本周中国区精选(2月22日-3月1日) China Weekly
2月28日，北京，一名女子在雾霾天气中骑自行车。北京当日再度出现较严重的雾霾天气，多个监测站点空气质量达严重污染级别。 REUTERS/China Daily
2月28日，北京街头，戴口罩出行的人们。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月27日，北京，一名男子在展厅观看楼盘。中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良指出，在全球宽松货币政策下，房地产有可能成为充裕流动性的出口，加之房价的回升，都是促成中国政府近期出台房地产调控“新国五条”的重要原因。 REmore
2月27日，浙江湖州，一名保护区员工检查扬子鳄的生长状况。在四月初，将有50只5至7年的扬子鳄被放归野外。 REUTERS/William Hong
2月27日，上海，一位老人陪孙女玩耍。 REUTERS/Aly Song
2月26日，广州，全新一代东风日产天籁正式发布，本次发布的新车搭载2.0L和2.5L两种排量的发动机，配合新一代CVT变速箱，在外观内饰方面均有全新改变，根据配置不同分为7款车型。 REUTERS/David Johnsmore
2月26日，上海，一家内衣工厂新招聘的女员工。 REUTERS/Aly Song
2月26日，北京，工人清洁中国国家大剧院的外立面。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月26日，在2013首届沈阳航空航天科普展上，游客参观歼-15舰载机模型。该科普展于2月6日至28日举行，展出神舟号飞船返回舱实验舱实物、中国国自行研制并成功发射过的各个型号的火箭模型、神舟号飞船模型等。 REUTERmore
2月26日，香港，“劳动监察机构学生学者反对企业不正当行为”(SACOM)成员在一家苹果店外举行抗议活动，指责苹果疏于监管供应链工人。根据SACOM报告所讲，他们调查采访了来自三家苹果供应链的130名员工，结果显示苹果公more
2月25日，上海，雾霾天气。 REUTERS/Aly Song
2月25日，北京，中共中央总书记习近平在人民大会堂会见国民党荣誉主席连战及台湾各界人士访问团。习近平强调，继续推动两岸关系和平发展、促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。REUTERS/Central Newmore
2月25日，安徽合肥，一名加油站员工为摩托车加油。中国国家发展改革委宣布自当日零时起上调国内成品油价格，国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元和290元，这是中国今年来首次调整汽柴油价格。 REUTERS/Stringer
2月24日，安徽合肥，一位老人在后台等待参加元宵节表演。 REUTERS/Stringer
2月22日，浙江子思桥村，一家养蛇厂内的蛇酒。子思桥村被称为“中国第一蛇村”，村上有170户人家有150户从事养蛇，800人的村庄饲养着300多万条蛇。 REUTERS/Aly Song
2月24日，香港，民众参加一年一度的马拉松赛。今年的比赛吸引了7.2万人报名参加，有超过600人受伤。 REUTERS/Bobby Yip
2月27日，香港，一名男子参加新鸿基地产开发的住宅楼项目路演。香港特区政府再度出台遏制楼市新政，从2月23日起，所有私人买家及公司买家购买200万港元以下的香港住宅及非住宅物业，印花税由现时100元增至楼价的1.5%，楼more
2月25日，四川峨眉山一家以大熊猫文化为主题的庭院式酒店。这是目前全球首家熊猫主题酒店，将于今年5月正式开业，从庭院景观、门神、雕塑、过道墙画、房间全是熊猫文化主题，房间里每一样物品都与熊猫有关。 REUTERS/Chimore
2月27日，香港，财政司司长曾俊华在立法会发表新一份的财政预算案，议员梁国雄向曾俊华扔垫子，不满预算案不推行全民退休保险，最终被逐出议事厅。 REUTERS/Tyrone Siu
2月28日，北京门头沟，当地居民彩排走秀。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月28日，浙江嘉兴，体操小学员练习基本功。 REUTERS/William Hong
2月28日，日本防卫省称，中国国家海洋局的Y-12海监巡逻机在接近钓鱼岛附近空域，遭日本驻冲绳县那霸基地的航空自卫队F-15战机升空拦截。(日本自卫队拍摄的中国Y-12海监巡逻机。) REUTERS/Joint Stafmore
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