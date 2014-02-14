本周中国区精选(2月7日-14日) China Weekly
2月11日，上海自贸区一景。中国海关公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%，1月贸易顺差318.6亿美元。REUTERS/Aly Song
2月13日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见匈牙利总理欧尔班。习近平表示中国支持欧洲一体化，高度重视对欧关系，希望匈方继续积极支持和参与中欧关系及中国—中东欧国家关系发展。 REUTERS/Rolex Dela more
2月11日，北京的一处商业区。 REUTERS/Jason Lee
2月13日，北京，一名店主包装情人节玫瑰。REUTERS/Jason Lee
2月9日，香港，香港曼联官方球迷会成员准备进行足球比赛。REUTERS/Bobby Yip
2月10日，上海，几名女子使用手机拍摄雪景。 REUTERS/Aly Song
2月10日，北京，一个电脑屏幕上显示淘宝网售卖的印有索契冬奥会乌龙五环图案的白色T恤。在索契冬奥会开幕式上出现了一个令人尴尬的技术失误，在雪绒花“绽放”成奥运会五环的环节中，其中一朵竟未开放，结果五环变成四环。开幕式结束more
2月13日，北京，居民在雾霾天气中戴着口罩。中国社会科学文献出版社和上海社科院共同发布了《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告(2014)》指出，在全球40个国际城市排名中，北京的生态指数排名倒数第二，北京的严重污染使其几乎more
2月10日，上海，一名男子背着背包走在人行横道上。 REUTERS/Aly Song
2月10日，北京，车辆行驶在二环路上。北京收紧汽车限购，引爆车牌黑市交易。今年北京市小客车指标额度减少40%至15万个，意味着中签比例将达到150:1。 REUTERS/Jason Lee
2月9日，香港，妇女在国际快闪行动“十亿人站出来”(One Billion Risin)中跳舞。 REUTERS/Tyrone Siu
2月9日，安徽合肥，求职者在人才市场应聘。中国人力资源和社会保障部称，2013全年实现城镇新增就业1,310万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右的较低水平。 REUTERS/Stringer
2月13日，北京，一名女子在超市选购牛奶。近日，世界酸奶巨头法国达能宣布增持蒙牛股份，所持股权由原来的4%提升到9.9%，成为蒙牛的第二大股东。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月13日，上海，两名保安在一所寺庙的大门外吸烟。REUTERS/Aly Song
2月9日，北京，中国国家大剧院的冬日美景。 REUTERS/Jason Lee
2月8日，北京，一名居民在游泳前晒日光。 REUTERS/Jason Lee
2月11日，广东广州，警察在广州穗保押运公司押钞员罢工现场附近巡逻。目前，广州穗保押运与押钞员达成初步协议，每个押钞员每月薪酬将增加600元。REUTERS/Alex Lee
2月7日，安徽合肥，一名股民在证交所查看股市行情。中国股市沪综指当日低开高走小幅收升，迎来马年开门红。REUTERS/Stringer
2月10日，在俄罗斯索契冬奥会上，中国选手韩天宇为夺得男子短道速滑1500米银牌，这是中国队本届冬奥会首枚奖牌。 REUTERS/Brian Snyder
2月13日，在索契冬奥会短道速滑女子500米决赛中，参赛的四名选手中三名选手一起意外摔倒，中国选手李坚柔(右)夺得中国代表团在本届奥运会上的第一枚金牌。 REUTERS/Marko Djurica
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2014新加坡航展 Sinapore Air Show
(Reuters) - 新加坡航展上，商用飞机、战机、直升机和攻击机等令参观者眼花缭乱。而亚洲领土争议升温的背景下，“波塞冬”海上巡逻机更出尽风头。
好莱坞一代童星秀兰·邓波儿辞世 Shirley Temple
(Reuters) -好莱坞一代童星秀兰·邓波儿于2月10日晚在美国加利福尼亚州的家中去世，享年85岁。
精选图集
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.
Macron wins French election
Emmanuel Macron is elected president of France, defeating Marine Le Pen, who threatened to take France out of the European Union.
Countdown to the French election
Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.