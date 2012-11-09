本周中国区精选(11月2日-9日) China Weekly

11月7日，首届中国(黄山)非物质文化遗产传统技艺大展在安徽黄山举行，一名服务员装扮成古代士兵参加表演。本次大展是全国非物质文化遗产传统技艺的集中展示。为了综合呈现全国各地传统特色，大展包含了国家级传统技艺类及传统美术类more

11月7日，首届中国(黄山)非物质文化遗产传统技艺大展在安徽黄山举行，一名服务员装扮成古代士兵参加表演。本次大展是全国非物质文化遗产传统技艺的集中展示。为了综合呈现全国各地传统特色，大展包含了国家级传统技艺类及传统美术类展示展销项目118个，精品展销项目98个，共216个项目参展。 REUTERS/Stringer

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