本周中国区精选（12月5日-12日）

12月11日，香港警方拆除示威者在政府总部外设置的路障。 香港警方当日下午对中环至金钟一带占领区的其余范围执行全面清场，并将在场不愿主动离去的示威者逐一抬离现场，这场长达75天的街道占领运动终接近尾声。 REUTERS/more