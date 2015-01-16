本周中国区精选（1月9日-16日）
1月15日，北京，小米科技首席执行官雷军发布5.7英寸屏幕的全新旗舰产品系列小米Note，售价2299元起，将于1月27日开放购买。小米还发布了网络机顶盒小米小盒子，售价199元，将于1月20日正式发售。 REUTERSmore
1月15日，北京，天安门广场笼罩在雾霾中。北京市气象台当日0时25分发布大雾黄色预警。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月15日，中国国际裘皮革皮制品交易会在北京举行，一名顾客选购毛皮大衣。今年的裘皮展达到了3万平方米，有自中国、美国、英国、挪威、俄罗斯、土耳其等十余个国家的近300家国内外知名裘皮企业参展。REUTERS/Jason more
1月14日，亚洲杯B组比赛在澳大利亚布里斯班举行，中国队以2比1击败乌兹别克斯坦队以小组第一出线，(由左至右)球员蒿俊闵、郑智及门将王大雷庆祝球队获胜。 REUTERS/Edgar Su
一名中国球迷等待观看中国队与乌兹别克斯坦队在亚洲杯上的比赛。(摄于1月14日，澳大利亚布里斯班。) REUTERS/Edgar Su
1月14日，香港市民观看大屏幕上行政长官梁振英发表2015年施政报告。 面对香港劳动人口预期在2018年左右开始下降，香港特区行政长官梁振英在当日发表的2015年施政报告中公布多项策略，除了释放及培育本地劳动力外，更积极more
在梁振英到香港立法会宣读施政报告期间，泛民立法会议员撑起黄伞离开抗议，迫使会议中断。REUTERS/Tyrone Siu
1月13日，上海，一名女子参观圣戈班集团350周年庆典上的一个展览。 REUTERS/Aly Song
1月12日，香港媒体记者聚集在壹传媒主席黎智英的寓所外。香港壹传媒大楼当日凌晨被人投掷易燃物，壹传媒创办人黎智英住宅也遭人投掷汽油弹。REUTERS/Tyrone Siu
1月10日，上海，求职者在人才招聘市场找工作。中国人力资源和社会保障部发出通知，进一步完善就业失业登记管理办法。通知指出，各地对符合失业登记条件的人员，不得以人户分离、户籍不在本地或没有档案等为由不予受理。REUTERSmore
1月9日，上海，一名女子举着标语牌，悼念在巴黎遭恐怖袭击的讽刺杂志《查理周刊》(CharlieHebdo)中的遇难者。讽刺杂志《查理周刊》巴黎总部7日遭枪手袭击，造成12人丧生。 REUTERS/Aly Song
1月9日，香港首富李嘉诚在新闻发布会结束后挥手离开。李嘉诚当日宣布，将把长江实业、和记黄埔两家公司的地产及非地产业务划分开，重新组建长江和记实业及长江实业地产两家新公司。新的长和及长地均在开曼群岛注册。 REUTERS/more
1月9日，北京亦庄的首座全太阳能加油站。亦庄加油站是中国石油首座全太阳能加油站，共有804块太阳能板。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
1月15日，北京，中国解放军副总参谋长孙建国在八一大楼会见来访的美国太平洋陆军司令文森特·布鲁克斯。布鲁克斯将于1月18日观摩在海口举行的中美两军人道主义救援减灾联合实兵演练。 REUTERS/Kim Kyung-Hoomore
1月16日，2015年澳大利亚网球公开赛即将于下周拉开战幕，女单卫冕冠军李娜与男单卫冕冠军瓦林卡一同出席抽签仪式。 REUTERS/David Gray
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24小时时事新闻（1月16日）
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Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
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A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
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Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
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