街头，小小朋友。 REUTERS/Jason Lee
日产汽车将全年净利预估下调五分之一至39.9亿美元，步本田汽车后尘。此前因中日领土争端，公司在中国销量大减。中国是全球最大的汽车市场。(11月6日，日本横滨，日产汽车标志牌。) REUTERS/Yuriko Nakao
11月4日，香港，一处公屋全景。香港差饷物业估价署最新数据显示，9月全港各类私人住宅单位楼价和租金续创纪录新高，且涨幅较前月扩大；今年首九个月楼价累计升两成，其中面积在40平方米以下的小单位升幅更大，达24.3。 REUmore
11月1日，香港，一名女子居住在3.2平米的房间内。 REUTERS/Tyrone Siu
11月5日，上海，小学生在上海市实验学校东校上课。 REUTERS/Carlos Barria
11月5日，北京，工人清扫街道上的落叶。 REUTERS/David Gray
11月4日，北京，士兵在故宫铲雪。当日凌晨，北京的持续中雨因大风降温改为雨加雪，降下年度初雪，城区部分地区降雪量超过10厘米。 REUTERS/Jason Lee
11月2日，“中国首次载人交会对接航天展”在上海科技馆拉开帷幕，19件神舟九号实物组件、105幅珍贵照片首次在中国内地与公众见面，小学生前来参观。 REUTER/Aly Song
11月1日，广州，画家罗建辉工作室摆放的习近平画像。REUTERS/Tyrone Siu
11月2日，北京，一户居民在楼顶上养鸽子。 REUTERS/Barry Huang
德国运动服装生产商阿迪达斯公司发布公告称，第三季度净利润同比增长14%至3.44亿欧元，超出分析师预期的3.32亿欧元。预计2013年盈利将实现双位数增长。(2008年7月3日，北京，阿迪达斯商店橱窗展示的鞋子。) REmore
天津于家堡金融地区，居民在海河岸边捞鱼。于家堡位于天津市塘沽区海河北岸，规划用地面积3.44平方公里，是滨海新区中心商务商业区的核心地区。(摄于10月23日) REUTERS/Michael Martina