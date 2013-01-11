本周中国区精选(1月4日-11日) China Weekly
1月10日，浙江嘉兴，农民工子弟小学的孩子们在教室午休。 REUTERS/William Hong
1月8日，辽宁沈阳，一名工作制作雪雕为国际冰雪节做准备。第16届中国沈阳国际冰雪节于1月10日亮相棋盘山冰雪大世界。整个冰雪节将持续到3月份。 REUTERS/Stringer
1月8日，台南，工人在Eminent公司生产线上制作行李箱。REUTERS/Pichi Chuang
1月11日，北京，一名摊贩在市场切割猪肉。中国国家统计局当日发布2012年12月份的全国居民消费价格统计数据(CPI)。数据显示，2012年12月，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%，创2012年6月份以来最高涨幅。more
汇丰控股表示，先前就出售平安保险股权予正大集团的交易案并无最新变化需要再次公告，这暗示此交易案仍在进行中。(摄于1月9日，香港，汇丰银行的标志。) REUTERS/Tyrone Siu
1月8日，广州，《南方周末》众多支持者在报社办公楼外举行示威活动，抗议新闻审查制度。 REUTERS/James Pomfret
上周，《南方周末》记者批评官员删改该报呼吁实行宪政的新年献词。 REUTERS/Bobby Yip
1月8日，上海，一名建筑工人搬运木板。分析人士预计，去年12月CPI同比涨幅约为2.4%，全年CPI同比上涨2.7%左右；分析人士并表示，受春节及天气等因素影响，预计今年一季度物价同比或继续回升。 REUTERS/Alymore
1月8日，香港，导演周星驰(右)携舒淇、罗志祥出席电影《西游:降魔篇》发布会。REUTERS/Bobby Yip
1月7日，被称为亚洲最大型的香港玩具展在香港会展中心揭幕，4D城市景观上海时间拼图。 REUTERS/Bobby Yip
1月5日，安徽合肥，大学生参加全国研究生入学考试。这场被称为“史上最严”的研究生入学考试人数达到180万，创造历史新高。 REUTERS/Stringer
1月4日，安徽合肥，一名股民在证交所大厅吃午饭。中国股市沪综指当日收创近六个半月新高，新年首个交易日迎来“开门红”，金融地产等蓝筹股继续领涨。 REUTERS/Stringer
1月10日，北京，谷歌执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)(前左)与前美国新墨西哥州州长理查森(Bill Richardson)(右)一行抵达首都国际机场。 REUTERS/Petar Kujundzic
1月8日，浙江桐乡，孩子们在建筑工地玩耍。REUTERS/William Hong
1月8日，香港，导演王家卫、演员梁朝伟、章子怡、张震在影片《一代宗师》首映式上击鼓。 REUTERS/Tyrone Siu
市场研究公司ABI Research的最新报告显示，2012年平板电脑和智能手机摄像头总出货量为10亿个，2018年可达27亿。(1月3日，香港，(由上至下)黑莓手机、三星Galaxy Note及苹果iPad 2。) Rmore
1月4日，浙江杭州，一名女子在西湖边的雪地中拍摄婚纱照。 REUTERS/Chance Chan
1月9日，浙江宁波，工人抢修电力。受近日南方大范围低温雨雪冰冻天气影响，南方部分地区输电线路出现覆冰情况，电网企业及时开展线路融冰除冰工作，没有由于输电线路覆冰影响电力供应。 REUTERS/Lang Lang
1月7日，江苏如皋，小学生参加防暴力演练活动。 REUTERS/China Daily
1月6日，北京，人们在结冰的湖面上乘坐滑冰椅。 REUTERS/China Daily
1月9日，浙江嘉兴，一位老人怀抱孙子晒太阳。中国的计划生育政策和高校扩招进一步减少了新生劳动力规模，并由此推动薪资上涨。 REUTERS/William Hong
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全球自由经济体排行榜 Economic Freedom
(Reuters) -美国传统基金会(Heritage Foundation)发表“2013经济自由度指数”报告，香港连续19年成为全球经济最自由的经济体，新加坡居次，但整体评分差距与香港拉近。
24小时时事新闻(1月11日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
动物“治疗师” Animals Helping Out
(Reuters) - 动物不仅是人类的帮手和同伴，还可以参与辅助治疗，甚至一些经过专业训练开始参与人类疾病的预警和诊断。
印度女性专列 Ladies only on India's trains
(Reuters) - 印度新德里女大学生的黑公交轮奸案引发民众强烈抗议，该国女性的人身安全再次引起人们的关注。为保护妇女免受性骚扰，印度此前曾在市郊火车中专门开设了专为女性准备的车厢甚至是通勤列车。
精选图集
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.
China's all-girl 'boy band'
Sporting short bobs, loose T-shirts and barely there makeup, FFC-Acrush is the first Chinese pop band with the androgynous look of 'handsome girls'.
Mannequins on the frontline
Fighters use mannequins to attract and locate snipers on the battlefield.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.