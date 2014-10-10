本周中国区精选(10月3日-7日) China Weekly

中国国家统计局的数据显示，在过去两年中，中国的适龄劳动力减少了近600万，至9.2亿人。与此同时，中国的老年人口料将在2030年达到3.6亿，目前的人数大约为2亿。很多专家表示，中国亟需婴儿潮，以帮助增加劳动力，并承担人more

中国国家统计局的数据显示，在过去两年中，中国的适龄劳动力减少了近600万，至9.2亿人。与此同时，中国的老年人口料将在2030年达到3.6亿，目前的人数大约为2亿。很多专家表示，中国亟需婴儿潮，以帮助增加劳动力，并承担人口老龄化的经济压力。(9月5日，上海，一名首次怀孕的女子拍摄孕妇照。) REUTERS/Carlos Barria

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