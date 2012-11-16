本周中国区精选(11月9日-16日) China Weekly
11月14日，上海，一名建筑工人在住所外洗漱，周围堆满垃圾。 REUTER/Aly Song
11月14日，中国共产党第十八次全国代表大会在北京人民大会堂举行，一名工作人员拍照。会期11月8日至11月14日，共7天。 REUTERS/Carlos Barria
礼仪小姐在人民大会堂外合影留念。REUTERS/David Gray
11月12日，在中国共产党第十八次全国代表大会记者招待会上，一名外国记者举手向住房城乡建设部部长、党组书记姜伟新提问。姜伟新表示，房地产市场调控政策现在还没想放松。REUTERS/Carlos Barria
11月15日，北京人民大会堂，中共新一届领导核心--中央政治局常委正式亮相，习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席。中央政治局常委为7名，分别是习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽。 REUTERSmore
11月13日，上海，工人在火力发电厂附近安装道路标志牌。 REUTER/Aly Song
11月13日，中国艺术家岳敏君在法国巴黎召开其首度欧洲大型个展，一名游客参观其画作。 REUTERS/Charles Platiau
11月13日，上海，港口堆积货运集装箱。中国海关总署发布数据，10月份中国外贸进出口总值为3191.5亿美元，比去年同期增长7.3%。其中，出口1755.7亿美元，进口为1435.8亿美元，同比分别增长11.6%和2.4more
11月13日，中国国际航空航天博览会在珠海举行，南航空乘服务员站在展厅内。本届航展的室内展览净面积已达28,200平方米，参展国家和地区达39个，近650家中外航空航天厂商参展，参展的各种飞行器实物将超过100架。 REmore
11月12日，上海，工人在建筑工地施工。中国房地产市场继续温和复苏。最新数据显示，10月房地产投资稳步上升，商品房销售则在“银十”大幅回暖。 REUTERS/Aly Song
11月11日，香港富商霍震霆之子霍启刚与跳水奥运冠军郭晶晶在香港湾仔会展中心举行婚礼，伴娘吴敏霞与伴郎霍启山伴随出席。 REUTERS/Tyrone Siu
11月10日，北京，一个农民工子弟在幼儿园戴着慈善机构捐赠的帽子。REUTERS/Jason Lee
11月10日，香港，(由左至右)著名填词人黄伟文、歌手徐濠萦、黃耀明等参加同性恋游行。香港同性恋团体发起“同志平权”游行，游行主题为“同志是敢的”。 REUTERS/Bobby Yip
11月9日，800名香港学生在浅水湾海滩拼出“保护海洋”字样及海豚图案，以宣扬环保理念。REUTERS/Bobby Yip
11月9日，辽宁沈阳，顾客在超市促销活动上购买猪肉。中国国家统计局发布数据显示，2012年10月全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.7%，创下自2010年2月份以来新低。 REUTERS/Stringer
11月12日，安徽合肥，一户居民居住在废旧公共汽车内。 REUTERS/Stringer
11月13日，北京，树木的影子映射在故宫墙上。 REUTERS/David Gray
11月3日，北京，故宫内的一个纪念品商店。 REUTERS/Carlos Barria
11月8日，辽宁沈阳，顾客在由客车改成的烧烤店内用餐。店主花费2万元购买了一辆二手大客车，改成烧烤店经营。 REUTERS/Stringer
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中共中央政治局常委亮相 New Politburo Standing Committee
(Reuters) -中共新一届领导核心--中央政治局常委正式亮相，习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席。
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(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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