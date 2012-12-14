本周中国区精选(12月7日-14日) China Weekly
12月13日，北京，中国中共中央总书记习近平在中南海会见美国前总统吉米·卡特。习近平表示，新形势下，中美双方要不畏艰难，勇于创新，积累正能量，努力建设相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系，开创中美构建新型大国关系新局面。 Rmore
12月13日，江苏南京，士兵敬献花圈悼念南京大屠杀遇难者。江苏省暨南京市各界人士、驻宁部队代表和专程来宁的中外和平友好人士共约9,000人，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行国际和平集会，悼念75年前在南京被侵华日军more
12月12日，世界短池游泳锦标赛在土耳其伊斯坦布尔举行，中国选手叶诗文在女子400米混合泳中夺得银牌后，与金牌得主、英国选手米莉拥抱。 REUTERS/Murad Sezer
12月12日，上海浦东地区的停车场。中国国家统计局发布的数据显示，前11个月，全国房地产开发投资64,772亿元，同比增长16.7%，增速比前10个月提高1.3个百分点。 REUTERS/Carlos Barria
12月12日，河北香河，工人在农民刘启元自制的“诺亚方舟”附近搬运轮胎。“诺亚方舟”救生舱整体为球状，舱内设置标准救生座椅，可储存粮食和饮用水。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月12日，香港，12对新人在山顶举行集体婚礼。2012年12月12日是本世纪最后一个年月日重叠的结婚“旺日”，世界各地出现结婚潮。 REUTERS/Bobby Yip
12月12日，一对新人在北京登记结婚。 REUTERS/Jason Lee
12月11日，浙江绍兴，一家黄酒厂内摆放的陶罐。 REUTERS/William Hong
12月10日，美国拉斯维加斯，2012中国环球小姐许继丹展示为一个慈善募捐活动所准备的帆布画。 REUTERS/Matt Brown/Miss Universe Organization L.P/Handout
12月10日，北京，一名工人站在中国海洋石油公司大楼附近。加拿大政府宣布，决定批准中国海洋石油有限公司以151亿美元收购加拿大尼克森公司的申请。REUTERS/Jason Lee
12月4日，香港，一名男顾客在一个会所进行皮肤保养。 REUTERS/Bobby Yip
12月9日，北京，居民举着标语抗议京沈高铁穿过密集居民区。该线路规划北京路段两侧的居民要求调整京沈高铁选址，并质疑铁道第三勘察设计院的环评报告。 REUTERS/Petar Kujundzic
12月9日，香港，浪琴表总裁霍凯诺(Walter Von Kaenel)(右)与好莱坞女星凯特•温丝莱特观看一家浪琴表旗舰店开业式上的舞狮表演。 REUTERS/Bobby Yip
12月9日，安徽合肥，一名顾客在超市购买蔬菜。中国国家统计局公布10月国民经济运行状况主要统计数据，CPI涨幅回落0.2个百分点，创下33个月以来新低。REUTERS/Stringer
12月8日，上海，唐氏患儿王安学习拉丁舞。今年18岁的女孩王安，出生时患有唐氏综合症，苦练7年拉丁舞，已考到国际舞蹈教师协会的铜奖和银奖两张证书。 REUTER/Aly Song
据日本共同社报导，丰田汽车负责中国业务的高管大西弘致(Hiroji Onishi)认为，丰田需要至少一年时间，才能摆脱中日外交争端带来的冲击。(12月8日，日本那须，丰田汽车标志上覆盖着积冰。) REUTERS/Kim more
12月7日，中国选手庞清/佟健参加在俄罗斯索契举行的国际滑联花样滑冰大奖赛。REUTERS/Pawel Kopczynski
12月8日，北京，丹麦王储弗雷德里克(左)参观红砖美术馆时观看一个在创作的艺术品。“红砖当代美术馆”正式开馆，首次展出的是以丹麦艺术家埃里克·A·弗兰德森为代表的、以北欧艺术家为主体的5位艺术家的作品。 REUTERS/more
12月7日，苹果iPad mini及第四代iPad在中国大陆首发，上海苹果专卖店员工在店外等待顾客。 REUTER/Aly Song
12月7日，中国人民保险集团股份有限公司H股上市仪式在香港联合交易所隆重举行，吴焰董事长敲响上市的锣声，正式宣告公司股票开始交易。REUTERS/Tyrone Siu
12月10日，诺贝尔奖颁发典礼在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅举行，瑞典国王卡尔十六世—古斯塔夫为中国作家莫言颁发诺贝尔文学奖的奖章和证书。 REUTERS/Henrik Montgomery/Scanpix