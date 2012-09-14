本周中国区精选(9月7日-14日) China Weekly

9月11日，安徽合肥，一名加油站员工为汽车加油。中国从9月11日起分别上调汽油和柴油零售价6%和6.5%，以反映原油价格上涨。这是中国在大约一个月来第二次、也是今年第四次上调油价，成品油价逼近3月末所创的纪录高位。 REmore