本周中国区精选(10月4日-11日) China Weekly
10月7日，印尼巴厘岛，在亚太经济合作组织(APEC)峰会期间，中国国家主席习近平身穿当地传统服饰“安代克”，携夫人彭丽媛参加在努沙杜瓦举办的官方晚宴。 REUTERS/Beawiharta
10月10日，北京颐和园，由荷兰概念艺术家霍夫曼设计的充气橡皮鸭采用人工放气措施，以防止大风造成损伤。REUTERS/Jason Lee
10月11日，中国国务院总理李克强抵达曼谷，开始对泰国进行为期三天的正式访问。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
10月9日，北京，一名妇女在超市内选购方便面。康师傅及统一方便面占中国内地方便面市场近八成份额，持续超过一年的价格战反应了行业竞争的加剧、毛利率以及行业增速的下滑。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月9日，文莱斯里巴加湾，第23届东盟会议各国领导人欢迎晚宴在国际会议中心举行，身着文莱传统服饰的中国国务院总理李克强与文莱苏丹哈桑纳尔握手致意。 REUTERS/Ahim Rani
10月9日，北京一家肯德基门店。肯德基母公司百胜餐饮集团当日下调对中国市场的复苏预期，称公司需要比预期更长的时间才能实现中国营收的回弹。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月9日，云南昆明，云南大学滇池学院的明德楼。云南锡业股份有限公司董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮捕。据检方披露，雷毅涉嫌利用职务为他人谋私利数次受贿共计约2000万元，云大滇池学院董事长李洪涛亦在行贿者之more
10月8日，浙江杭州，西湖湖水淹没凉亭。今年第23号台风“菲特”袭击浙江，沿海地区出现大面积长时间的强降雨天气，造成重大损失。 REUTERS/Lang Lang
10月9日，宁波余姚，救援人员解救受灾群众。受强台风“菲特”影响，浙江余姚遭遇64年来最大降雨，城区大面积被淹，交通基本瘫痪，部分区域停电停水。REUTERS/Lang Lang
10月8日，在北京798艺术节期间，游客在由刘若望创作的《原罪》系列大型雕塑群前拍照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月7日，第十届华鼎奖颁奖典礼在澳门举行，美国男星尼古拉斯·凯奇与中国香港男星张家辉双双称帝。REUTERS/Tyrone Siu
10月7日，安徽合肥，一名保安在汽车站台维持秩序。当日为国庆黄金周最后一天，全国各地迎来返程交通高峰。REUTERS/Stringer
10月6日，北京，小威时隔9年再度捧得中网女单冠军奖杯。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月6日，啦啦队成员在中国网球公开赛上表演。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月8日，安徽合肥，股民在证交所关注股价。REUTERS/Stringer
10月6日，香港维多利亚港，游泳爱好者参加横渡海港活动。本次竞赛全程约1.5公里，约有2,000多名游泳者参与。REUTERS/Tyrone Siu
10月10日，北京颐和园，一名游客坐在凉亭内休息。REUTERS/Jason Lee
10月9日，安徽合肥，一位老人在胡同内休息。 REUTERS/Stringer
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