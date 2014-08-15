本周中国区精选(8月8日-15日) China Weekly
8月14日，浙江杭州，市民观看钱塘江大潮。 REUTERS/Stringer
8月11日，黑龙江扎龙国家级自然保护区，一名摄影师拍摄丹顶鹤。 REUTERS/Jacky Chen
8月13日，上海，一名女子打着太阳伞行走在烈日下。REUTERS/Carlos Barria
8月12日，广东广州长隆野生动物世界，一只大熊猫幼仔。广州长隆野生动物世界当日对外宣布，来自四川卧龙的大熊猫妈妈“菊笑”于7月29日凌晨陆续诞下三只熊猫幼仔，经过15天后大熊猫宝宝健康状况良好，成为全球目前唯一存活的大熊more
8月12日，北京，一名工人站在街道下水井中向外观看。中国公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。 REUTmore
8月11日，上海，浦东地区的一个交通信号灯。中国新华社发表述评称，经济增长乏力成为全球经济新常态，市场需求成为全球竞争最稀缺资源，倒逼中国扩大内需、提高创新能力、加快转变经济发展方式。 REUTERS/Carlos Bamore
8月11日，北京，中国女艺术家周洁在“北京现在画廊”的展厅睡在一个未完成的铁丝床上，这一艺术项目被命名为“36天”，而这36天里，她可以正常进食、洗漱、如厕，以及玩手机等。 REUTERS/Jason Lee
8月10日，澳门英皇娱乐酒店一景。汇丰证券表示，8月份首11日澳门博彩收入为109亿澳门元，每日平均收入与上月持平，不过在高基数效应下，预计8月份整体收入按年下跌1%至4%，至最多305亿澳门元。REUTERS/Alexmore
7月28日，北京，流浪歌手张明远在一家购物商场前唱歌。 REUTERS/Jason Lee
8月8日，云南鲁甸，民众在地震灾区祭奠逝者。云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震，目前已造成600余人死亡，22.97万人紧急转移安置，数万户房屋倒塌或重损。 REUTERS/Alvin Chan
8月10日，香港，中元节将至，当地举行“葬礼时装秀”，据悉这一表演意在宣传中国传统文化。REUTERS/Tyrone Siu
香港炙手可热的铜锣湾购物区可能将失去全球最贵商舖的皇冠，因内地游客增速放缓冲击店舖销售，零售商舖租金可能出现10年来首次下滑。(6月17日，游客在铜锣湾购物区休息。) REUTERS/Bobby Yip
8月8日，北京，一名参与者扮成兔女郎参加夜跑活动。千余名跑步爱好者相聚鸟巢外，用集体夜跑的方式纪念北京奥运会6周年，为北京申办2022年冬季奥运会加油助威。 REUTERS/Jason Lee
8月8日，广东广州，工人在建筑工地上施工。中国国家统计局公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%，7月社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%。 REUTERS/Alex Lee
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日本内阁官员参拜靖国神社 Yasukuni Shrine
日本总务大臣新藤义孝等内阁成员周五参拜靖国神社。首相安倍晋三向靖国神社供奉了祭品，但未前往参拜。
24小时时事新闻(8月15日) 24hours
聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
法国仍为世界头号旅游大国 France
尽管经济不景气，法国在2013年仍保持了世界头号旅游大国的称号，吸引游客近8,500万人，主要得益于中国游客兴趣浓烈以及前往该国的北美游客人数回升。
普京形象T恤衫红场热卖 Putin T-shirts
俄罗斯服装品牌“阿尼娅与万尼亚”在莫斯科红场上的国家百货商场举行售卖活动，顾客排队购买印有总统普京头像的T恤衫。
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Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Meet France's new First Lady
French President-elect Emmanuel Macron�s wife has been constantly by his side during his campaign, managing his agenda, editing his speeches and advising him on his stage presence.
MTV Movie and TV Awards
Highlights from the MTV Movie and TV Awards.
Cuba hosts first transgender Mass
For decades belonging to a religion and being anything but heterosexual was stigmatized in Communist-ruled, macho Cuba, making the Mass held by three transgender pastors in the western Cuban city of Matanzas all the more groundbreaking.
MTV's rained-out red carpet
A rare spell of wet weather in Los Angeles shut down the red carpet before the awards show.
Mexico's poppy war
The Mexican army is fighting a surge in violence for control of poppy country against gangs that have engulfed the state of Guerrero in a war to control poppy fields.
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Plane lands after secret, two-year mission
The U.S. military's experimental X-37B space plane completes a classified mission that lasted nearly two years, the Air Force said.