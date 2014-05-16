本周中国区精选(5月9日-16日) China Weekly

5月12日，北京，在人民大会堂东门外广场举行的欢迎土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫来访的仪式上，来自三军仪仗队的13名女队员精彩亮相。这是中国历史上的首批仪仗女兵。REUTERS/Jason Lee