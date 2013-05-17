本周中国区精选(5月17日) China Weekly

(Reuters) -美国三名10年前遭绑架的女子近日终于获救后，全球儿童失踪问题又成为人们关注的焦点。非赢利机构“美国全国失踪和被剥削儿童中心”的调查报告显示，在美国每年大约有80万名儿童失踪，即每天大约有2,000人失踪。其中，有115名儿童属于被陌生人绑架。