本周中国区精选(7月5日-12日) China Weekly

7月10日，四川映秀镇，一名男子驾驶挖掘机将被困的受灾群众转移到安全地带。据四川省气象部门办公室透露，四川今年自入汛以来的降雨量相较于往年明显增高，与1981年7月四川大洪水时期的降雨量已经相差不大，而如果降雨量仍在持续more

7月10日，四川映秀镇，一名男子驾驶挖掘机将被困的受灾群众转移到安全地带。据四川省气象部门办公室透露，四川今年自入汛以来的降雨量相较于往年明显增高，与1981年7月四川大洪水时期的降雨量已经相差不大，而如果降雨量仍在持续的话，很有可能还会超过，情况很是严峻。 REUTERS/Stringer

Close