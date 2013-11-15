本周中国区精选(11月8日-15日) China Weekly

11月9日，上海市政府组织的一场年度相亲活动将年龄上限从45岁提高到60岁，以满足更多单身老人的需求。中国离婚率连续攀升，据官方数据，2012年中国离婚率同比增幅首次超过结婚率。REUTERS/Carlos Barria