本周中国区精选(4月5日-12日) China Weekly

4月10日，李嘉诚旗下香港葵涌货柜码头工人举行持续罢工，罢工工人排队领取盒饭。香港劳工处安排劳资双方11日继续谈判。此前报道称和黄集团主席李嘉诚介入货柜码头之谈判，国际货柜码头公司(HIT)准备提高原建议5%的加薪幅度，但据知情人士透露，李嘉诚并无介入货柜码头的谈判，也无建议提高加薪幅度，有关报道不正确。 REUTERS/Bobby Yip

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