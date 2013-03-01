本周中国区精选(2月22日-3月1日) China Weekly

2月27日，香港，一名男子参加新鸿基地产开发的住宅楼项目路演。香港特区政府再度出台遏制楼市新政，从2月23日起，所有私人买家及公司买家购买200万港元以下的香港住宅及非住宅物业，印花税由现时100元增至楼价的1.5%，楼more

2月27日，香港，一名男子参加新鸿基地产开发的住宅楼项目路演。香港特区政府再度出台遏制楼市新政，从2月23日起，所有私人买家及公司买家购买200万港元以下的香港住宅及非住宅物业，印花税由现时100元增至楼价的1.5%，楼价在200万港元以上的，税率即时增加1倍，最多由4.25%增至8.5%。 REUTERS/Bobby Yip

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