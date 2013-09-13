本周中国区精选(9月6日-13日) CHINA WEEKLY
9月11日，香港国际机场，一名男子观望停机坪。目前香港国际机场两条跑道的流量是每小时64架次，今年冬季将提升至每小时65架次，并逐步增至2015年的每小时68架次，达到2008年顾问研究报告指出的实际最高容量。REUTEmore
9月11日，上海，即将开业的奢侈品时尚品牌LOEVE店。 REUTERS/Aly Song
9月11日，北京，日本驻华大使馆门前摆放路禁。日本政府发言人表示，日本政府人员会登上中国东海的争议岛屿以捍卫主权，中国紧接着表示不会容忍日本的挑衅。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月11日，苹果新品iPhone发布会在北京举行，推出具有指纹识别功能的高端iPhone，同时针对新兴市场推出价格较低且色彩缤纷的塑料外壳机型，且苹果将首次在中美同步发售新机。 REUTERS/Jason Lee
9月11日，香港维园彩装置名为“悦满中秋”的半月形巨型《彩灯大观园》彩灯。彩灯高10米，直径20米，以7,000个回收弃置水樽和节能LED灯泡建成。 REUTERS/Bobby Yip
9月10日，工人在香港维多利亚公园安装红灯笼，迎接即将到来的传统中秋节。REUTERS/Bobby Yip
9月10日，深圳希玛眼科医院，被挖去双眼的山西6岁男童郭斌接受植入义眼手术。 REUTERS/C-MER
9月10日，日本共同社报道称，日本海上保安厅巡逻船发现中国海警船进入钓鱼岛海域。当天是中国就钓鱼岛及其附属岛屿的领海基点、基线发表声明一周年，中国海警7艘舰船编队在钓鱼岛领海内巡航。 REUTERS/Kyodo
9月10日，香港尖沙咀购物区最大的Esprit专卖店。拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司表示，至2013年6月30日止的年度净损43.88亿港元，为公司1993年上市年来首见年度净损。 REUTERS/Bobmore
9月9日，北京，士兵在中国国防部八一大楼站岗。中国人民解放军副总参谋长王冠中与美国国防部副部长詹姆斯·米勒当天在八一大楼共同主持第14次中美国防部防务磋商。 REUTERS/Alexander F. Yuan/Pool
9月9日，上海，一名顾客选购塑料模特。中国国家统计局9日发布报告，8月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点，与市场普遍预期一致。 REUTERS/Aly Song
9月9日，上海街头，一名男子驻足观看打折广告。从8月经济数据看，稳定的消费品价格以及生产价格膨胀的减缓，可见中国经济回稳的势头已比较明朗。REUTERS/Aly Song
9月7日，昆明工人文化宫建筑整体爆破。该建筑建成于1982年，高70米，原址将修建昆明的新地标建筑——高达465米的“春之眼”。 REUTERS/Wong Campion
9月7日，前NBA球星罗德曼从平壤抵达北京首都国际机场，并向记者展示在朝期间拍摄的照片。当天他结束对朝鲜的第二次访问，但并未一如外间预期般带回被平壤囚禁的美籍韩裔男子裴皓。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月6日，北京的一处建筑工地。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月6日，在圣彼得堡G20峰会期间，中国国家主席习近平与美国总统奥巴马会面。双方就中美关系及重大国际和地区问题交换意见，进一步推动两国重大项目合作，提升两国在国际和地区问题上的战略协作水平。 REUTERS/Kevin more
9月6日，在美国网球公开赛女子单打半决赛中，中国选手李娜以0比2负于小威，无缘决赛。 REUTERS/Adam Hunger
香港发达太太财务有限公司为一家抵押贷款经纪商，能够在半小时内提供最高达新包价值50%的贷款，消费者有4个月还款期，利率为4%。如果客户未能还款，该包将在该公司旗下的二手名牌交易平台--米兰站上出售。(摄于9月2日) REmore
北京CBD日落景象。(摄于8月29日) REUTERS/Jason Lee
9月9日，北京，一名男子经过带有中国石油Logo的墙面。当日中国石油称媒体指公司再有管理人员被调查的报导不准确，并发布声明澄清有关事件。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月12日，北京，一名工人粉刷墙壁。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
９月5日，香港，一位顾客在香港长江实业集团有限公司推荐会上做咨询。由于港府出台为楼市降温的举措，香港主要房地产开发商陷入了价格战，被迫大幅降价以达成销售目标，许多地产商转向内地市场来弥补缺口。REUTERS/Bobby more
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