本周中国区精选(8月9日-16日) China Weekly

8月11日，一艘游轮停泊在上海港国际客运中心。中国引进邮轮旅游不到10年，已建成的五个邮轮码头耗资预计超过45亿元。目前在建的邮轮码头还有三个，另有六个准备兴建的邮轮码头。中交协邮轮游艇分会副会长郑炜航称，邮轮码头的建设more

8月11日，一艘游轮停泊在上海港国际客运中心。中国引进邮轮旅游不到10年，已建成的五个邮轮码头耗资预计超过45亿元。目前在建的邮轮码头还有三个，另有六个准备兴建的邮轮码头。中交协邮轮游艇分会副会长郑炜航称，邮轮码头的建设狂潮已然在侵蚀利润。 REUTERS/Aly Song

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