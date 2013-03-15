本周中国区精选(3月8日-15日) China Weekly
3月11日，上海，一名工人在中国移动通信营业厅外作业。中国移动计划今年推出新的4G技术，并希望最终能有一款iPhone手机搭载其网络，以开发用户受到抑制的iPhone需求。 REUTERS/Carlos Barria
3月13日，十二届全国人大一次会议在北京两会新闻中心举行记者会，电视摄像机屏幕显示中国人民银行行长周小川回答记者提问。周小川表示，今年2月份CPI达到3.2%，略高于普遍预期，表明通货膨胀需要高度警惕。REUTERS/Jmore
3月13日，河北石家庄，大学生王月在树洞上绘画了一只小猫。大四女孩王月为树洞作画，给城市增添了色彩，已引起了石家庄市有关部门的注意，可能考虑在全市推广“树洞画”。 REUTERS/Pillar Lee
3月11日，广东揭阳市揭西县棉湖镇上浦村，一辆遭毁坏的汽车。2月22日上午，揭西县棉湖镇上浦村发生外来人员进村滋事、导致个别人员受伤、部分车辆被砸、京棉公路一度受阻的刑事案件。相关处理内容为：原村委负责人李宝玉因涉嫌犯罪more
3月12日，浙江嘉兴竹林村，工人将死猪拖到卡车上。中国上海市饮用水重要源头的黄浦江上游近日浮现大量死猪，上海市新闻办称初步确定死猪来自浙江嘉兴地区。但浙江省农业厅和嘉兴市表示，嘉兴并未发生生猪疫情，目前正协助上海调查死猪more
中国国家统计局发布报告，2月份全国居民消费价格总水平(CPI)较上月出现明显反弹，同比涨幅大幅走高至3.2%，创下近10个月来的新高。(摄于2月25日，北京，一家屠宰店。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月10日，香港，一名示威者在尖沙咀地区的路易威登店外参加抗议活动。路易威登早前向香港几间小商户发信，指商户所使用的椅子及出售的皮包等图案及袋扣侵权，要求赔偿，这引发网民的不满和抗议。REUTERS/Bobby Yip
3月9日，上海，街头一幕。 REUTERS/Aly Song
3月9日，北京遭遇大风沙尘天气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月9日，北京，两名男子戴口罩游览天安门广场。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月8日，上海，顾客在超市购物。中国国务院政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量(M2)预期增长目标拟定为13%左右。13%的广义货币供应量(M2)预期增长目标，是自“十一五”(more
3月8日，北京通州，一名艺术家在画室工作。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月14日，北京，乘客观看地铁新闻。当日十二届全国人大一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议，习近平当选中华人民共和国主席和中华人民共和国中央军事委员会主席，李源潮当选中华人民共和国副主席。 REUTERS/Carlosmore
3月8日，十二届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议，驻地酒店礼仪小姐合影。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月11日，全国政协十二届一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议，服务员休息时聊天。 REUTERS/Jason Lee
3月12日，全国政协十二届一次会议在人民大会堂举行闭幕大会，安保人员撑伞等待与会代表抵达现场。 REUTERS/Petar Kujundzic
一名工作人员坐在台阶上打电话。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月14日，北京，游客在人民大会堂前拍照留念。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月15日，十二届全国人大一次会议在人民大会堂举行第五次全体会议，李克强当选中华人民共和国国务院总理。范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席。曹建明为最高人民检察院检察长，周强为最高人民法院院长。 REUTERS/Jasomore
3月14日，上海，一名房展会工作人员摆放房屋模型。 REUTER/Aly Song
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李克强当选中国国务院总理 China Appointed President
(Reuters) - 中国全国人大会议周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。
“帽”之风情 Ladies Day 2013
(Reuters) - 在切尔滕纳姆赛马节第二日--女士日，大批女性观众盛装出席赛马场。
24小时时事新闻(3月15日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
本周中国区精选(3月8日-15日) China Weekly
(Reuters) -聚焦3月8日至15日中国区新闻事件和热点动态。
精选图集
Venezuela's volunteer protest medics
Medicine students, doctors and volunteers don white helmets with a green cross, treating injured protesters affected by rubber bullets and tear gas amid shortages of medical supplies and drugs.
Streets of Venezuela
Inside the near-daily demonstrations by both opponents and supporters of President Nicolas Maduro.
Separatist military drills in Ukraine's pro-Russian region
Servicemen of the self-proclaimed Lugansk People's Republic conduct military exercises in the breakaway region of Luhansk, which is controlled by pro-Russian separatists.
Inside the North Korean military
Images from within the reclusive Korean People's Army.
Pope in the wind
Images of the pontiff battling with the wind.
Indigenous protest turns violent in Brazil
Indigenous people and police clashed in Brazil's capital city as officers fired rubber bullets and tear gas while tribe members shot arrows in return during a protest against farmers' encroachment on reservations.
The U.S.-Mexico border now
The structures, fences and walls that mark the border between the United States and Mexico.
Build your own nuclear bunker
A builder of nuclear shelters shows off a model room in Osaka, Japan.
Time 100 Gala
Red carpet style at the Time 100 Gala.