本周中国区精选（12月5日-12日）
12月11日，香港警方拆除示威者在政府总部外设置的路障。 香港警方当日下午对中环至金钟一带占领区的其余范围执行全面清场，并将在场不愿主动离去的示威者逐一抬离现场，这场长达75天的街道占领运动终接近尾声。 REUTERS/more
12月11日，香港艺人何韵诗留守金钟阻挠警方清场被捕。 REUTERS/Tyrone Siu
12月9日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂北大厅举行仪式欢迎爱尔兰总统希金斯对中国进行国事访问。 REUTERS/Jason Lee
12月6日，北京浙江企业商会第五次会员代表大会在北京召开，阿里巴巴集团董事局主席马云与“女粉丝”自拍。马云在此次会议上被任命为商会荣誉主席。 REUTERS/Jason Lee
12月7日，云南昆明，一家蛋糕店厨师制作“芭比娃娃蛋糕”，售价为188元。 REUTERS/Wong Campion
12月9日，上海，一名农民在住宅楼建筑工地附近打理蔬菜。中国2014年中央经济工作会议已经闭幕。会议提出，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，部分经济风险显现；明年将坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财more
12月8日，上海，市民乘坐地铁出行。 REUTERS/Carlos Barria
12月9日，上海，60岁的徐志云(左)驾驶着他自制的迷你小汽车行驶在街头。该迷你车耗时两年打造，长度60厘米，排量70CC，五档变速。 REUTERS/Aly Song
12月8日，上海，一名股民在证交所了解股市行情。中国股市沪综指当日大涨收升2.8%，续创逾43个月收盘新高。REUTERS/Aly Song
12月7日，上海，一名女子停车观看一个巨型广告牌。REUTERS/Carlos Barria
12月6日，香港苏富比，华谊兄弟董事长王中军出席画作《雏菊与罂粟花》交接仪式。王中军之前在纽约苏富比以6,176万美元价格拍得梵高著名画作《雏菊与罂粟花》，创梵高个人静物画拍卖纪录，并创下自1998年以来梵高作品最高拍卖more
12月5日，2014中国南非年暨南非文化季闭幕式在北京的天桥剧场举行，一名南非歌手在闭幕式上表演。 REUTERS/Jason Lee
12月10日，安徽合肥，千只熊猫雕塑亮相街头展览，吸引市民前来参观。 REUTERS/Stringer
12月7日，山西太原卫星发射中心，长征四号乙运载火箭成功将中巴地球资源卫星04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。这是长征系列运载火箭的第200次飞行。 REUTERS/Stringer
12月6日，陕西西安，一名男子将宠物狗打扮成“圣诞狗”一起参加圣诞老人慈善义跑活动。所有参加者都穿着圣诞老人经典的红色服饰参加跑步活动，为自闭症儿童筹集善款。 REUTERS/Stringer
下一个
“埃博拉斗士”当选《时代》年度人物
美国《时代》杂志将“2014年度人物”称号授予抗击埃博拉的医务工作者，其他候选人还包括普京、库克和马云等。
阿富汗版“李小龙”
一名长相酷似已故功夫影星李小龙的阿富汗青年，近期将模仿照上传网络，引发粉丝热捧。
打车软件Uber卷入印度强奸案风波
继美租车应用Uber在印度的一位司机被告强奸女乘客后，印度新德里政府对Uber颁布禁令，禁止其在印度首都提供任何形式的服务。
24小时时事新闻（12月11日）
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
Photos of the week
Our top photos from the past week.