本周中国区精选(11月7日-14日) China

11月12日，陕西西安，工作人员在捕杀带病奶牛前为其消毒。陕西犇犇牧业有限公司与宝鸡现代牧业公司今年9月签订合同，购买了90头淘汰奶牛。10月20日晚，这批牛进入西安当天被警方控制。经查，这批奶牛中5头有结核病，还有37more

11月12日，陕西西安，工作人员在捕杀带病奶牛前为其消毒。陕西犇犇牧业有限公司与宝鸡现代牧业公司今年9月签订合同，购买了90头淘汰奶牛。10月20日晚，这批牛进入西安当天被警方控制。经查，这批奶牛中5头有结核病，还有37头奶牛的布鲁氏菌病抗体检测呈阳性。11月12日上午，西安市灞桥区农林局组织人员，对被封存的病牛捕杀深埋。 REUTERS/Rooney Chen

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