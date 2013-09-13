本周中国区精选(9月6日-13日) China Weekly

９月5日，香港，一位顾客在香港长江实业集团有限公司推荐会上做咨询。由于港府出台为楼市降温的举措，香港主要房地产开发商陷入了价格战，被迫大幅降价以达成销售目标，许多地产商转向内地市场来弥补缺口。REUTERS/Bobby more

９月5日，香港，一位顾客在香港长江实业集团有限公司推荐会上做咨询。由于港府出台为楼市降温的举措，香港主要房地产开发商陷入了价格战，被迫大幅降价以达成销售目标，许多地产商转向内地市场来弥补缺口。REUTERS/Bobby Yip

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