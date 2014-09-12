本周中国区精选(9月5日-12日) China Weekly
9月11日，安徽合肥，一名男子在超市查看商品价格。中国国家统计局当日公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，低于市场预期的2.2%；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.2%，降幅较7月扩大。REmore
9月10日，香港俯瞰景一览。香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，今年7月全港整体私人住宅楼价连续第四个月上升，按月上扬2.2%，再创历史新高，升幅比上月加快。 REUTERS/Bobby Yip
9月10日，上海，一处拆迁地点的房屋悬挂着国旗。中国人民银行研究局首席经济学家马骏在参加2014夏季达沃斯“中国前景展望”分论坛时表示，中国出口增长还是比较好的，但经济还存在下行风险，主要是房地产销售比较疲弱，房地产投资more
9月9日，天津，顾客在监狱主题餐厅用餐。一家以“监狱”为主题的餐厅在天津营业，店内装修包括“普通牢房”、“水牢”、“天牢”、“禁闭室”等特色包间。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月9日，北京，一名工作人员在人民大会堂布置国家主席习近平会见丹麦首相赫勒·托宁-施密特的现场。REUTERS/Andy Wong/Pool
9月9日，北京，国家主席习近平在人民大会堂会见美国总统国家安全事务助理赖斯。习近平表示，期待奥巴马总统11月来华出席亚太经合组织领导人非正式会议并访华，愿同他就中美关系及共同关心的重大问题深入交换意见。REUTERS/Amore
9月9日，香港，为表达对全国人大常委会香港政改决定的不满，“占中”发起人联同约40人一起剃光头，参加者中有两名女性，包括公民党前任立法会议员陈淑庄(中)。REUTERS/Tyrone Siu
9月8日，香港维多利亚港装扮一新庆祝中秋节。 REUTERS/Bobby Yip
9月5日，上海，民众排队等待购买月饼。 REUTERS/Carlos Barria
9月7日，北京，农民工在建筑工地外购买午饭。REUTERS/Jason Lee
9月8日，北京，马航MH370航班失联家属前往雍和宫进行祈祷。6个月前的3月8日，马来西亚航空公司的MH370次波音777航班在从吉隆坡飞往北京途中神秘失踪，至今下落不明。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月5日，中国“金花”彭帅在美网公开赛女单半决赛对阵丹麦选手沃兹尼亚奇期间因身体不适无奈放弃，无缘女单决赛。 REUTERS/Adam Hunger
9月5日，北京，建筑工人在“中国建筑”安全培训体验基地参加实景式安全体验培训。基地通过模拟建筑施工现场高发的各种安全隐患对施工人员进行体验式教育， 让他们亲身感受违规操作带来的危害，熟练掌握安全操作规程，最终达到提升职业more
9月10日，天津，国务院总理李克强在2014天津夏季达沃斯论坛开幕式上演讲，称中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月10日，安徽合肥，一名手机售卖店员使用手机。尽管苹果公司最新发布的两款iPhone将于9月19日在美国和其他市场开售，但苹果尚未确定在中国大陆的发售日期。REUTERS/Stringer
9月10日，天津，国务院总理李克强会见来华出席2014年夏季达沃斯论坛年会的丹麦首相赫勒·托宁-施密特。 REUTERS/Wang Zhao/Pool
9月6日，中欧高级别人文交流对话机制第二次会议在北京举行，国务院副总理刘延东与欧盟教育、文化、多语言和青年事务委员瓦西利乌(Androulla Vassiliou)在一个签字仪式上拥抱。REUTERS/Lintao Zhmore
9月2日，上海，一名女子在奥迪4S店选购车辆。中国汽车工业协会(CAAM)表示，中国8月汽车销量较上年同期增加4%。7月汽车销量同比增幅为6.7%。REUTERS/Carlos Barria
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“伊斯兰国”控制区现状 Behind ISIL lines
叙利亚东北部的拉卡省已完全被“伊斯兰国”武装控制，该武装渗入了日常生活的每个角落。
24小时时事新闻(9月12日) 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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