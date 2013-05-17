本周中国区精选(5月17日) China Weekly
5月15日，中国乒乓球选手马龙在巴黎世界乒乓球锦标赛期间为球迷签名。REUTERS/Charles Platiau
5月15日，北京，中国国务院总理李克强在中南海会见印度青年代表团时发表讲话。 REUTERS/Jason Lee/Pool
5月15日，比亚迪宣布推出香港首批纯电动的士--比亚迪e6，香港财政司司长曾俊华在仪式上试驾。曾俊华表示，香港政府已推出相应措施推动电动车的发展，同时政府会身体力行，料年底前会有200台以上电动车在各政府部门使用。 REmore
5月15日，香港海港城对黄色橡皮鸭放气检查，发现连接橡皮鸭与浮床的绳索有损毁。为安全着想，工程人员建议暂停海上展出，并进行修补及巩固工程，预计橡皮鸭将于下星期初重新展出。 REUTERS/Tyrone Siu
5月14日，北京，一名药店员工抓取中药材。 REUTERS/Jason Lee
5月14日，辽宁沈阳，工人们清洁一栋在建大楼的外立面。4月份的经济数据促使许多经济学家下调了中国今年的经济增长预期。对12位经济学家的最新调查显示，2013年中国经济增速中值或将由去年末的8%降至7.8%。 REUTERmore
5月11日，浙江千岛湖，千辆哈雷戴维森摩托车举行年度机车游行活动，纪念哈雷戴维森公司成立110周年。本届骑行以“自由征程·110周年”为主题，吸引了来自全国各地以及海外近千名哈雷戴维森车主及爱好者齐聚千岛湖。 REUTEmore
美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)呼吁中国采取更多措施放宽人民币交易区间，以提振中国民众消费并扶助全球经济增长。(摄于5月11日，北京) REUTERS/Petar Kujundzic
5月12日，北京后海，民众参加“红裙跑”活动。今年的“红裙跑”活动至少有120人参加。该活动起源于印尼，参与者着红裙跑步宣传跑步精神，旨在告诉大家跑步时一件很容易的事，穿裙子也可以跑步。 REUTERS/Jason Lemore
5月12日，上海，选手参加2013环崇明岛女子国际公路自行车赛。 REUTERS/Carlos Barria
5月11日，安徽合肥，工人们在火车站的建设现场作业。中国国家统计局公布的数据显示，4月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.3%，比3月份回升0.4个百分点。 REUTERS/Stringer
5月11日，上海，数以百计的抗议者聚集街头，反对国轩新能源汽车动力电池基地落户松江，凸显环境污染问题引发的社会矛盾。 REUTERS/Aly Song
5月15日，第66届戛纳国际电影节拉开帷幕，中国女星张雨绮亮相红毯。REUTERS/Eric Gaillard
5月16日，香港，艺术家艾未未的作品《奶粉国》，是由1,815个奶粉罐砌成的中国版图。REUTERS/Tyrone Siu
5月16日，香港迪斯尼乐园新园区“迷离庄园”开幕。香港迪士尼乐园表示，“迷离庄园”为香港迪士尼现有扩建计划中最后一个项目。 REUTERS/Tyrone Siu
5月16日，亚洲殡仪及墓园博览暨会议在香港举行，展会上展出的宠物棺椁。 REUTERS/Tyrone Siu
5月16日，北京，仪仗队士兵为希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)欢迎仪式做准备。 REUTERS/Jason Lee
5月16日，辽宁沈阳，一架小型飞机在桃仙镇古台村的西南处坠毁。机上3人在飞机坠毁前脱险，事故原因正在调查中。 REUTERS/Stringer
5月15日，北京，37岁的安徽农民陶相礼调整其自制的、2.1米高的机器人。陶相礼花费了15万元、耗时11个月打造了这个机器人。REUTERS/Suzie Wong
5月15日，上海，行人在雨中撑伞前行。 REUTERS/Carlos Barria (CHINA - Tags: SOCIETY ENVIRONMENT)
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盘点全球囚禁案 Freed from captivity
(Reuters) -美国三名10年前遭绑架的女子近日终于获救后，全球儿童失踪问题又成为人们关注的焦点。非赢利机构“美国全国失踪和被剥削儿童中心”的调查报告显示，在美国每年大约有80万名儿童失踪，即每天大约有2,000人失踪。其中，有115名儿童属于被陌生人绑架。
24小时时事新闻(5月17日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国女星戛纳红毯斗艳 Cannes Film Festival 2013
(Reuters) -2013年5月15日，第66届戛纳国际电影节在法国南部海滨小城戛纳开幕。近80部官方入围影片将在未来两周内展映，其中有20部影片在主竞赛单元展映，角逐戛纳电影节最高奖项“金棕榈奖”。
食用昆虫益处多 Adding Insects to the Menu
(Reuters) -吃甲壳虫、毛毛虫、蚂蚁？想起来就有点毛骨悚然吧。但一份联合国报告称，吃些有营养的昆虫好处多多，可能还有助于对抗肥胖问题。
精选图集
Trump's first 100 days
The first 100 days of the Trump administration in 50 photos.
Sabres rattle on the Korean peninsula
Tensions rise over the North Korean nuclear and missile crisis, as North Korea conducts a missile launch and the U.S. stages military drills with South Korea.
Brazil on strike
Nationwide strikes to protest austerity measures cripple several major cities across the country.
Trump speaks at NRA convention
President Trump, pledging allegiance to the National Rifle Association at a convention attended by thousands in Atlanta, is the first sitting president to address the gun-rights advocacy group since Ronald Reagan in 1983.
Trump voters of Obama country
The views of Trump supporters in "swing" counties that went for Obama in 2008 and 2012 but then flipped for Trump last year -- a slice of the electorate dominated by white voters that is crucial to the Republican's re-election hopes and that Democrats want to win back.
China's all-girl 'boy band'
Sporting short bobs, loose T-shirts and barely there makeup, FFC-Acrush is the first Chinese pop band with the androgynous look of 'handsome girls'.
Mannequins on the frontline
Fighters use mannequins to attract and locate snipers on the battlefield.
Pope visits Egypt
On a two-day visit to Egypt, Pope Francis urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism at a time when Islamist militants are targeting ancient Christian communities across the Middle East.
After Boko Haram
A multinational force pushed Boko Haram militants from the Nigerian state of Borno, but thousands still remain displaced.