本周中国区精选(9月7日-14日) China Weekly
9月13日，香港海洋公园，一名游客与“5D鬼屋”的演员合影。 REUTERS/Bobby Yip
9月13日，台湾“海岸巡防署”派出船舰前往钓鱼岛列屿以西25海里附近海域，进行“现地交接”，并操演20机炮，随行除渔会代表等人，还有近40名记者，实地观察舰艇现地交接和护渔情形。 REUTERS/Stringer
9月13日，北京，一处在建的铁路大桥。中国证券报援引银行业人士称，监管部门要求商业银行加大对铁路、公路等国家重点建设项目、农业基础设施建设项目、保障性安居工程的信贷支持。 REUTERS/David Gray
9月12日，“2012上海国际灯会”在鲁迅公园举行，呈现中外52组特色彩灯，工艺精湛、风情别样。本次灯会自9月5日开始到10月14日结束，将持续40天。 REUTERS/Carlos Barria
9月12日，香港，警察阻挡抗议者前往日本领事馆。日本政府单方面购买钓鱼岛的行动，引发中国民众抗议活动。 REUTERS/Bobby Yip
9月12日，北京，民众在日本驻华使馆外参加抗议活动并高喊口号。 REUTERS/David Gray
9月11日，天津，中国国务院总理温家宝在“世界经济论坛2012年新领军者年会”(第六届夏季达沃斯论坛)上，表示要坚定信心，把稳增长放在更加重要的位置。 REUTERS/David Gray
9月11日，北京，士兵步行经过天安门广场附近的人行横道。 REUTERS/Petar Kujundzic
9月11日，安徽合肥，一名加油站员工为汽车加油。中国从9月11日起分别上调汽油和柴油零售价6%和6.5%，以反映原油价格上涨。这是中国在大约一个月来第二次、也是今年第四次上调油价，成品油价逼近3月末所创的纪录高位。 REmore
9月11日，云南彝良地震重灾区洛泽河镇，灾民们领取食物。REUTERS/Jason Lee
9月9日，在纽约时装周秀场外，来自中国的时尚达人Katrina Wu第一次赴纽约观看时装周。 REUTERS/Carlo Allegri
全球第三大飞机制造商--加拿大庞巴迪公司(Bombardier)认为，中国商务飞机买家未来20年将新购入2,400架飞机。中国现在亟需的是为这些商务机配备飞行员、机械师以及可供起降的机场。(摄于2011年4月13日，上海more
9月7日，北京，一名猪肉摊贩在市场内睡觉。中国8月份经济数据发布后，国际投行纷纷下调中国GDP增幅预期。投资银行巴克莱发布最新报告，将中国2012年和2013年GDP增长预期，分别下调至7.5%和7.6%，而此前的预期分more
9月8日，北京，顾客经过一个小型户外市场的画摊。 REUTERS/David Gray
9月9日，亚太经合组织峰会在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行，中国国家主席胡锦涛与俄罗斯总统普京在大合影前拥抱。两国元首7日会面时就深化中俄全面战略协作伙伴关系及共同关心的重大问题深入交换意见，达成重要共识。REUTERS/Semore
9月8日，中国女星周迅身穿Chanel 2013早春系列白色镶边蓬蓬裙亮相加拿大多伦多电影节红毯。 REUTERS/Mark Blinch
9月8日，坐落在北京市怀柔区交界河的“篱苑书屋”，外形由4.5万根短木棍组成，犹如方形“鸟巢”。书屋占地面积170多平方米，总投资100多万元，由清华大学建筑学院李晓东教授设计并建造完成。 REUTERS/Barry Hmore
9月8日，上海，一家奢华饭店的酒吧服务员为顾客提供饮酒。 REUTER/Aly Song
9月7日，香港葵涌地区，世界最大的海运船艾玛·马士基号卸载货物。 REUTERS/Bobby Yip
9月7日，上海，一名女性顾客在路易威登专卖店内购物。 REUTERS/ Carlos Barria
9月7日，Vogue摩登不夜城登陆上海，女星孙俪参与开幕典礼。本次活动期间有上百个时尚品牌悉数亮相，且其中大部分品牌都为“Vogue摩登不夜城”量身打造了专属的限定商品并限时销售。 REUTERS/ Carlos Barmore
9月7日，台湾领导人马英九发表讲话时指着显示钓鱼岛的地图。马英九当日搭乘直升机登上离钓鱼岛最近的台湾附属岛屿彭佳屿。据当地媒体报道，马英九先后视察了岛上的机动巡逻站，听取了岛上的雷达观测简报，并与“海巡署”东沙指挥部和南more
9月7日，万名香港居民举行示威活动，抗议政府计划在当地的学校设立国民教育课程。香港教育局局长吴克俭表示香港教育局不赞成罢课，已删国民教育部分争议内容。 REUTERS/Tyrone Siu
下一个
最会穿衣的女人 People's "Best Dressed"
(Reuters) - 美国《人物》杂志公布年度最佳着装排行榜，《钢铁侠》女星格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)成为最会穿衣的女星。
买个男友带回家 Shopping for "Mr. Right"
(Reuters) - 法国最近出现出售男友的流动商店，把渴望结识女性的单身汉放入真人大小的玩具盒中展示，任女士们欣赏并挑选。
美国因反伊斯兰影片遭抗议 U.S. embassies attacked
(Reuters) - 由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》，因亵渎先知穆罕默德近日在利比亚、埃及、也门、突尼斯等国引发暴力事件，抗议者袭击美国领事馆。
24小时时事新闻(9月14日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.