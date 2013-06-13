本周中国区精选(6月7日-14日) China Weekly
6月13日，香港，地铁电视上播放美国前中央情报局雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)的新闻。香港律师表示，披露美国监控项目机密的爱德华·斯诺登理论上可随时离开香港，但斯诺登表示，他会继续留在香港。REUTEmore
6月12日，随着搭载有3000余名游客的巨型邮轮“海洋水手号”停入泊位，香港又一重要地标性建筑——启德邮轮码头正式启用。启德码头的前身是超过70年历史的香港启德机场。在香港启用新机场后，特区政府斥资将原机场改造变成邮轮码more
6月12日为农历五月初五端午节，香港举行龙舟比赛，庆端午佳节。 REUTERS/Bobby Yip
6月11日，中国国家足球队与荷兰国家足球队在北京举行友谊赛，球迷在赛前拍照留念。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月10日，陕西西安，一场以端午节文化及盛唐皇家文艺表演为核心的“嘉年华”在大唐芙蓉园举行，令市民充分感受中国传统文化的魅力。 REUTERS/Rooney Chen
6月10日，北京，一名男子在自行车维修点睡觉。 REUTERS/Jason Lee
6月10日，具有“极限奥运”之称的2013起亚世界极限运动大赛在上海举行，一名参赛者参加竞速攀岩比赛。本届大赛全面升级，除原有的三大赛道：直排轮、滑板和极限单车外，新增竞速攀岩和极限摩托飙高赛。 REUTERS/Carlmore
6月9日，辽宁沈阳，一位顾客抱着孩子在超市购物。中国国家统计局公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于前值和路透调查预估中值。 REUTERS/Stringer
6月8日，上海，一名演员在上海纺织博物馆表演京剧。 REUTERS/Carlos Barria
6月8日，安徽合肥，家长在考场外面等待参加高考的孩子。今年全国有912万考生走入高考考场，比去年减少3万人。 REUTERS/Stringer
6月10日，上海，民众在苏州河上举行赛龙舟。REUTERS/Aly Song
6月7日，北京，一名农民工行走在火车站内。投资银行巴克莱发表报告，将中国今、明两年的经济增长预测，由原来的7.9%和8.1%，下调至7.4%，因该行认为中国新领导层能容忍较低的经济增长，并加快结构性改革以释放更大的增长潜more
6月8日，中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在加州举行非正式会晤，奥巴马表示欢迎中国和平崛起。 REUTERS/Kevin Lamarque
6月9日，辽宁沈阳，一只高13米的山寨版的大黄鸭亮相在南湖公园，引起游人的关注。 REUTERS/Stringer
6月13日，北京，工人们清洁一栋办公大楼的玻璃墙。中国大型投行--中金公司发布报告称，5月宏观数据显示，投资增速放缓，出口增速大幅下滑，消费稍有起色，预计二季度GDP增速难以回升。REUTERS/Barry Huang
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揭秘巴军女飞行员 Pakistan's female Top Gun
(Reuters) -路透摄影记者为您揭开巴基斯坦空军女飞行员的神秘面纱。
聚焦上海极限运动大赛 X-Games in Shanghai
(Reuters) - 具有“极限奥运”之称的2013起亚世界极限运动大赛在上海拉开帷幕。极限攀岩、直排轮、滑板、极限摩托、极限单车等项目一一上演，激烈的赛事让现场观众再次领略了全球顶尖极限运动员们所带来的精彩绝技。
又是一年高考时 College Exams 2013
(Reuters) -一年一度的高考，牵动着数百万孩子与家长的心。2013年高考于6月7日至8日举行，全国有912万考生走入考场，比去年减少3万人。今年全国31个省、市、区的所有考点均建成了标准化考场。
“习奥会”拉开帷幕 Xi jinping and Obama
(Reuters) -当地时间6月7日下午，中国国家主席习近平同美国总统奥巴马在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园开始举行中美元首会晤，就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题广泛深入交换意见。
精选图集
White House Correspondents' dinner
Journalists turn out for the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington
Trump marks 100 days with Harrisburg rally
President Trump led a rally marking his first 100 days in office in Harrisburg, Pennsylvania.
Protesters rally during climate march
A sea of protesters swarmed in front of the White House to voice displeasure with President Donald Trump's stance on the environment and demand that he rethink plans to reverse the climate change policies backed by his predecessor.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.