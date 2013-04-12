本周中国区精选(4月5日-12日) China Weekly
4月11日，香港海洋公园，游客观看潜水者在水族馆内游泳。香港海洋公园由4月20日起推出全新潜水活动——海洋奇观水肺潜水体验，让游人潜入容量达520万公升的鱼池，与450个品种、接近5,000多尾鱼接触。REUTERS/Tmore
4月10日，第13届上海时装周拉开帷幕，本土内衣品牌爱慕担纲本季时装周的首场开幕秀。REUTERS/Carlos Barria
4月10日，北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场举行仪式欢迎新西兰总理约翰·基访华并举行会谈。 REUTERS/Takuro Yabe/Pool
仪仗队士兵在人民大会堂外为新西兰总理欢迎仪式做准备。 REUTERS/Jason Lee
中国人民银行网站公布的数据显示，中国金融机构2013年2月新增外汇占款2954.26亿元，为连续第三个月增加。(4月10日，北京，一名摊贩盛放现金的袋子。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月10日，李嘉诚旗下香港葵涌货柜码头工人举行持续罢工，罢工工人排队领取盒饭。香港劳工处安排劳资双方11日继续谈判。此前报道称和黄集团主席李嘉诚介入货柜码头之谈判，国际货柜码头公司(HIT)准备提高原建议5%的加薪幅度，more
4月10日，香港，一名工人在苹果专卖店外施工。美国消费电子公司苹果执行长库克(Tim Cook)向中国顾客道歉，调整在华保修政策。此前中国国有媒体接连谴责苹果在华售后服务。 REUTERS/Bobby Yip
4月9日，香港国际机场，安检人员通过屏幕查看扫描乘客的体温。中国人民广播电台11日报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。 REUTERS/Tyrone more
4月11日，浙江余新镇，一名男子坐在其饲养的鸡群附近。世界动物卫生组织(OIE)10日在其网站上发布的报告称，中国又有五个活禽市场检出H7N9禽流感病毒。 REUTERS/William Hong
4月8日，香港，一名工人清洁活禽批发市场。科学家们表示，一种此前并未造成人类感染的致命禽流感H7N9病毒株的基因序列数据显示，这种病毒已实现某种突变，使其更可能引发人类流行性流感。 REUTERS/Bobby Yip
肯德基母公司百胜餐饮集团公布，该公司3月份在中国的同店销售额下降13%，其中，肯德基下降16%。百胜集团表示，中国新的禽流感疫情严重影响本月餐厅销售额。(4月11日，上海的一家肯德基店。) REUTERS/Aly Sonmore
中国两位退休高官宋健与彭珮云都在就独生子女政策游说新一届领导层，但彼此意见相左，这表明中国领导层内部在此事上的分歧，而内部分歧阻碍了这一关键领域的改革进程。(4月3日，北京，一位妈妈陪伴孩子荡秋千。) REUTERS/Jmore
4月8日，北京，顾客在超市购物。中国国家统计局公布，3月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%．工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%；其中食品价格同比上涨2.7%．远低于2月份的6%的同比涨幅，是拉动当more
4月2日，上海，一个男孩乘坐地铁。REUTERS/Carlos Barria
4月8日，辽宁沈阳，一位老人练习太极。 REUTERS/Stringer
4月11日，中国大奖赛在上海国际赛车场举行，红牛F1车队的塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel)为车迷签名。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月11日，北京，一家电影院张贴的影片《被解救的姜戈》海报。美国导演昆汀·塔伦蒂诺最新作品《被解救的姜戈》原定于4月11日在中国内地各大院线全面上映，但在上映首日被叫停。 REUTERS/Jason Lee
4月8日，在香港苏富比春季拍卖会上，一张康熙御制胭脂红地珐琅彩莲花图盌的照片。该拍卖行于本月3日至8日在此间举行的2013年春季拍卖会，共售出3,100多件拍品，总成交逾21.8亿港元。 REUTERS/Bobby Yimore
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