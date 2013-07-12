本周中国区精选(7月5日-12日) China Weekly
7月10日，美国华盛顿，中国国务院副总理汪洋和美国财长雅各布·卢共同主持中美经济对话。汪洋指出，中美经济关系有点像夫妻，需要建立信任与合作。 REUTERS/Jonathan Ernst
7月10日，北京，中国仪仗队士兵在尼日利亚总统古德勒克·乔纳森(Goodluck Jonathan)的欢迎仪式结束后，离开人民大会堂。古德勒克·乔纳森于7月9日至12日对中国进行国事访问。 REUTERS/Kim Kyumore
7月10日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂同尼日利亚总统乔纳森举行会谈。两国元首就发展中尼关系和中非关系深入交换意见，达成广泛共识。 REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
7月9日，香港，来自“爱护香港力量”团体成员在香港领事馆外面举行示威活动，抗议美国政府入侵中国电脑系统。 REUTERS/Bobby Yip
7月9日，北京，窗外的雾霾天气。一项研究发现，燃煤供暖导致的空气污染，使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。 REUTERS/Jason Lee
7月9日，安徽合肥，顾客在超市选购衬衫。中国国家统计局公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于前值和路透调查预估中值2.5%。 REUTERS/Stringer
月8日，上海浦东世纪大道陆家嘴环岛处一观光线双层大巴发生自燃，无人员伤亡。 REUTERS/Carlos Barria
7月8日，上海浦东机场，韩亚航空坠机事故遇难女孩王琳佳的母亲(中)启程前往美国旧金山。一架韩亚航空波音777客机6日在旧金山机场降落时失事，两名中国女孩遇难，180多人受伤。REUTERS/Aly Song
7月7日，一列由平壤开往丹东的火车经过鸭绿江大桥。 REUTERS/Jacky Chen
7月6日，网球选手彭帅(右)在2013年温网公开赛女双决赛中，与中华台北队选手谢淑薇搭档，击败澳大利亚的巴蒂/德拉瓜，生涯第一次在大满贯赛上夺得冠军。 REUTERS/Suzanne Plunkett
7月6日，国际印度电影大奖颁奖礼在澳门举行，宝莱坞女星阿姆瑞塔·劳(Amrita Rao)亮相红毯。REUTERS/Tyrone Siu
澳门“赌王”何鸿燊之子何猷龙将扩大其业务版图，他旗下的的两家公司已签订相关协议，将在俄罗斯海参崴附近开设赌场。(摄于2010年9月15日，澳门) REUTERS/Tyrone Siu
7月11日，上海，一位妈妈领着两个女儿前行。 REUTERS/Carlos Barria
7月11日，北京，高峰时段交通拥堵。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，中央政府努力遏制空气污染之际，国内又有八座城市可能限购乘用车。 REUTERS/Jason Lee
7月11日，辽宁沈阳，外形酷似“钻石”的沈阳文化艺术中心外观玻璃幕墙安装已近尾声。这座“巨钻”建筑预计2014年投入使用。 REUTERS/Stringer
中国央行简化跨境人民币业务流程，包括经常项下人民币结算等。(摄于2013年7月11日，北京) REUTERS/Jason Lee
7月8日，北京，人们经过建筑工地外面的“中国梦”宣传海报。新华社援引中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP(国内生产总值)增长7%没有太大问题。 REUTERS/Jason Lee
7月10日，四川映秀镇，一名男子驾驶挖掘机将被困的受灾群众转移到安全地带。据四川省气象部门办公室透露，四川今年自入汛以来的降雨量相较于往年明显增高，与1981年7月四川大洪水时期的降雨量已经相差不大，而如果降雨量仍在持续more
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第五轮中美战略与经济对话 S&ED 2013
(Reuters) - 第五轮中美战略与经济对话7月10日至11日在美国首都华盛顿举行。
盘点战时间谍手段 Spy Museum
(Reuters) -德国奥博豪森(Oberhausen)有一家间谍博物馆“Top Secret”，展示和披露了间谍在战争时期使用的装备和知名武器。
24小时时事新闻(7月12日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
全球最腐败机构排行榜 Global Cirruption Barometer
(Reuters) -透明国际公布调查显示“全球腐败晴雨表”，各政党被认为是最腐败的机构，得分为3.8。总分为5分，1分代表“不腐败”，5分代表“极为腐败”。
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Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
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Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.