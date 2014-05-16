本周中国区精选(5月9日-16日) China Weekly
5月15日，北京，中国国家主席习近平夫人彭丽媛在人民大会堂东门外广场的欢迎仪式上，与葡萄牙总统席尔瓦夫人玛丽亚交谈。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月14日，上海，一名参观者与法国摄影师JR的作品合影。在上海新天地“乐光艺影”2014艺术•文化季期间，国际知名艺术家JR以“万像人间”为主题，将其全球艺术项目“INSIDE OUT”首次带到上海，展现城市黑白人物肖像more
5月11日，浙江杭州余杭镇，防暴警察在街道上警戒。余杭区中泰乡及附近地区人员因反对垃圾焚烧项目选址，发生规模性聚集。REUTERS/Carlos Barria
5月12日，北京雍和宫，僧侣准备诵经。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月12日，北京，在人民大会堂东门外广场举行的欢迎土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫来访的仪式上，来自三军仪仗队的13名女队员精彩亮相。这是中国历史上的首批仪仗女兵。REUTERS/Jason Lee
5月15日，北京，记者拍摄训练的中国仪仗队女兵。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月13日，北京，一家布料店内景。今年第一季中国经济增长率降至18个月低点7.4%，且从4月经济数据看，经济进一步放缓的风险加大。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月8日，北京，一名工人在建筑工地施工。国际投行巴克莱最新研究报告称，中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015年；同时鉴于房地产市场调控来势凶猛且早于预期，将2015年GDP增速预测调低20个基more
5月14日，北京，夜色下的明城墙。REUTERS/Jason Lee
5月9日，辽宁沈阳，一名女子怀抱爱犬在市场买菜。中国国家统计局公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%。4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增more
5月8日，北京，一名表演者用大碗饮酒。REUTERS/Jason Lee
5月9日，北京，一名参观者闻艺术家吉一玮的画作。吉一玮用香草、水果、干果和烟熏四种威士忌香型为元素，画出带有味道的画作。 REUTERS/Jason Lee
5月10日，中国国务院总理李克强参观肯尼亚内罗毕国家公园。REUTERS/Noor Khamis
5月11日，红牛飞行活动日在香港金融中心区开幕，共有43个团队驾驶自己制作的飞行器参加活动。REUTERS/Tyrone Siu
5月11日，广东广州，一家玩具店售卖马航失联客机MH370毛绒玩具。REUTERS/Alex Lee
5月10日，河北石家庄市山前大道旁洞沟村，一座按照1:1仿造的“埃及狮身人面像”坐落于太行山脉附近，雕像身长约60米，身高约20米，正面及两侧面有小门可进入。 REUTERS/Stringer
5月12日，世界汗血马协会特别大会暨中国马文化节开幕式在北京举行，中国国家主席习近平接受土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫代表土方赠予中方的一匹汗血马。 REUTERS/Jason Lee
土库曼斯坦舞蹈演员在开幕式上表演。 REUTERS/Jason Lee
5月13日，北京，一名男子离开北京市环保局院内的辐射检测设备屋。REUTERS/David Stanway
5月14日，香港，游客在巴塞尔艺术展上参观超写实雕塑家杜安·汉森(Duane Hanson)的雕塑作品。REUTERS/Bobby Yip
5月15日，台北，民众在越南经济文化办事处外面举行示威活动，抗议越南暴行。越南反华暴乱进一步扩散，一位医生称有多达21人死亡，一家大型外资钢铁项目也被纵火焚烧。这场暴乱的起因是中国在南海搭建油井设施。 REUTERS/Pmore
5月15日，巴塞尔艺术展在香港举行，德国艺术家卡斯滕·尼古拉根据α(alpha) pulse创作的灯光错落有致地投射在490米高的环球贸易广场外墙上。 REUTERS/Bobby Yip
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越南反华暴乱导致人员伤亡 Anti-China riots in Vietnam
(Reuters) - 越南反华暴乱扩散，河静省一位医生周四称有多达21人死亡。新华社报道称有两名中国公民在越南打砸事件中死亡。中国对暴力事件表示严重关切，呼吁越南方面严惩肇事者并对受害者提供赔偿。
24小时时事新闻(5月16日) 24Hours
(Reuters) - 聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
越南排华浪潮 Anti-China riots in Vietnam
(Reuters) - 越南排华事件愈演愈烈，继南部发生工厂被侵入和焚烧事件后，中部亦有台商工厂被袭击，并造成人员伤亡。
寰宇搜奇 Oddly(4)
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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Centrist Emmanuel Macron and far-right rival Marine Le Pen on their final days of campaigning ahead of Sunday's tumultuous election that has turned the country's politics upside down.
Migrant rescue on the Mediterranean
On board the Malta-based NGO Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ship Phoenix with more than 400 migrants, after rescue operations off the coast of Libya.
Residents retreat ahead of Raqqa assault
Residents flee Islamic State's base in Raqqa as U.S.-backed Syrian Democratic Forces prepare to launch an assault on the group's Syrian stronghold.
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Palestinian hunger strike protest grows
Hundreds of Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Trump returns to New York
President Donald Trump returns to his hometown for the first time since taking office, as many New Yorkers take to the streets to protest his politics.
China's home-grown jet takes first flight
China's C919 passenger jet completes its maiden flight, a major first step for Beijing as it looks to raise its profile in the global aviation market and boost high-tech manufacturing at home.
Unrest on the streets of Venezuela
Protesters take to the streets as Venezuela's President Nicolas Maduro announces the creation of a new popular assembly which foes decried as a power-grab to stifle weeks of anti-government unrest.
Antarctica's fragile ice
Images of the threatened ice shelves and glaciers of The South Pole.