本周中国区精选(11月9日-16日) China Weekly

11月13日，中国国际航空航天博览会在珠海举行，南航空乘服务员站在展厅内。本届航展的室内展览净面积已达28,200平方米，参展国家和地区达39个，近650家中外航空航天厂商参展，参展的各种飞行器实物将超过100架。 REmore