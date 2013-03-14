本周中国区精选(3月8日-15日) China Weekly
3月11日，上海，一名工人在中国移动通信营业厅外面作业。中国移动计划今年推出新的4G技术，并希望最终能有一款iPhone手机搭载其网络，以开发用户受到抑制的iPhone需求。 REUTERS/Carlos Barria
3月13日，十二届全国人大一次会议在北京两会新闻中心举行记者会，电视摄像机屏幕显示中国人民银行行长周小川回答记者提问。周小川表示，今年2月份CPI达到3.2%，略高于普遍预期，表明通货膨胀需要高度警惕。REUTERS/Jmore
3月13日，河北石家庄，大学生王月在树洞上绘画了一只小猫。大四女孩王月为树洞作画，给城市增添了色彩，已引起了石家庄市有关部门的注意，可能考虑在全市推广“树洞画”。 REUTERS/Pillar Lee
3月11日，广东揭阳市揭西县棉湖镇上浦村，一辆遭毁坏的汽车。2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事、导致个别人员受伤、部分车辆被砸、京棉公路一度受阻的刑事案件。相关处理内容为：原村委负责人李宝玉因涉嫌犯罪more
3月12日，浙江嘉兴竹林村，工人将死猪拖到卡车上。中国上海市饮用水重要源头的黄浦江上游近日浮现大量死猪，上海市新闻办称初步确定死猪来自浙江嘉兴地区。但浙江省农业厅和嘉兴市表示，嘉兴并未发生生猪疫情，目前正协助上海调查死猪more
中国国家统计局发布报告，2月份全国居民消费价格总水平(CPI)较上月出现明显反弹，同比涨幅大幅走高至3.2%，创下近10个月来的新高。(2月25日，北京，一家屠宰店。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月10日，香港，一名示威者在尖沙咀地区的路易威登店外面参加抗议活动。路易威登早前向香港几间小商户发信，指商户所使用的椅子及出售的皮包等图案及袋扣侵权，要求赔偿，这引发网民的不满和抗议。REUTERS/Bobby Yip
3月9日，上海，一位妈妈领着孩子经过一名女子及其宠物犬。 REUTERS/Aly Song
3月9日，北京遭遇大风沙尘天气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月9日，北京，两名男子在沙尘天气中戴着口罩。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月8日，上海，顾客在超市购物。中国国务院政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量(M2)预期增长目标拟定为13%左右。13%的广义货币供应量(M2)预期增长目标，是自“十一五”(more
3月8日，北京通州，一名艺术家在画室工作。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月8日，十二届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议，驻地酒店礼仪小姐合影。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月11日，全国政协十二届一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议，服务员休息时聊天。 REUTERS/Jason Lee
3月12日，全国政协十二届一次会议在人民大会堂举行闭幕大会，安保人员撑伞等待与会代表抵达现场。 REUTERS/Petar Kujundzic
一名工作人员在人民大会堂用手机打电话。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月14日，北京，人们在人民大会堂附近拍照。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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76岁阿根廷主教当选新任教皇 New Pope 2013
(Reuters) -当地时间3月13日，梵蒂冈西斯廷教堂屋顶烟囱冒出白烟，76岁的阿根廷枢机主教伯格里奥在115名红衣主教的秘密投票中以77票当选为第266任罗马教皇。伯格里奥获称为教皇弗朗西斯一世，成为近1,300年来首位非欧洲教皇。
中国力推城镇化 China's Urbanization
(Reuters) - 城镇化是今年中国“两会”最热的话题之一。在被寄予厚望拉动中国经济复苏的同时，也被指责可能成为又一次的“大跃进”，最核心的问题是，城镇化的钱从哪里来？
24小时时事新闻(3月14日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
玩转鸵鸟大赛 Ostrich Races
(Reuters) - 一年一度的鸵鸟节在美国亚利桑那州钱德勒市开幕，民众骑鸵鸟滑稽竞技乐此不疲。
精选图集
Macron vs Le Pen
France will choose between far-right leader Marine Le Pen and centrist Emmanuel Macron in Sunday's presidential run-off.
The Met Gala
Highlights from the Metropolitan Museum of Art's annual Costume Institute Gala celebrating "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between".
Albino animals
Rare creatures from the animal world.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Seven-year-old Yemeni girl dies of malnutrition
In Yemen, where one child under the age of five dies of preventable hunger and disease every 10 minutes, seven-year-old Jamila Ali Abdu died of malnutrition in the Red Sea port city of Hodeidah.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
The frontlines of Mosul
An Iraqi commander expects to dislodge Islamic State from Mosul in May despite resistance from militants in the densely populated Old City district.
Meet Kim Jong Un
President Donald Trump opened the door to meeting the North Korean leader, saying he would be honored to meet him under the right circumstances.
Commes Des Garcons at the Met
The Metropolitan Museum of Art celebrates the pioneering work of Japanese fashion designer Rei Kawakubo.