本周中国区精选(7月4日-11日) China Weekly
7月9日，北京，一名保安站在公共汽车上向外张望。 REUTERS/Jim Bourg
7月9日，北京，一名女子骑车带着女儿。 REUTERS/Jim Bourg
7月8日，北京，美国国务卿克里参观八达岭长城。美国国务卿约翰·克里来中国参加于7月9日至10日在北京举行的第六轮中美战略与经济对话。REUTERS/Jim Bourg
7月8日， 由香港贸易发展局主办的第21届香港时装节春夏系列在香港会议展览中心举行，一名模特展示时尚口罩。以北京和香港为驻点的英国设计师Nina Griffee将具备防空气污染功能的口罩融入时尚创作。REUTERS/Bomore
7月8日，北京，在中国访问的德国总理默克尔在清华大学以可持续发展为主题发表演讲，呼吁德中率先建立致力于可持续发展的伙伴关系。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月7日，国际奥委会在瑞士洛桑召开国际奥委会执委会会议，会上将讨论并宣布2022年冬季奥运会入围候选城市名单。如果没有意外，北京将榜上有名，这也意味着北京即将迈入冬奥会申办的候选阶段。REUTERS/Denis Balimore
7月5日，“环太平洋－2014”演习在美国珍珠港举行舰艇开放日，一名中国海军士兵在参演舰艇上站岗。千余名国外参演官兵、当地民众、华人华侨和中国留学生当日参观了中国海军参演舰艇。REUTERS/Hugh Gentry
7月7日，香港，民众在日本驻港总领事馆外举行示威活动，抗议日本解禁集体自卫权、篡改历史教科书以及侵占钓鱼岛，要求日本政府承认侵略责任，向受侵略的国家正式道歉及赔偿。当日是“七七事变”77周年纪念日。REUTERS/Bobmore
7月4日，上海，穆斯林民众在一个清真寺外祈祷。REUTERS/Aly Song
7月5日，广东广州，一处即将被拆迁的旧住宅楼。中国国务院总理李克强表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。REUTERS/Alex Lee
7月9日，北京，一名士兵在新华门站岗。 REUTERS/Jim Bourg
7月4日，出访韩国的中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔共同出席由450名中韩企业界人士参与的中韩商务论坛。 REUTERS/Kim Hong-Ji
7月9日，第六轮中美战略与经济对话在北京举行开幕式，美国国务卿克里在中国国家主席习近平发表完致辞后鼓掌。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
7月10日，香港，海洋公园的工作人员进行大笑瑜伽锻炼。 REUTERS/Bobby Yip
中国海关公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。(6月26日，广东广州南沙港一景。) REUTERS/Amore
7月10日，北京，在第六轮中美战略与经济对话开始前，一名服务人员检查茶杯是否摆成一条直线。 REUTERS/Jason Lee
7月10日，香港，一名游客参观海洋公园。REUTERS/Bobby Yip
7月10日，北京，在运动时尚品牌Kappa促销活动中，工作人员将身体半套入充气球中踢球。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
下一个
全球20大旅游目的地 Global Destination Cities
据万事达卡最新发布的世界旅行目的地指数，上海、香港和台北再一次入选全球入境游客人次最多的前20大旅行目的地城市，为这三个大中华区城市连续第四年在该指数中排名全球20强。
本周中国区精选(7月4日-11日) China Weekly
聚焦7月4日至11日中国区新闻事件和热点动态。
巴基斯坦的中产生活 The other Pakistan
虽然巴基斯坦一些地区民风传统，社会也存在一些不稳定因素，但中产阶级和富裕人群展现了与众不同的生活方式。
24小时时事新闻(7月11日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.