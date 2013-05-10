本周中国区精选(5月3日-10日) China Weekly

5月8日，中国首家“母乳库”在广州市妇女儿童医疗中心成立，一名护士准备将母乳放入冰柜。母乳库目前是全公益性的，母乳供有需要的患儿免费使用，如自己家庭无法提供母乳的早产儿、手术后的婴儿、牛奶蛋白过敏婴儿、化疗后的患儿、重症more