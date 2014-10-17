本周中国区精选(10月10日-17日) China Weekly

10月13日，民主示威者坐在政府总部附近。主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成more