本周中国区精选(5月3日-10日) China Weekly
5月8日，中国首家“母乳库”在广州市妇女儿童医疗中心成立，一名护士准备将母乳放入冰柜。母乳库目前是全公益性的，母乳供有需要的患儿免费使用，如自己家庭无法提供母乳的早产儿、手术后的婴儿、牛奶蛋白过敏婴儿、化疗后的患儿、重症more
5月8日，北京人民大会堂，以色列总理内塔尼亚胡出席官方欢迎仪式。内塔尼亚胡于5月6日至10日对中国进行正式访问。REUTERS/Petar Kujundzic
5月8日，北京，在建的《人民日报》新大楼，其造型成为民众议论的焦点。REUTERS/Petar Kujundzic
5月7日，位于北京月坛附近的上海美林阁连锁酒楼北京旗舰店宣布歇业。去年11月中国政府出台八项规定，要求厉行节约，反对铺张浪费，各地纷纷下达“禁酒令”，这令高端餐饮业受到冲击，高端餐厅门可罗雀，昂贵食物和饮品销售大幅下滑。more
5月7日，北京商业区的一个艺术装置。REUTERS/Jason Lee
5月7日，美元对人民币中间价报6.2082，银行间询价系统美元兑人民币收盘报6.1538再创历史新高。人民币近期持续升值背后原因十分复杂，对中国企业经营和居民生活已产生显著影响。 REUTERS/Petar Kujundmore
5月7日，香港，模特兼演员熊黛林受佳士得之邀预展1颗75.36克拉大钻石。这是世上有案可查的最大D/1F级Briolette吊坠形钻石。REUTERS/Bobby Yip
5月7日，北京三里屯，民众在一个广告牌附近休息。 REUTERS/Jason Lee
5月7日，辽宁沈阳，雾霾天气中的毛泽东雕像。 REUTERS/Stringer
5月7日，银河证券H股IPO开始在香港的投资者路演，一名男子经过银河证券的背景幕布。银河证券是继中信证券、海通证券之后，第三家内地券商在香港H股上市，其股份计划于5月22日在联交所正式挂牌。 REUTERS/Bobby more
5月6日，安徽合肥，戏剧演员在后台候场。 REUTERS/Stringer
5月6日，北京，一名士兵在中南海附近站岗。 REUTERS/Jason Lee
5月6日，北京，一名男子躺在三轮车上小憩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月6日，北京，购物区的一个烤串店。4月汇丰中国服务业PMI为51.1，前值54.3。4月该数据大幅下降至51.1，显示服务业扩张速度也大幅放缓，达到2011年8月以来最低水平。REUTERS/Kim Kyung-Hoomore
5月6日，北京，中国国家主席习近平与巴勒斯坦国总统阿巴斯在人民大会堂共同出席签字仪式。 REUTERS/Jason Lee
5月6日，北京，工作人员在人民大会堂等待习近平与阿巴斯的会谈开始。 REUTERS/Jason Lee
5月4日，云南昆明，民众抗议PX炼油项目。昆明市相关负责人回应，中石油位于安宁的炼化基地项目已经审批，相关环保标准全部符合国家要求，PX项目是炼化基地的下游配套项目，目前尚在规划研究当中，并未确定建设。 REUTERS/more
5月6日，北京，工人清洁一栋大楼的外立面。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月6日，北京街头，戴着口罩的女子。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月3日，江苏南京，一名股民在证交所打牌。中国股市沪综指当日反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。 REUTERS/Strmore
5月3日，北京，一名男子在后海游泳。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月9日，北京的一家肯德基店。肯德基母公司百胜集团高层在一次电话会议上对分析师表示，预计中国肯德基餐厅销售额将在年底前恢复，有关禽流感爆发的担忧将是短期现象。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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俄罗斯红场大阅兵 Victory Parade in Russia
(Reuters) -5月9日，俄罗斯在首都莫斯科举行卫国战争胜利68周年盛大阅兵式。约有1.1万俄罗斯官兵、101个陆战武器装备及俄空军68架直升机和飞机参加。
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24小时时事新闻(5月10日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国母乳“银行” China's breast milk bank
(Reuters) -中国首家“母乳库”在广州市妇女儿童医疗中心成立，登记在册的志愿者妈妈已达80位。
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Mannequins on the frontline
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After Boko Haram
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