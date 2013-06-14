本周中国区精选(6月7日-14日) China Weekly

6月7日，北京，一名农民工行走在火车站内。投资银行巴克莱发表报告，将中国今、明两年的经济增长预测，由原来的7.9%和8.1%，下调至7.4%，因该行认为中国新领导层能容忍较低的经济增长，并加快结构性改革以释放更大的增长潜more