本周中国区精选（1月9日-16日）

1月9日，香港首富李嘉诚在新闻发布会结束后挥手离开。李嘉诚当日宣布，将把长江实业、和记黄埔两家公司的地产及非地产业务划分开，重新组建长江和记实业及长江实业地产两家新公司。新的长和及长地均在开曼群岛注册。 REUTERS/more