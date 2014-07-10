本周中国区精选(7月4日-11日) China Weekly

7月8日， 由香港贸易发展局主办的第21届香港时装节春夏系列在香港会议展览中心举行，一名模特展示时尚口罩。以北京和香港为驻点的英国设计师Nina Griffee将具备防空气污染功能的口罩融入时尚创作。REUTERS/Bomore