本周中国区精选(11月7日-14日) China
11月1日，香港，路边的美元标志牌。欧美监管机构在进行了长达一年的全球调查后，决定对六家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。 REUTERS/Damir Sagolj
11月12日，北京，小学生在人民大会堂参加美国总统奥巴马欢迎仪式的彩排。 REUTERS/Jason Lee
11月11日，香港，一名艺术家在“占中”行动现场利用伞、帐篷和金属搭建出一辆坦克。目前香港的“占中”示威活动已持续六周有余。 REUTERS/Tyrone Siu
11月11日晚，北京，中国国家主席习近平在中南海同美国总统奥巴马举行会晤。两国元首就中美关系及共同关心的重大国际和地区问题坦诚深入交换意见。 REUTERS/Kevin Lamarque
11月11日，浙江杭州，阿里巴巴总部的电子屏上显示着双十一当天支付宝的在线交易额。中国互联网巨头阿里巴巴发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币，大幅超越去年水平，其中移动端成交more
11月10日，北京，各国领导人及其配偶身穿产自苏州吴江的宋锦拍摄APEC峰会“全家福”。REUTERS/Kevin Lamarque
11月10日，北京，国家主席习近平在人民大会堂应约会见日本首相安倍晋三。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月8日，香港，由香港女同盟会、香港彩虹等组织发起同志游行，希望政府就性倾向歧视立法，保障同志权益。 REUTERS/Tyrone Siu
11月7日，北京，一名清洁工在公园里的艺术装置附近清扫落叶。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月6日，北京，女性友人在一家购物商场前拍照。中国国家统计局公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.2%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPImore
11月12日，第25届东亚峰会在缅甸内比都举行，（由左至右）中国国务院总理李克强、缅甸总统吴登盛、美国总统奥巴马、马来西亚总统纳吉布等在晚宴开始前拍摄合影。 REUTERS/Damir Sagolj
11月12日，北京，美国国务卿克里在美国大使馆为首批获得最长10年美国签证的中国申请人颁发新签证。美国总统奥巴马10日在北京宣布对华新签证措施：中国公民赴美商业旅游签证将延长至10年，赴美学生签证将延长至5年。 REUTmore
11月13日，北京，中国国家主席习近平夫人彭丽媛与墨西哥总统夫人安杰丽卡•里维拉(Angelica Rivera)在人民大会堂出席墨西哥总统培尼亚访华的欢迎仪式。 REUTERS/Jason Lee
11月9日，民众在中朝新鸭绿江大桥上拍照。位于中国丹东市的中朝新鸭绿江大桥，原定于10月开通，但如今被延迟。REUTERS/Jacky Chen
11月12日，陕西西安，工作人员在捕杀带病奶牛前为其消毒。陕西犇犇牧业有限公司与宝鸡现代牧业公司今年9月签订合同，购买了90头淘汰奶牛。10月20日晚，这批牛进入西安当天被警方控制。经查，这批奶牛中5头有结核病，还有37more
11月6日，广州电视塔夜景。中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。 REUTERmore
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库尔德难民潮今昔对比 Kurdish Refugees
库尔德人是中东地区仅次于阿拉伯、突厥和波斯民族的第四大民族，总人口约3000万，目前，伊斯兰国极端分子在与土耳其接壤的叙利亚边界地区肆虐，造成数十万名叙利亚库尔德人越过边境进入土耳其。而历史上，1991年海湾战争结束后，在外国势力的鼓动下，伊拉克的库尔德人利用有利时机占领了伊北部的部分城镇，伊拉克军队对库尔德人再次进行...
新科国际小姐出炉 波多黎各佳丽夺魁 International Beauty
作为世界三大女子选美赛事之一的2014国际小姐选美大赛总决赛近日在日本东京举行，73位来自各个国家和地区的佳丽在此竞逐当年国际小姐桂冠。来自波多黎各的代表21岁的大学生马蒂亚斯摘得桂冠。
24小时时事新闻（11月14日） 24Hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
影像中国：今昔对比 China: Then and now
中国经济迅猛发展，文化和社会等各方面均发生重大变迁，上世纪八九十年代与今日的中国面貌呈现巨大反差。
精选图集
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.