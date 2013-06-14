本周中国区精选(6月7日-14日) China Weekly
6月13日，香港，地铁电视上播放美国前中央情报局雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)的新闻。美国国家安全局(NSA)承包商雇员爱德华·斯诺登披露美国一项机密网络监控项目，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上more
6月13日，香港市民在美国驻港总领事馆外，高举爱德华·斯诺登头像呼喊口号，要求保护斯诺登。美国联邦调查局局长罗伯特·米勒(Robert Mueller)表示，当局将积极行动，追踪爱德华·斯诺登，并让他为泄露美国反恐监控计more
6月12日为农历五月初五端午节，香港举行龙舟比赛，庆端午佳节。 REUTERS/Bobby Yip
6月11日，中国国家足球队与荷兰国家足球队在北京举行友谊赛，球迷在赛前拍照留念。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
6月10日，陕西西安，一场以端午节文化及盛唐皇家文艺表演为核心的“嘉年华”在大唐芙蓉园举行，令市民充分感受中国传统文化的魅力。 REUTERS/Rooney Chen
6月10日，北京，一名男子在自行车维修点睡觉。 REUTERS/Jason Lee
6月10日，具有“极限奥运”之称的2013起亚世界极限运动大赛在上海举行，一个孩子观看比赛。本届大赛全面升级，除原有的三大赛道：直排轮、滑板和极限单车外，新增竞速攀岩和极限摩托飙高赛。REUTERS/Carlos Barmore
6月9日，辽宁沈阳，一位顾客抱着孩子在超市购物。中国国家统计局公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于前值和路透调查预估中值。 REUTERS/Stringer
6月8日，上海，一名演员在上海纺织博物馆表演京剧。 REUTERS/Carlos Barria
6月8日，安徽合肥，家长在考场外面等待参加高考的孩子。今年全国有912万考生走入高考考场，比去年减少3万人。 REUTERS/Stringer
6月10日，上海，民众在苏州河上举行赛龙舟。REUTERS/Aly Song
6月12日，随着搭载有3000余名游客的巨型邮轮“海洋水手号”停入泊位，香港又一重要地标性建筑——启德邮轮码头正式启用。启德码头的前身是超过70年历史的香港启德机场。在香港启用新机场后，特区政府斥资将原机场改造变成邮轮码more
6月7日，北京，一名农民工行走在火车站内。投资银行巴克莱发表报告，将中国今、明两年的经济增长预测，由原来的7.9%和8.1%，下调至7.4%，因该行认为中国新领导层能容忍较低的经济增长，并加快结构性改革以释放更大的增长潜more
6月13日，安徽合肥，一名股民在证交所内小憩。中国股市沪综指当日收市重挫2.8%，创下六个月收盘新低。分析师指出，股市大跌的原因包括受海外市场牵累，以及国内经济数据疲弱和新股重启预期等多重因素。REUTERS/Strinmore
6月8日，中国国家主席习近平与美国总统奥巴马在加州举行非正式会晤，奥巴马表示欢迎中国和平崛起。 REUTERS/Kevin Lamarque
6月13日，上海，一只大黄鸭现身街头引发市民关注。这只大黄鸭高3米左右，所有者是附近的一家酒吧。 REUTERS/Aly Song
6月13日，北京，工人们清洁一栋办公大楼的玻璃墙。中国大型投行--中金公司发布报告称，5月宏观数据显示，投资增速放缓，出口增速大幅下滑，消费稍有起色，预计二季度GDP增速难以回升。REUTERS/Barry Huang
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默多克已提请与邓文迪离婚 Rupert and Wendi split
(Reuters) -新闻集团首席执行官默多克已提请与妻子邓文迪离婚，新闻集团已证实了该消息。
本周中国区精选(6月7日-14日) China Weekly
(Reuters) -聚焦6月7日至14日中国区新闻事件和热点动态。
揭秘巴军女飞行员 Pakistan's female Top Gun
(Reuters) -路透摄影记者为您揭开巴基斯坦空军女飞行员的神秘面纱。
聚焦上海极限运动大赛 X-Games in Shanghai
(Reuters) - 具有“极限奥运”之称的2013起亚世界极限运动大赛在上海拉开帷幕。极限攀岩、直排轮、滑板、极限摩托、极限单车等项目一一上演，激烈的赛事让现场观众再次领略了全球顶尖极限运动员们所带来的精彩绝技。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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