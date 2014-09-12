本周中国区精选(9月5日-12日) China Weekly

9月10日，上海，一处拆迁地点的房屋悬挂着国旗。中国人民银行研究局首席经济学家马骏在参加2014夏季达沃斯“中国前景展望”分论坛时表示，中国出口增长还是比较好的，但经济还存在下行风险，主要是房地产销售比较疲弱，房地产投资more