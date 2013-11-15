本周中国区精选(11月8日-15日) China Weekly
11月13日，北京，中国国家主席习近平与也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)出席双边合作文件签字仪式。也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪于12日至15日对中国进行国事访问。REUmore
孩子们挥舞着国旗和鲜花，参加也门总统欢迎仪式彩排。REUTERS/Jason Lee
11月13日，北京，搜狐视频、优酷、土豆以及光线传媒等多家影视制作机构和视频网站举行“中国网络视频反盗版联合行动宣言”，表示将联合对抗百度、快播等日益严重的网络视频盗版和盗链行为。联合行动发起方宣布，目前已经向法院起诉百more
11月13日，香港保钓人士搭乘的渔船“启丰二号”宣称前往南沙群岛钓鱼，由于涉嫌非法载客遭香港水警截停，最终未能驶离香港水域。 REUTERS/Tyrone Siu
11月8日，北京，在一所外来务工人员子弟幼儿园内，一个女孩坐在椅子上。受中国户籍制度限制，进城务工人员在城里无法享受社保、医保和子女义务教育福利。 REUTERS/Jason Lee
11月15日，中国国务院总理李克强在北京人民大会堂举行欢迎仪式，欢迎荷兰首相吕特访华。 REUTERS/Petar Kujundzic
11月9日，上海市政府组织的一场年度相亲活动将年龄上限从45岁提高到60岁，以满足更多单身老人的需求。中国离婚率连续攀升，据官方数据，2012年中国离婚率同比增幅首次超过结婚率。REUTERS/Carlos Barria
11月9日，广州恒大教练马尔切洛·里皮与郑智在天河体育场举起亚冠奖杯。广州恒大以1比1战平韩国首尔FC，凭借客场进球优势夺取本赛季亚冠赛事冠军，成为首支夺得亚冠冠军的中国球队。 REUTERS/Bobby Yip
11月9日，安徽芜湖，第三届欧亚人祖山祈福文化旅游节开幕式上演大型祈福拜祖仪式和文艺演出。 REUTERS/Jianan Yu
11月9日，“同志骄傲大游行”在香港举行，数千名参与者用行动呼吁公众提高对同性恋权益的关注。 REUTERS/Tyrone Siu
11月9日，位于北京西长街延线上的京西宾馆。十八届三中全会于当日开幕，为期4天的全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，并发布《中国共产党十八届三中全会公报》。 REUTERS/Jason Lee
11月13日，安徽合肥，一名农妇在新建住宅区附近的田地里耕种。十八届三中全会提出，城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。 REUTERS/Stringer
11月8日，上海遭遇雾霾、重度污染天气，并启动环保应急方案。 REUTERS/Aly Song
11月8日，香港科技大学举行第二十一届学位颁授典礼，阿里巴巴集团主席马云在香港获颁工商管理学荣誉博士。 REUTERS/Bobby Yip
11月10日，中国歌手李宇春击败贾斯汀•比伯和科迪•辛普森等强劲对手，获得第二十届欧洲MTV音乐奖全球最佳艺人奖。(摄于荷兰阿姆斯特丹) REUTERS/Paul Vreeker/United Photos
11月13日，中国摇滚歌手崔健携其执导的电影《蓝色骨头》与该片主演倪虹洁、摄影指导杜琪峰亮相罗马国际电影节。 REUTERS/Tony Gentile
11月14日，北京街头，一名男子注视展示的油炸蝎子等传统小吃。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月14日，澳门，游客在赌场玩老虎机。澳门赌场年营收预计将增长16%，有望达440亿美元，将是去年拉斯维加斯博彩收入的七倍。 REUTERS/Tyrone Siu
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血浴阿舒拉节 Ashura festival
(Reuters) -
菲律宾灾区现状 Philippines after typhoon
(Reuters) - 超强台风“海燕”重创后的菲律宾灾区，绝望情绪弥漫，抢夺物资的现象严重。联合国援引菲律宾政府数据称，死亡人数已达到4,460人。
本周中国区精选(11月8日-15日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦11月8日至11月15日中国区新闻事件和热点动态。
走近“狼人”家族 Werewolf syndrome
(Reuters) - 在尼泊尔山区有这样一个特殊的“狼人”家族，38岁的母亲Devi Budhathoki和三个孩子都患有先天性多毛症。这是一种极其罕见的基因紊乱疾病，会导致人类出现“返祖”现象。
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Centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen are set to face each other in a May 7 runoff for the French presidency after coming first and second in the first round of voting, early projections indicated.
March for Science
Thousands of scientists and people from other walks of life turned out for Earth Day events that organizers have framed as a "celebration" of science to counter a growing disregard for evidence-based knowledge.
Disputed islands of the South China Sea
Among the islands at the heart of territorial disputes in the South China Sea.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Eve of the French election
With only days to go before France's first round of voting, the presidential race enters its final stretch.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela after nationwide opposition protests, in which nine people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
Guardians of the Galaxy Vol. 2 cast portraits
The cast of Marvel Studios' "Guardians of the Galaxy Vol. 2" poses in West Hollywood.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.