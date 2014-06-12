本周中国区精选(6月6日-13日) China Weekly

6月10日，香港，通过建筑工地的护栏网可看到商业地区的高楼大厦。中国国务院新闻办公室当日发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书指出，香港特别行政区成立以来，中央政府和特区政府坚定不移地按照香港基本法和全国人大more

6月10日，香港，通过建筑工地的护栏网可看到商业地区的高楼大厦。中国国务院新闻办公室当日发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书指出，香港特别行政区成立以来，中央政府和特区政府坚定不移地按照香港基本法和全国人大常委会有关决定的规定，推动以行政长官产生办法和立法会产生办法为主要内容的民主政制循序渐进向前发展。 REUTERS/Bobby Yip

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