本周中国区精选(3月8日-15日) China Weekly

3月10日，香港，一名示威者在尖沙咀地区的路易威登店外参加抗议活动。路易威登早前向香港几间小商户发信，指商户所使用的椅子及出售的皮包等图案及袋扣侵权，要求赔偿，这引发网民的不满和抗议。REUTERS/Bobby Yip