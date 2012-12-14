本周中国区精选(12月7日-14日) China Weekly

12月10日，诺贝尔奖颁发典礼在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅举行，瑞典国王卡尔十六世—古斯塔夫为中国作家莫言颁发诺贝尔文学奖的奖章和证书。 REUTERS/Henrik Montgomery/Scanpix

12月10日，诺贝尔奖颁发典礼在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅举行，瑞典国王卡尔十六世—古斯塔夫为中国作家莫言颁发诺贝尔文学奖的奖章和证书。 REUTERS/Henrik Montgomery/Scanpix

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