本周中国区精选(8月9日-16日) China Weekly
8月15日，香港民众在日本领事馆附近举行抗议活动，并焚烧带有安倍晋三头像的军旗。当天是二战日本战败日，日本内阁成员参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社，引发中韩等多国强烈抗议。 REUTERS/Tyrone Siu
8月11日，一艘游轮停泊在上海港国际客运中心。中国引进邮轮旅游不到10年，已建成的五个邮轮码头耗资预计超过45亿元。目前在建的邮轮码头还有三个，另有六个准备兴建的邮轮码头。中交协邮轮游艇分会副会长郑炜航称，邮轮码头的建设more
8月14日，香港海关在新闻发布会上展示查获的可卡因。香港海关13日在香港国际机场侦破两宗航空旅客贩运毒品案件，检获共60公斤可卡因，市值约5,800万港元。REUTERS/Tyrone Siu
8月13日，浙江新昌县，一名男子在干涸的池塘内捞鱼。7月以来，浙江省新昌县连续41天晴热高温，其中18天最高气温突破40摄氏度，并以8月11日的44.1摄氏度创浙江高温历史极值，是全省旱情最严重的地区之一。 REUTERmore
8月14日，在莫斯科田径世锦赛上，中国选手李金哲参加男子跳远资格赛，并依靠最后一跳的7.96米，获得小组第4，总成绩第8晋级决赛。 REUTERS/Fabrizio Bensch
市场研究公司IDC资料显示，三星在中国800亿美金的智能手机市场份额为19%，且2017年中国智能手机市场将扩大到1,170亿美金。苹果中国智能手机市场份额比三星低10%，只是中国市场上的第五大智能手机厂商。(4月19日more
8月14日，香港，一个孩子在金紫荊广场上玩耍。REUTERS/Tyrone Siu
8月13日，香港一项国际健美健身邀请赛的决赛在九龙湾国际展贸中心举行，选手在后台候场。进入决赛的选手主要来自亚洲国家，包括韩国、菲律宾、尼泊尔和中国等。REUTERS/Tyrone Siu
8月13日，安徽合肥，工人在荣事达三洋电器公司工厂的生产线上工作。世界知名家电制造企业和供应商惠而浦将斥资34亿元控股合肥荣事达三洋。 REUTERS/Stringer
在中国，快到30岁还不结婚的女性会被冠以“剩女”称号，而男女性别比例差异，工作压力大、交友空间有限，女性择偶要求提高成为择偶难的主要原因。(5月18日，上海，新人们等待参加集体婚礼。) REUTERS/Carlos Bamore
8月13日，北京市海淀区人济山庄小区内的一栋26层居民楼，因为楼顶加盖的2层别墅引发关注。目前，楼顶别墅房主张必清开始拆除违建别墅，此前其邻居对违章建筑表达不满，政府警告可能进行强拆。 REUTERS/Jason Lee
8月8日，北京，顺风优选的网站页面。研究公司欧睿信息咨询公司(Euromonitor)认为中国食品在线销售市场增速会轻松超越主要海外市场，到2017年时，中国新鲜食品的在线销量会较今年的6.64亿吨增长8%左右，同期美国more
8月6日，北京，商场里的一家李宁专卖店。中国主要运动品牌--李宁有限公司公布，2013年上半年的中期业绩转为亏损，但公司称最艰难的情况已经过去，并预期今年业绩不会差于上年。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月10日，安徽合肥，一位妈妈给孩子洗澡。 REUTERS/Stringer
8月10日，在加拿大多伦多举行的罗杰斯杯网球赛半决赛中，中国选手李娜以0比2不敌罗马尼亚选手索拉纳·克尔斯泰亚，止步四强。 REUTERS/Mark Blinch
8月9日，北京，一位老人在疗养院接受精神治疗。北京市第一社会福利院附属的疗养院引进了一种治疗方法，通过让老人回忆毛泽东时代，来帮助他们治疗老年痴呆症。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
8月2日，上海浦西地区俯瞰图。由于近期包括中国国务院常务会议及中央政治局会议均未重提“房地产调控”，引发市场政策可能放松的猜测。不过国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政策more
8月8日，北京，三里屯购物区的一家耐克专卖店。过度扩张以及产品同质性太高等令体育行业自2011年来落入库存过高及销售停滞的窘境，中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司公布2013年中期净利按年跌约19%。不过more
8月9日，香港，孟加拉难民在清真寺祈祷，庆祝开斋节。 REUTERS/Bobby Yip
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日本阁僚战败日参拜靖国神社 Japan's "Liberation Day"
(Reuters) - 8月15日是二战日本战败日，日本内阁成员当日参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社，引发中韩等多国强烈抗议。
24小时时事新闻(8月16日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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