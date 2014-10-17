本周中国区精选(10月10日-17日) China Weekly
10月15日，香港警察上午逮捕45名民主示威者，在清拆一条干道的路障时向抗拒执法者使用胡椒喷雾。 REUTERS/Carlos Barria
10月13日，民主示威者坐在政府总部附近。主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成more
10月14日，世界核工业展览会在法国巴黎北郊布尔歇国际展览中心开幕，游客观看中国核电发展地图。展览首日，由中国核能行业协会率领的中核集团、中国广核集团、中国华能集团、中国电力投资集团等9家中国展商受到关注。REUTERSmore
10月14日，北京，孩子们在公园长椅上学习。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月14日，中国国务院总理李克强在罗马与意大利总理伦齐举行会谈。 REUTERS/Max Rossi
10月12日，广东广州，一名女演员化妆，准备参加剧目《刑场上的婚礼》的表演。 REUTERS/Alex Lee
10月12日，北京火车站，一名农民工在候车时查看手机。中国国务院总理李克强表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。 REUTERS/more
10月10日，北京，安保人员在鸟巢参加培训，为南美超级德比杯做准备。REUTERS/Jason Lee
10月11日，北京鸟巢举行2014年南美超级德比杯，安保人员抓住一名试图冲入赛场的球迷。 REUTERS/Jason Lee
10月10日，德国总理默克尔在柏林总理府前广场举行仪式，欢迎中国国务院总理李克强对德国进行正式访问。 REUTERS/Hannibal Hanschke
10月10日，香港，一对新人行走在“占中”示威者阻挡的道路上。 REUTERS/Carlos Barria
10月10日，北京，法国机械“龙马”在鸟巢外试运行。据悉，中法建交50周年纪念项目—法国机械“龙马”巡游表演于10月17日至19日在奥林匹克中心区举行。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月10日，北京，两名工人吊着绳索清洁鸟巢。REUTERS/Jason Lee
10月9日，香港，民众在苹果专卖店排队购买新款iPhone手机。iPhone6及6 Plus将于10月17日正式在中国大陆发售。REUTERS/Alex Lee
10月10日，北京，居民在雾霾天戴着口罩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月14日，中国国务院总理李克强在莫斯科克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。普京在会晤中表示，很高兴俄中两国关系向前发展，而且是快速发展。普京还表示，俄中两国是自然的邻居和盟友。REUTERS/Alexei Nikolskymore
10月16日，北京，商贩在街头卖气球。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月15日，NBA中国赛北京站打响，姚明到场助阵。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月16日，上海时装周2015春夏系列进入第二天日程，模特为D&I品牌走秀。 REUTERS/Aly Song
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全球养老排名 丹麦居榜首Best Pension System
咨询机构Mercer公布的调查显示，丹麦是全球养老系统最佳的国家，澳大利亚和荷兰紧随其后。中国、印度、日本和韩国等垫底。
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秋影随行 Fall Colors 2014
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Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
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More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
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Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
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Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.