本周中国区精选(6月6日-13日) China Weekly
6月10日，香港，1600只纸熊猫亮相宝莲禅寺。“1600熊猫”是由保罗·葛兰金和世界自然基金会(WWF)联合发起的展览，将在香港展开为期一个多月的巡回展。 REUTERS/Bobby Yip
6月9日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎来华进行正式访问的孟加拉国总理谢赫·哈西娜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月8日，湖南长沙，505位孕妈妈同时连续练习瑜伽课程37分28秒，刷新了2013年创造的423名孕妇同时练习瑜伽的吉尼斯世界纪录。 REUTERS/China Daily
6月8日，香港，一家商场员工参加荷兰前国脚路德·古利特(Ruud Gullit)与球迷互动的活动。REUTERS/Bobby Yip
6月7日，辽宁沈阳，考生家长在考场外守候。2014年全国高考报名人数为939万人，较2013年增加27万人，增幅为3%。REUTERS/Stringer
6月6日，辽宁沈阳，两只宠物狗在街上散步。REUTERS/Stringer
6月10日，国航北京-华盛顿直飞航线首趟航班顺利抵达美国首都华盛顿杜勒斯国际机场。开航后，华盛顿将成为继纽约、洛杉矶、旧金山、休斯敦、夏威夷和温哥华之后，国航在北美地区的第七个通航点。 REUTERS/Gary Camemore
6月10日，香港，通过建筑工地的护栏网可看到商业地区的高楼大厦。中国国务院新闻办公室当日发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书指出，香港特别行政区成立以来，中央政府和特区政府坚定不移地按照香港基本法和全国人大more
6月11日，北京，在意大利总理马泰奥·伦齐的官方欢迎仪式开始前，中国人民解放军三军仪仗队女兵化妆做准备。 REUTERS/Jason Lee
6月11日，北京，失联马航的中国乘客家属来到马航北京办事处要求交代真相，以获得更多信息。家属却遭阻拦未能进入马航的办公楼。AREUTERS/Jason Lee
6月10日，上海，意大利新总理马泰奥·伦齐(Matteo Renzi)来到上海意大利中心(原上海世博会意大利馆)，与数百位中意企业家交流并发表演讲。意大利总理马泰奥·伦齐期望中国企业借米兰世博会在意大利生根发芽。REUTmore
6月10日，在意大利总理马泰奥·伦齐演讲活动开始前，一名保安在会场内查看手机。 REUTERS/Aly Song (CHINA - Tags: POLITICS)
6月11日，辽宁沈阳，一名大厨用西瓜雕刻出足球明星C罗、梅西迎接世界杯 。REUTERS/Stringer
6月12日，上海海洋水族馆布置了一个鱼类“足球赛”，以迎接世界杯。REUTERS/Aly Song
6月11日，北京，一个由破损的人体模特做成的稻草人放在田地中。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月12日，北京，一对情侣在东便门享受甜蜜时光。 REUTERS/Jason Lee
6月12日，北京，中国国家主席习近平及夫人彭丽媛在人民大会堂东门外广场为刚果共和国总统萨苏举行欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
少数民族儿童参加刚果共和国总统萨苏访华的欢迎仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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世界杯开幕式亮点回眸 World Cup Opening Ceremony
6月12日，2014年巴西世界杯开幕式在圣保罗科林蒂安球场举行，开幕式分自然、人类和足球三部分，共持续25分钟。
本周中国区精选(6月6日-13日) China Weekly
聚焦6月6日至13日中国区新闻事件和热点动态。
24小时时事新闻(6月13日) 24hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
E3游戏大展震撼来袭 E3 Gaming Expo
2014年6月12日 - 一年一度的E3游戏大展于6月10日至12日在洛杉矶举行，全球游戏出版商们带着旗下作品的新消息齐聚展会。
精选图集
Yoga with goats
Tucked away in a wooded corner of southern New Hampshire, Jenness Farm draws yoga enthusiasts seeking to practice poses while goats climb around and sometimes on them.
Iran votes in presidential election
Millions of Iranians lined up to vote on Friday, showing a strong turnout in an unexpectedly tight election pitting President Hassan Rouhani, who wants to normalize ties with the West, against a hardline judge who says he has already gone too far.
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
A home for Siberia's orphans
A former president of Russia's largest gold producer opened the orphanage using his own money and covers all expenses.
Shields of protest
Protesters use homemade shields during ongoing demonstrations against the socialist government, which they accuse of wrecking the economy and turning Venezuela into a dictatorship.
The real 'Twin Peaks'
Welcome to "Twin Peaks," the fictional small town from David Lynch's ground-breaking 1990 TV series about a murdered homecoming queen.
Car rams Times Square pedestrians
A speeding car plowed into pedestrians on a sidewalk in New York City's busy Times Square, killing one person and injuring a dozen, according to witnesses, and police said the incident did not appear to be an act of terrorism.
Photos of the week
Our top photos from the past week.