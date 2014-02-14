本周中国区精选(2月7日-14日) China Weekly

2月10日，北京，一个电脑屏幕上显示淘宝网售卖的印有索契冬奥会乌龙五环图案的白色T恤。在索契冬奥会开幕式上出现了一个令人尴尬的技术失误，在雪绒花“绽放”成奥运会五环的环节中，其中一朵竟未开放，结果五环变成四环。开幕式结束more

2月10日，北京，一个电脑屏幕上显示淘宝网售卖的印有索契冬奥会乌龙五环图案的白色T恤。在索契冬奥会开幕式上出现了一个令人尴尬的技术失误，在雪绒花“绽放”成奥运会五环的环节中，其中一朵竟未开放，结果五环变成四环。开幕式结束后，国内很多商家借这个话题展开营销，甚至有电商推出了印有冬奥会乌龙五环图案的白色T恤。 REUTERS/Jason Lee

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