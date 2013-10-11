本周中国区精选(10月4日-11日) China Weekly

10月9日，云南昆明，云南大学滇池学院的明德楼。云南锡业股份有限公司董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。据检方披露，雷毅涉嫌利用职务为他人谋私利数次受贿共计约2000万元，云大滇池学院董事长李洪涛亦在行贿者之more