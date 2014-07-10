本周中国区精选(7月4日-11日) China Weekly
7月9日，北京，一名保安站在公共汽车上向外张望。 REUTERS/Jim Bourg
7月9日，北京，一名女子骑车带着女儿。 REUTERS/Jim Bourg
7月8日，北京，美国国务卿克里参观八达岭长城。美国国务卿约翰·克里来中国参加于7月9日至10日在北京举行的第六轮中美战略与经济对话。REUTERS/Jim Bourg
7月8日， 由香港贸易发展局主办的第21届香港时装节春夏系列在香港会议展览中心举行，一名模特展示时尚口罩。以北京和香港为驻点的英国设计师Nina Griffee将具备防空气污染功能的口罩融入时尚创作。REUTERS/Bomore
7月8日，北京，在中国访问的德国总理默克尔在清华大学以可持续发展为主题发表演讲，呼吁德中率先建立致力于可持续发展的伙伴关系。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月7日，国际奥委会在瑞士洛桑召开国际奥委会执委会会议，会上将讨论并宣布2022年冬季奥运会入围候选城市名单。如果没有意外，北京将榜上有名，这也意味着北京即将迈入冬奥会申办的候选阶段。REUTERS/Denis Balimore
7月5日，“环太平洋－2014”演习在美国珍珠港举行舰艇开放日，一名中国海军士兵在参演舰艇上站岗。千余名国外参演官兵、当地民众、华人华侨和中国留学生当日参观了中国海军参演舰艇。REUTERS/Hugh Gentry
7月7日，香港，民众在日本驻港总领事馆外举行示威活动，抗议日本解禁集体自卫权、篡改历史教科书以及侵占钓鱼岛，要求日本政府承认侵略责任，向受侵略的国家正式道歉及赔偿。当日是“七七事变”77周年纪念日。REUTERS/Bobmore
7月4日，上海，穆斯林民众在一个清真寺外祈祷。REUTERS/Aly Song
7月5日，广东广州，一处即将被拆迁的旧住宅楼。中国国务院总理李克强表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。REUTERS/Alex Lee
7月9日，北京，一名士兵在新华门站岗。 REUTERS/Jim Bourg
7月4日，出访韩国的中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔共同出席由450名中韩企业界人士参与的中韩商务论坛。 REUTERS/Kim Hong-Ji
7月9日，第六轮中美战略与经济对话在北京举行开幕式，美国国务卿克里在中国国家主席习近平发表完致辞后鼓掌。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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巴基斯坦的中产生活 The other Pakistan
虽然巴基斯坦一些地区民风传统，社会也存在一些不稳定因素，但中产阶级和富裕人群展现了与众不同的生活方式。
24小时时事新闻(7月11日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
现实版“行尸走肉”NY Zombies
纽约民众自毁形象，扮成丧尸参加“僵尸占领康尼岛”活动。
香港时装节 口罩成亮点 HK Fashion Week
在香港时装节上，一款兼顾时尚和“防霾”功能的口罩成为亮点，时尚达人们再也不用为时髦和护肺左右为难了。
精选图集
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.
Macron wins French election
Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.