本周中国区精选(10月3日-7日) China Weekly
10月9日，北京笼罩在雾霾中。北京市当日发布霾橙色预警，预计9日下午到10日白天，北京地区空气污染气象条件非常不利于污染物的扩散，平原地区重度霾天气将持续，能见度低，请注意防范。 REUTERS/Jason Lee
10月9日，北京，一名女子在雾霾天气中乘坐公共汽车。REUTERS/Barry Huang
10月8日，上海，夜空上演月全食景观。专家介绍，月全食的出现是因为地球挡住了太阳的大部分光波，而红光波长较长，受到散射影响小，才会出现“红月亮”的景象。REUTERS/Aly Song
10月8日，云南省景谷，武警士兵在救灾帐篷外站岗。云南省普洱市景谷傣族彝族自治县10月7日发生6.6级地震，造成1人死亡，320多人受伤。REUTERS/Wong Campion
10月5日，北京，俄罗斯名将莎拉波娃战胜捷克选手科维托娃，首夺中国网球公开赛女单冠军，这也是莎娃的赛季第四冠。REUTERS/Jason Lee
10月1日，安徽合肥，士兵在庆祝建国65周年的仪式上升国旗。REUTERS/Stringer
目前中国各家汽车整车厂已经与互联网电商平台合作，或是自建电商平台。例如上汽集团3月启动的O2O电商平台“车享平台”，而北汽集团则与京东在新能源车方面的牵手合作，长安汽车则在阿里巴巴的天猫网开设旗舰店。(9月2日，上海，顾more
10月9日，德国多瑙沃尔特，双引擎EC135空客直升机被移交给中国，这将是中国首架设备齐全的空中救护车。 REUTERS/Michaela Rehle
中国国家统计局的数据显示，在过去两年中，中国的适龄劳动力减少了近600万，至9.2亿人。与此同时，中国的老年人口料将在2030年达到3.6亿，目前的人数大约为2亿。很多专家表示，中国亟需婴儿潮，以帮助增加劳动力，并承担人more
10月4日，上海，游客在国庆期间游览南京路步行街。中国商务部数据显示，今年“十一”黄金周期间，大众化消费成为节日市场突出亮点。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约9,750亿元人民币，比去年同期more
10月4日，2014年韩国仁川亚运会乒乓球比赛落下帷幕，许昕4-2战胜樊振东夺取男子单打冠军，拿到乒乓球项目的最后一金。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月9日，香港，“占中”行动的领导者接受媒体采访。香港政务司司长林郑月娥在计划举行对话的前夜取消了与学联的对话。随后，香港学生领袖敦促更多人加入他们为争取民主的抗争中。 REUTERS/Carlos Barria
10月8日，示威者在香港政府总部附近设置的路障。目前，参与“占中”示威的人数已经从上周高峰时期的数万人降至目前的几百人。REUTERS/Carlos Barria
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港府取消与“占中”代表对话 HK Protest
香港政府决定取消原定周五与“占中”代表展开的对话，此后香港学生领袖敦促更多人加入示威队伍。
“血月”奇观 Blood Moon
2014年10月8日，亚洲和美洲地区出现名为“血月”的月全食现象，民众争相观赏。
24小时时事新闻(10月10日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
比尔·盖茨连续21年蝉联美国首富 America's richest
美国《福布斯》发布400名最富美国人排行榜，坐拥810亿美元财富的微软公司创始人比尔·盖茨(Bill Gates)连续第21年蝉联美国首富宝座。
精选图集
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.