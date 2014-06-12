本周中国区精选(6月6日-13日) China Weekly
6月10日，香港，1600只纸熊猫亮相宝莲禅寺。“1600熊猫”是由保罗·葛兰金和世界自然基金会(WWF)联合发起的展览，将在香港展开为期一个多月的巡回展。 REUTERS/Bobby Yip
6月9日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎来华进行正式访问的孟加拉国总理谢赫·哈西娜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月8日，湖南长沙，505位孕妈妈同时连续练习瑜伽课程37分28秒，刷新了2013年创造的423名孕妇同时练习瑜伽的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/China Daily
6月8日，香港，一家商场员工参加荷兰前国脚路德·古利特(Ruud Gullit)与球迷互动的活动。REUTERS/Bobby Yip
6月7日，辽宁沈阳，考生家长在考场外守候。2014年全国高考报名人数为939万人，较2013年增加27万人，增幅为3%。REUTERS/Stringer
6月6日，辽宁沈阳，两只宠物狗在街上散步。REUTERS/Stringer
6月10日，国航北京-华盛顿直飞航线首趟航班顺利抵达美国首都华盛顿杜勒斯国际机场。开航后，华盛顿将成为继纽约、洛杉矶、旧金山、休斯敦、夏威夷和温哥华之后，国航在北美地区的第七个通航点。 REUTERS/Gary Camemore
6月10日，香港，通过建筑工地的护栏网可看到商业地区的高楼大厦。中国国务院新闻办公室当日发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书指出，香港特别行政区成立以来，中央政府和特区政府坚定不移地按照香港基本法和全国人大more
6月11日，北京，在意大利总理马泰奥·伦齐的官方欢迎仪式开始前，中国人民解放军三军仪仗队女兵化妆做准备。 REUTERS/Jason Lee
6月11日，北京，失联马航的中国乘客家属来到马航北京办事处要求交代真相，以获得更多信息。家属却遭阻拦未能进入马航的办公楼。AREUTERS/Jason Lee
6月10日，上海，意大利新总理马泰奥·伦齐(Matteo Renzi)来到上海意大利中心(原上海世博会意大利馆)，与数百位中意企业家交流并发表演讲。意大利总理马泰奥·伦齐期望中国企业借米兰世博会在意大利生根发芽。REUTmore
6月10日，在意大利总理马泰奥·伦齐演讲活动开始前，一名保安在会场内查看手机。 REUTERS/Aly Song (CHINA - Tags: POLITICS)
6月11日，辽宁沈阳，一名大厨用西瓜雕刻出足球明星C罗、梅西迎接世界杯 。REUTERS/Stringer
6月12日，上海海洋水族馆布置了一个鱼类“足球赛”，以迎接世界杯。REUTERS/Aly Song
6月11日，北京，一个由破损的人体模特做成的稻草人放在田地中。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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